星座／11月28日至12月4日 金牛座急則難成 獅子座面面俱到

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也

會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資 ，急則

難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人

的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才

是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率

很高，不過也別太驕傲喲！

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，

一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意

，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現

可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

這不是一個你可以事不關己的一週，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自

己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍

的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會

如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一週，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、

求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





