每周一書／瘟世間 剖析「極權豢養術」

瘟世間

有一句老話：風從東方來；有一句新話：毒從東方來。柯林頓有句老話：笨蛋，是經濟！習近平有句新話：笨蛋，是病毒！

全球的經濟學、政治學、思想史，一切從18世紀誕生的典範，在這波瘟戰中毫無免疫力。人類進入另一個時代，未曾有過的「瘟疫世紀」，肉眼看不見的病毒，對於全世界帶來熱核等級的攻擊，美國因武漢肺炎而死亡的人數超過五十萬，經濟損失相當於美國四年國民生產毛額，約20兆美元。世界停擺，股市狂瀉；歐亞各國封城鎖國，斷行斷飛；一帶一路成死亡帶，與中國親密關係國皆深度中標，南韓日本失控，義大利滿街棺材成人間地獄……世界末日在眼前，宛如正在經歷第三次世界大戰，從此人類歷史會分為「2020年之前」和「2020年之後」。

唯一希望是疫苗，但得先弄清楚這隻黑天鵝從哪飛來？疫戰時間線四步驟：1爆發；2隱瞞；3封城；4甩鍋。蘇曉康從庚子國恥、三峽大壩政治學到習近平造帝之術，縱橫解析滋生權力病菌的溫床結構；中國人走出去，是「黃禍」嗎？犀利分析美國應對病毒的謬點，以及美國總統大選前後的政治局勢觀察。

蘇曉康在書中剖析「極權豢養術」：

．二次大戰後，英美自由主義思潮，有讓位於左翼共產主義思潮之趨勢，國家主義、民族主義、集體主義等左傾思潮方興未艾，都成為一種新極權的土壤和氣候，以致半個世紀以來歐美之外的世界一派暴力血腥。

．洗腦，即用意識形態不斷以「集體」、「國家」代換「個人」，不止閹割靈魂，連話語也在潛意識中被改造－－叫你只能說讓你說的話。

．民粹主義是暴民政治的溫床，它的完成式是最終釀成「現代極權」，即列寧式政黨對普羅大眾的全能式統治－－大眾從反抗主體最後淪為奴隸。

1949年生的蘇曉康以〈洪荒啟示錄〉開篇，引領「問題性報告文學」浪潮，嘗試一度被稱做「蘇曉康體」的寫作文本，每每產生爆炸效應，為「新啟蒙運動」推波助瀾；繼而，領銜製作《河殤》，詰問華夏歷史，悲歎文明衰微，引起億萬人刻骨銘心的一次共振，創造一個新的電視片種，也攪起一場全球華人的「文化大討論」。一九八九年流亡海外30年，未止思索，筆耕不綴。

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