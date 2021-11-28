我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

每周一書／瘟世間 剖析「極權豢養術」

本報訊
瘟世間
瘟世間

有一句老話：風從東方來；有一句新話：毒從東方來。柯林頓有句老話：笨蛋，是經濟！習近平有句新話：笨蛋，是病毒！

全球的經濟學、政治學、思想史，一切從18世紀誕生的典範，在這波瘟戰中毫無免疫力。人類進入另一個時代，未曾有過的「瘟疫世紀」，肉眼看不見的病毒，對於全世界帶來熱核等級的攻擊，美國因武漢肺炎而死亡的人數超過五十萬，經濟損失相當於美國四年國民生產毛額，約20兆美元。世界停擺，股市狂瀉；歐亞各國封城鎖國，斷行斷飛；一帶一路成死亡帶，與中國親密關係國皆深度中標，南韓日本失控，義大利滿街棺材成人間地獄……世界末日在眼前，宛如正在經歷第三次世界大戰，從此人類歷史會分為「2020年之前」和「2020年之後」。

唯一希望是疫苗，但得先弄清楚這隻黑天鵝從哪飛來？疫戰時間線四步驟：1爆發；2隱瞞；3封城；4甩鍋。蘇曉康從庚子國恥、三峽大壩政治學到習近平造帝之術，縱橫解析滋生權力病菌的溫床結構；中國人走出去，是「黃禍」嗎？犀利分析美國應對病毒的謬點，以及美國總統大選前後的政治局勢觀察。

蘇曉康在書中剖析「極權豢養術」：

．二次大戰後，英美自由主義思潮，有讓位於左翼共產主義思潮之趨勢，國家主義、民族主義、集體主義等左傾思潮方興未艾，都成為一種新極權的土壤和氣候，以致半個世紀以來歐美之外的世界一派暴力血腥。

．洗腦，即用意識形態不斷以「集體」、「國家」代換「個人」，不止閹割靈魂，連話語也在潛意識中被改造－－叫你只能說讓你說的話。

．民粹主義是暴民政治的溫床，它的完成式是最終釀成「現代極權」，即列寧式政黨對普羅大眾的全能式統治－－大眾從反抗主體最後淪為奴隸。

1949年生的蘇曉康以〈洪荒啟示錄〉開篇，引領「問題性報告文學」浪潮，嘗試一度被稱做「蘇曉康體」的寫作文本，每每產生爆炸效應，為「新啟蒙運動」推波助瀾；繼而，領銜製作《河殤》，詰問華夏歷史，悲歎文明衰微，引起億萬人刻骨銘心的一次共振，創造一個新的電視片種，也攪起一場全球華人的「文化大討論」。一九八九年流亡海外30年，未止思索，筆耕不綴。

（本欄由世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

上一則

大仁說財經／馬斯克 要謝納稅人送暖

下一則

醫藥短波╱想補充聰明丸 喝咖啡有等同的效果

延伸閱讀

抗議一再強制防疫 歐洲多國爆發示威衝突

抗議一再強制防疫 歐洲多國爆發示威衝突

口罩仍是最有效防疫方法 專家：至少戴到明年2月

口罩仍是最有效防疫方法 專家：至少戴到明年2月
憂歐洲疫情惡化恐導致封城 油價重挫

憂歐洲疫情惡化恐導致封城 油價重挫
是否跟進奧地利全國封城？德國：不排除可能性

是否跟進奧地利全國封城？德國：不排除可能性

熱門新聞

零售商推動網購，延長黑色星期五戰線。（路透）

封面故事／年度購物季來了 黑五血拼指南看這裡

2021-11-21 22:41
鄭少雄出遊照片。

新聞眼／芝加哥槍響之後 媽媽決定赴美接他回家

2021-11-21 18:41
30年前擔任「喜宴」臨時演員舊照。前排左一為作者孟絲。（圖：作者提供）

生活／熬夜赴「喜宴」 當李安臨演

2021-11-21 13:12
購物季大血拼，也不免發生買完就降價的情況，不妨試著討回多花的錢。(美聯社)

封面故事／買貴了別懊惱 這樣做，有機會拿回差價

2021-11-21 17:03
宏碁翻轉式筆電物美價廉。(宏碁提供）

封面故事／折扣戰提前開打 買電子產品看這邊

2021-11-21 12:28
感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

料理功夫／感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

2021-11-21 02:24

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增