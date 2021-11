美國現象／退伍軍人節 無名將士墓百年大祭

老兵威廉深情凝視愛妻墓碑。(作者提供)

跨過流經首都華盛頓西南角的波多馬克河,便可抵達地處維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓,全美最有名的軍魂長眠之地,而那人所熟知的無名將士墓(Tomb of the Unknown Soldier)無疑是公墓的心臟和最令人景仰的聖殿。11月11日不僅是第一次世界大戰收尾之日和美國 的退伍軍人節,今年更是躬逢無名將士墓百年之祭,國家公墓因此舉辦了為期三天的隆重紀念活動,史無前例地允許公眾於前兩天可到平時禁足的無名將士墓園擺放鮮花,以示敬意。

●儀仗隊遊行 拜登獻花

老天也很幫忙,連續三天風和日麗,氣溫接近70度,使人感覺氣爽、方便出門。紀念活動在第三天(即退伍軍人節)達到高潮,舉辦了儀仗隊遊行和軍機飛越,拜登總統親自到場敬獻花圈,發表講話。那天一大早,我即趕赴公墓向英烈致敬,見證了這一歷史性紀念大典,還與數個前來祭掃墓地的家屬和退伍軍人交談,瞭解到他們的感人故事,更增添對為國效勞三軍將士的無限敬意。

當日早晨8時騎車到達公墓,看見無數民眾早已手捧鮮花在等待安檢,而前往停車場的車則排起長龍,只能緩緩移動,停車場很快幾近飽和,足見那日前來參拜的民眾數量之多。進入公墓後,立即在離大門口不遠的人行道上席地而坐,和所有已經占地為王的人們一樣,靠瀏覽手機或看書打發時間,興奮地等待遊行隊伍的到來。9時整聽到雄壯的軍樂聲和鼓點聲,遊行隊伍從大門口踏著整齊步伐雄赳赳、氣昂昂地走來。領頭的是隨風飄揚的星條旗和各軍種軍旗,然後是軍樂隊、各軍種儀仗隊和身著不同時期軍服的士兵,其中最明顯的應是韓戰時頭戴鋼盔、身披雨袍的美國士兵,國家廣場的韓戰紀念碑處眾多士兵塑像正是這樣的著裝打扮。

●新式戰機群 蔚為壯觀

與此同時,天空馬達聲轟鳴大作,先後出現了直升機、二戰時期老式軍機和殿後的最新式噴氣戰機群,後者飛到人們頭頂時突然分開呈扇形四下攀升,蔚為壯觀。

遊行隊伍很快就走到前面去了,他們要趕到無名將士墓為11時開始的正式紀念儀式表演,而11時正是第一次世界大戰停戰的確切時刻。那天的正式儀式不對公眾開放,我無緣觀看,便藉此時段到各墓地走動,順便採訪一些掃墓的家屬和退伍兵。首先在一條小道上遇見兩個身穿黑色皮夾克、胸前佩戴各種紀念章的中年白人男子,一看就是拿過槍打過仗的人。果不其然,兩人都是參加過伊拉克戰爭的退伍兵,特地來為犧牲的戰友掃墓,他們十分熟悉自己戰友的墓地位置,因為是常客。我感謝他們為國家出力打仗,兩人異口同聲地說這是他們的榮耀。因為他們還要趕去與其他戰友聚合,只好很快結束對話。

Mundo和家人在他父親墓碑前合影。(作者提供)

●7歲小女孩 悼念爺爺

接下來,視線被一個緊靠白色小墓碑、坐在摺疊椅上的小女孩吸引,她有著烏黑的頭髮、清秀甜美的臉龐,眼睛正盯著手中的手機。我猜想她應該是某位逝者的幼小親屬,便上前與站立在她前面的一男一女打招呼。男子是菲律賓裔的Mundo,地下長眠的是他早年移民來美的父親,一位曾在越南戰場上叱吒風雲、英勇作戰並獲得為國服務勳章(National Defense Service Medal)的退伍軍人,2018年過世。旁邊是他的妻子Kimberly,一個憨厚的白人女子,坐在椅上的是他們七歲的女兒Samantha,今天一定要跟來悼念爺爺。

我問女孩是不是想念爺爺,她認真地點點頭。過了一會,Mundo的老母也顫巍巍地由人攙扶而來,小孫女趕緊給奶奶讓座。老太太叫Teresa,雖然年事已高,卻依然精神抖擻,十分健談。她告訴我,當年她在菲律賓讀書,同學裡過半數都是中國人,而且都很聰明,尤其是數學特別好。之後與Mundo個別交談時,他說向政府部門申請土葬至少需要半年時間,且只有榮退的軍人才有資格申請,而申請火化及安放骨灰盒則相對容易和快捷得多。另外,他的老母過世後即可與丈夫合葬,永遠同衾共塚,只是妻子的名字將刻在碑石後面。感謝Mundo告訴我一些聞所未聞的資訊,最後為這善良的家庭拍合影照,祝願他們退伍軍人節愉快。

就在此時,前面幾排一位獨坐在小鐵椅上深情凝視前方墓碑的老先生,突然失去平衡跌倒在草地。女孩的母親Kimberly眼明手快,首先搶上前去攙扶,我也順勢向他問候,得知他叫威廉,高齡88歲,是來悼念他今年2月才去世的84歲妻子。他們結縭近70載,鶼鰈情深,育有五個子女、八個孫輩和四個重孫輩。家住德拉瓦州的威廉,開車過來要兩個小時多。陪同他來的是一個重孫和重孫媳,但他希望能與亡妻獨處片刻。

老人告訴我,他和妻子當年都在海軍服役,妻子是部隊醫院的護士,而他則是病號,由此結識並墜入情網。我打趣道,護士與病人相愛,這是允許的嗎?他認真地回答,「我們又不是上下級關係,不存在利益衝突。」他在海軍服務了五年多,而後轉到空軍當了23年機械師,退伍後又在政府部門服務15年。由於一直從事機械維修,故未直接參戰,但已為國家勤勤懇懇服務了40餘年,可謂勞苦功高。他的一名親兄弟也埋在這公墓的另一區,一家子都是國家功臣,著實令人起敬。道別時,他堅持站起來與我握手,他的手依然蒼勁有力,暗自祝願這可愛的老兵健康長壽。

禮砲再次鳴響,紅色火焰噴薄跳躍。(作者提供)

●無數英雄塚 受人景仰

中午12時後,走到一處小山頭,無意中發現這裡比無名將士墓的位置還要高,能清楚地看到山腳處排列著的幾門禮炮、操作的炮手和幾輛軍車。此時拜登總統正在無名將士墓旁的圓形劇場內發表講話,我就與許多人一樣在山頭利用手機收看會場實況。總統講話完畢,女高音展喉高唱「上帝保佑美國」。隨後透過樹葉縫隙看到總統的車隊開始向場外駛出,應是返回白宮。此刻禮炮再次鳴響(11時已經響過21下),不僅伴隨銀灰色煙霧升騰,還看到紅色火焰噴薄跳躍,聽到炮彈殼落地的「哐啷」聲。禮炮畢,封鎖解除,和大家一起向下走到禮炮陣地,爭著以禮炮為背景拍照。我好奇地問一個炮手為什麼我們能看到真實的火焰,他告訴我,他們使用的是空彈,沒有彈頭,卻裝有彈藥,所以會有光亮和火焰。

下午1時許,走到重新對公眾開放的無名將士墓,這裡正舉行各團體的獻花典禮。每次有兩名團體的代表把花圈抬到墓前,由站立公墓左右兩側、戴白手套的哨兵分別接下,再轉身正步走到墓地後方,緩緩蹲下把花圈輕放地上。一位女士在廣播中通告大家下面出場的團體名單,其中有一個居然是「傷犬聯合會」(Wounded Dogs Association),我還以為自己聽錯了,等看到走過來的兩個男女代表和他們牽著的一條黑色軍犬,才明白耳朵沒有騙我。大家對在戰爭中作過獨特貢獻的軍犬,始終把牠們看做人類最好的朋友。獻花典禮持續到下午1時半才結束,最後奉上花圈的是伊拉克和阿富汗退伍軍人聯盟,他們的花圈因此幸運地擺在了無名將士墓前方的正中央,成為接下來換崗儀式的醒目背景。

相信多數人曾從電視或電影中看過無名將士墓的換崗儀式,對那莊嚴肅穆的場景不會淡忘:手持上刺刀的步槍、頭戴大蓋帽的哨兵莊重地從一人多高的白色棺槨前正步走過,背後是碧空蒼穹和無邊草坪。他們轉身時錚亮黑皮靴上的鐵釘會相碰而發出清脆撞擊聲,格外震撼人心。由於是在無名將士墓的百年大奠之日親身參與典禮,見證一般民眾對為國捐軀英烈的由衷崇敬和緬懷;從電視新聞中也獲知,為了保持哨兵儀容的端莊整齊,團隊的官長甚至會用卡尺衡量哨兵的皮帶與鈕扣及服裝飾片之間的距離,真正做到了纖毫不差、一絲不苟。為何如此頂真?自然因為哨兵們代表的是美國和其武裝力量的整體形象,豈可掉以輕心、容許半點疏忽?

值得一提的是,原來一直以為無名將士墓下安眠著無數英烈,合成一個受人景仰的英雄塚。直到這次百年大祭,經查閱才知這裡安葬的無名先驅分別來自一戰、二戰和韓戰。第一位捐軀於一戰時的法國,遺體被類似抽籤的方式選出後,遠渡重洋來到美國,並於1921年11月11日(停戰日)由哈定總統主持下葬,安息在長方形棺槨下方,開啟無名將士墓的漫長歲月。之後於1958年和1984年5月國殤日期間,分別有二戰、韓戰和越戰的無名將士各一名在此下葬,使得無名將士墓從此代表了美國義無反顧地參與過的重大國際戰事。三名後來者的墓穴都在白色棺槨之西面,從西部建築物的台階上可以清楚地看到地面上三個連排的白玉石墓蓋,最南面的是韓戰士兵墓穴,北面的是二戰的,中間則是越戰士兵墓穴。及至1998年,那位越戰將士的屍骨被用現代DNA科技證實為是有名有姓的一名空軍英雄,因而被移往他家鄉聖路易斯去了,造成中間墓穴空置至今,而且墓蓋上刻的越南兩字也隨之被重刻為「我們推崇並信任在戰爭中失落的美國軍人(Honoring and keeping faith with America's missing servicemen 1958-1975)」,時間畫分為1958到1975,正是越南戰爭時期。

英國軍人正在祭拜當年的英軍元帥John Dill。(作者提供)

●白玉石棺槨 百年如新

再看那已經印刻在許多人腦海裡的莊重白玉石長方形棺槨,約一個半人高,長和寬分別約四米和兩米,四面都有精緻的雕刻裝飾。它的西面朝向公墓的圓形紀念劇場,上面雋刻著一句意味深長的話,「長眠於此得享殊榮的是一個唯上帝知其名的美國士兵(Here rests in honored glory an American soldier known but to God)」。棺槨東面朝向美麗的華盛頓市區,上面雕刻的是三個希臘人物,兩女一男分別代表了和平、勝利和勇敢的崇高理念,男子手持利劍,應是勇武的體現。平時無名將士墓園地不對外開放,訪客看不到東面的雕像。棺槨的南北兩面各雋刻了三個花環,總共六個,代表了一戰時美軍在法國戰場上歷經的六次艱苦戰役,也象徵著人們對無名英雄的無限崇敬和懷念。因為風侵雨蝕之故,白玉石表面曾多次出現裂痕,但都被及時修復。歷經百年,要保護它不受任何損害,始終潔白閃光,需要傾注極大的心血,絕非易事。

換崗儀式後接著往大門口走去,經過轉角處一處寬闊墓地,上面罕見地樹立著一座軍人騎馬的銅雕像,墓地前方草坪上還聚集了約30多名與美軍服裝顏色有異的現役軍人。停步細看,一位有著英國 腔的長官正在向銅像獻花,之後開始致辭,說他剛與英國大使一起參加了無名將士墓的百年儀式,聽取了拜登總統的講話,現在趕來與大家一起祭拜當年的英軍元帥John Dill。這才明白,這位應是英國大使館的武官,而那些肅立敬禮的自然是英國軍人了。難怪雕像中的軍官能在墓地策馬揚鞭,原來他並非一般士兵,而是身經百戰的英軍元帥,參加過第一和第二次世界大戰,戰功赫赫,於二戰後期被邱吉爾首相派駐華盛頓與馬歇爾將軍一起協調聯軍戰略部署,卻於1944年不幸病逝異國首都。悼念儀式後,一位英國使館秘書模樣的人給圍觀的民眾講解英軍服裝的不同顏色,又告訴大家,這公墓裡還埋葬了另外28名英國軍人。眼見面前站立眾多英國軍人,突然想起獨立戰爭時新英格蘭地區民兵傳遞英軍來襲消息時說的警語「The British are coming」,就打趣地對英國秘書說,「今天英國佬又來了」。他接我的話茬也幽默的答,「是的,我們是來奪回這片土地的」。

●甘迺迪墓穴 地火不熄

阿靈頓國家公墓裡最有名望的長眠者當數1963年被刺客罪惡子彈奪命的前總統甘迺迪,他墓穴前永不熄滅的地火,是所有造訪過公墓的人都熟悉的。去年9月底,國家公墓同樣迎來一位聲名遠播的人物,那就是最高法院歷史上的首位猶太裔和第二位女大法官金斯伯格。她的墓地就在甘迺迪墓地的右下方,因沒有明顯標記,是問了工作人員後才找到的。金斯伯格與她於2010年去世的退伍軍人丈夫合葬在一起,高大黑色墓碑上方刻的是她丈夫的名字,下方才是她的,如不特別注意很容易被忽略。這位女大法官多年來大聲疾呼,竭力為婦女和少數族裔爭取權益,深得黑人和其他少數族裔的尊敬和愛戴,那天就有好多民眾在她墓地前表達敬意。

一直逗留到下午3時才離開公墓,並於離開前在訪客中心向一位年輕接待員提出兩個纏繞腦中的問題。其一,近年來過世而得以葬此的退伍軍人,家人是否需交納任何費用?答案是「不需要」,所有費用都由軍隊負擔。其二,無名將士墓的哨兵換崗儀式24小時全天候進行,甚至夜間無訪客時也照行不誤,這是否有些浪費資源,有無必要?他首先說明,夜間換崗是每兩小時一次,頻率比白天降低;至於是否必要,他說你可以保留你的想法,但從國家層面上講,主要是取其象徵意義,彰顯我們對無名英雄的愛戴和保護。我感謝他給出如此簡潔明瞭的回答,可謂一語中的,使我進一步領會到無名英雄的偉大和群眾對他們的純真感情。先烈們為國家和人民捨身捐軀,作出最大犧牲,才確保了我們今天所擁有的幸福與安寧。生者所能做的一切,只是顯示了對英烈的崇敬和緬懷,雖然他們沒有留下名字,但他們永遠不會被忘記。