大仁說財經／Fed縮表 將對美股更有利

拜登總統讓鮑爾繼續擔任主席是合乎邏輯的，因為在其任內，他清楚地表明了對當前通膨的耐心。（路透）

聯準會（Fed）即將開始縮減購債規模，但這次與2013年Fed每月減少購買國債和抵押貸款支持證券（MBS）時的情形不同，美股 居然從容應對！真是如此嗎？

2013年，當時Fed主席伯南基（Ben Bernanke）出人意料地暗示Fed將停止購買債券，美股聞聲重挫，跌幅與今年秋季初的修正差不多，跌勢一發不可收拾的美股就此給「縮表」貼上了標籤。

而針對「縮減恐慌」（taper tantrum）帶來的傷痛記憶，2013-14年的美股反彈，也在如今重現，10月的跌幅完全收復，美股三大指數在11月連續創下新高。

股市的下一步會是什麼？如果以縮表的短暫歷史以及更長的60美股市場情緒作為判斷基準，根據CFRA的研究數據，那麼史坦普500和史坦普綜合1500指數的所有產業、走勢和股數都可能出現更多升勢。

在伯南基於2013年5月發表縮表言論之後，美股在下一個月大跌5.8%，根據股市技術面定義，5%到10%只能算是回調；而之後直到當年年底，美股上漲了17.5%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）表示：「在因被稱為『縮減恐慌』而出現非常小的回調之後，股價指數開始起飛。」「有80%的類股、產業和所有次行業的回報率高於平均水平。」

這種走勢不僅反映在「縮減恐慌」後的股市反彈，而且適用於包括Fed實際進行縮表活動在內的10個月期間。

根據CFRA Research的數據，在2013年12月中旬至2014年10月結束購債的10個月內，史指上漲了11.5%。史托佛說，可能的理由是，投資人認定，如果經濟夠強勁，可以承受得住取消購買債券活動，那麼經濟就足夠健康，可以繼續自行擴張。

他說，「不要人云亦云。在出現『縮減恐慌』後，史指在那個月之中下跌不到6%，但人們卻認為聽起來像是熊市即將出現。」「但它最終僅僅只是一個小小回調。」

而這樣的歷史走勢讓史托佛得出結論，也就是今年9月的5.2%跌幅將最終像過去多次跌勢一樣：很快就損益平衡，「然後歷史重演。」

自二戰以來的美股60次回調中，股市通常在下個月繼續上漲，平均漲幅為3.3%，這段時間上漲的比率為92%。按今年的例子，10月是損益平衡的月份，而11月將會收漲。因此，11月初的火爆升勢並不令人意外，因為根據歷史數據，在由回調至損益平衡之後的那個月，平均升幅為3.3%。

回調對股市來說是很正常的，尤其是在長期牛市中。事實上，CFRA數據顯示，在這些月份回升之後的接下來100個日曆天內，股市平均上漲了8.4%。以這次來說，這就代表了反彈波將持續到1月底。但歷史也提醒投資人，應該為之後的另一輪波動預做準備。根據史指歷史走勢，往往會出現5%以上的新跌幅；以這次為例，將會在2月出現回調，而2月原本就是歷史上全年走勢第二糟的月份。

2月會發生的其他事可能會導致一些波動，迫在眼前的議題就是鮑爾 （Jerome Powell）是否會續任Fed主席，或者會選出新的主席。Fed應該不受政治影響，但考量到期中選舉臨近以及利率政策突然變化可能導致股市下跌甚至導致經濟衰退，拜登總統讓鮑爾繼續擔任主席是合乎邏輯的，因為在其任內，他清楚地表明了對當前通膨的耐心。

即使歷史證明Fed願意在期中選舉和總統選舉前三個月內升加息，史托佛說，「我認為Fed會更願意等待。它們寧可延後開始升息 ，以避免看起來太過政治化。」

不過美股市場還沒有被說服。CME Fed Watch的預測工具仍然認為最快明年第三季就會開始升息。

然而，通貨膨脹可能會改變這種立場。對當前第四季CPI的預測為6%，這應該是通膨的最高點了。

但如果不是呢？

如果Fed仍堅持不升息，可能會加快縮減購債腳步。史托佛說，「如果最終出現更高和更久的通膨，那麼這就意味著Fed可能被迫加速縮表時程，確定何時以及以何種程度逐漸減少。」

他說，目前的縮表時程「一條簡單的直線」：每月減購100億元的美國國債和50億元的MBS，預計到明年5月底結束。

不過，如果明年通膨數據繼續高於預期，史托佛說，「那麼就會令人擔憂，Fed將被迫加快縮減購債步伐，這會增加升息的機率，而且是比預期的間更加提前。」

他表示，因此，即使有關縮表影響股市的歷史數據和60年的美股歷史可以歸納出一些技術面的證據，但「利率和通膨仍然是最大的潛在回調催化劑。」

CFRA預測，在本季通膨數據達到5.9%的高點後，到明年此時，通膨將會低於3%，估計降至2.5%。這也是Fed主席鮑爾一直堅持通膨只是「過渡性」的論點，史托佛表示，CFRA信任的經濟學者們也都相信鮑爾的主張是正確的，但對於股市而言，「完全取決於『過渡性』到底會拖多久。」

他說，「如果通膨的確仍然居高不下，或者在明年第一季升至更高水平，那麼股市肯定會一蹶不振。」