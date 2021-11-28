移民信箱／綠卡配偶移民和公民配偶 同樣不需要排期

目前綠卡配偶和公民配偶一樣不需要排期。(Getty Images)

讀者問：

我原來持有H-1B 簽證，因為疫情被裁員，我當時找不到工作，就申請轉B-2旅遊簽證。後來，我找到一個綠卡 男友，準備和他結婚，申請結婚綠卡。如果結婚之後，我可以一次遞交I-130+I-485+I-131+I-765這四種申請嗎？提交之後，自己如果找到工作，可以用H-1B身分繼續工作嗎，或許已經不是H-1B了？聽說公民配偶不需要排期，後來看表發現綠卡配偶也不需要排期。這四個表格可以全部一起file？

是不是綠卡配偶會比公民配偶慢幾個月到一年拿綠卡？公民或綠卡配偶從申請到拿到工作許可EAD/Combo，要幾個月？看到有個處理中心只需要四個月，是不是要搬家去中部的州，然後申請才會快呢？如果在加州、華盛頓或夏威夷結婚，是不是就慢很多？

答：

你和綠卡持有人結婚以後，可以同時遞交I-130+I-485+I-131+I-765這四種申請，因為目前綠卡配偶不需要排期，只要你在遞交時一直保持有合法的非移民簽證身分，就可以同時遞交這幾種申請。提交I-485以後，你就具有了「調整身分」的身分，這個身分允許你在美國合法逗留等待I-485的結果，但是並不算是一個合法的非移民簽證身分。如果I-485被拒，你就需要立即離境。鑒於你之前已經遞交了從H-1B轉B-2的申請，在你找到新工作以後，也可以讓新雇主幫你遞交H-1B申請。獲批後，你就相當於從B-2身分又轉回了H-1B身分。這樣做的好處是即使I-485被拒，你也可以繼續用H-1B身分留在美國工作。

目前綠卡配偶和公民配偶一樣不需要排期，所以二者拿綠卡的所需時間基本是一樣的。公民或綠卡配偶從遞交申請到拿到工作許可（EAD）一般要五至六個月左右。

I-485是移民局 地方辦公室審理的，各個地方辦公室的審理時間差別不大。考慮到工作、家人朋友等因素以及要出示夫妻共同居住的證據，很少有人為了能夠早點兒拿到綠卡而搬家。加州、華盛頓州都有不同的地方辦公室處理I-485，具體的平均審理時間可以在移民局官網上查到。