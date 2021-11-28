星座／11月28日至12月4日 金牛座急則難成 獅子座面面俱到
牡羊座
總運指數：★★★★☆
本周你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也
會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！
幸運色彩：珍珠白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則
難成，穩才會離目標更近。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
雙子座
總運指數：★★☆☆☆
運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人
的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。
幸運色彩：太空銀
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才
是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
獅子座
總運指數：★★★★★
這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率
很高，不過也別太驕傲喲！
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
處女座
總運指數：★★★☆☆
本周你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，
一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意
，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：松石綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現
可圈可點，上司對你的好感有所增加。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
這不是一個你可以事不關己的一週，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自
己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。
幸運色彩：梅子青
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍
的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會
如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
值得高呼理解萬歲的一週，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、
求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
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