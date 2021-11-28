生肖／農曆11月運勢 鼠防爛桃花 兔額外開支

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠 好運指數 ★★

運勢逢沖的月份，此時不適合有大動作，暫且觀望，但是也不要氣餒，現階段最重要的是穩住腳步。財運看俏，規劃接下來的理財方向，若有不錯的投資 機會，不妨好好把握。

可能工作需要、或許朋友邀約，但仍要少去聲色場所，以防爛桃花纏身。

牛 好運指數★★★

在工作上很有幹勁，適合與別人談生意、合作，容易馬到成功，很有收穫。財運一般，但利於憑借技術而獲利，能得長輩關照，但略有勞頓和壓抑。

感情上，單身者的桃花不旺，可靜待機會；有伴者則容易有小摩擦，以退為進感情才會長久。

虎 好運指數★★★

事業吉星高照，即使一開始有些小困難，只要冷靜思考，就能尋得出路。福星助陣，本月財運穩中求進，容易見到成效，大多都是來自努力付出而得到的豐厚收益。

高高在上的態度，容易親手折斷桃花；適時釋出善意很重要，珍惜眼前人。

兔 好運指數★★★★

在工作方面想法較多，適合與人談生意或提新案，也會有不同的合作機會。無論投資或學習，或多或少都有額外花費，不過這些在未來都可望「加倍奉還」；此外，聖誕新年假期亦有些額外開支。

桃花趨旺異性緣佳，但戀人之間易發生爭執，宜彼此相互理解、多些忍讓。

龍 好運指數★★★

工作運勢還行，新的任務做起來會比較艱難一些，不妨主動向他人請益。財運穩中求進，但要精打細算一些，歲末年終小筆支出不少，控制消費以免損耗存款。

愛情相處會有小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

蛇 好運指數★★★★★

職場發光發亮，會有一些不錯的合作項目，也有晉升、調任、外派的機會。財運見好，宜選擇熟悉且專精的領域，並積極參與運作，可別只想要翹著二郎腿等著收帳。

考驗的月份，感情可能會有些變化或波動，需要共同的默契與理解來解決。

馬 好運指數★

謀事多有阻力和波折，容易受到嚴格的約束，自身不可衝動，謹慎為好。本月財運較為不利，人情往來的開銷會比較大，別為了面子失了裡子。心意才是最珍貴的，而不是買多貴重的物品，要量力而為。

心性不定會影響到現在的情誼，自己胡亂想太多更可能會讓情況變得複雜。

羊 好運指數★★★

有些耗時費力、是非多的事，沉著應對才有望順利進行下去。整體運勢普通，幸有財星加持，若能做到精打細算，將錢花在刀口上，將利於緩和緊張的經濟情況。

與其他異性相處要把握好尺度，避免因為自己不恰當的行為而引起誤會。

猴 好運指數★★★★

工作上對細節深思熟慮，在統籌規劃上才能提高做事效率。財運不錯，本月較能敏銳的覺察市場變化，隨時根據市場的波動，來調整自己在投資上的應對措施。

感情運勢較差，口角偏多，可別得理不饒人，以免造成感情危機。

雞 好運指數★★

做事有筋疲力盡的感覺，業務進展停滯，凡事還需沉著努力應付。本月財氣低落，容易出現越理財、財越少的情況，一些看起來很有賺頭的投機性標的，千萬不要沾。

桃花春風，會有不少異性在身邊出現；但切莫花心，以免兩面不討好。

狗 好運指數★★★

工作將出現不少變數，若不全力以赴，很可能功敗垂成。本月財運宜保守謹慎，持盈保泰，以免白白浪費了一年辛苦經營的成果。

要注意容易出現第三者，也要謹記不能與異性合作投資或有金錢瓜葛，否則會「因財失義」，甚而捲入複雜關係。

豬 好運指數★★★

謀定而後動，倘若意氣用事而輕舉妄動，很可能被對手乘虛而入。展方能長久。

財運較差，有較多的客觀條件掣肘，難以發揮理財優勢，不如且走且看。

若有戀愛打算，可尋求長輩介紹，或於進修場合中留意身邊人。建議先從朋友開始，多溝通瞭解，日後再看緣份發展。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)