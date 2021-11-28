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地產迷思／積欠水費 過戶前先查清

／黃啟源
紐約買房，在房屋過戶之後積欠的水費買主必須負擔。（Getty Images）
紐約買房，在房屋過戶之後積欠的水費買主必須負擔。（Getty Images）

裘百亮先生在皇后區春田公園鎮（Springfield Gardens）買進了一棟一家庭的房屋，售價只有35萬元，房屋已經有80年的歷史。這棟房屋座落在皇后區牙買加鎮的南邊，離JFK機場不遠。附近的居民大部分是非洲裔以及西班牙裔，治安不是很好，但是裘先生會做房屋裝修，他認為這個地區的房屋有潛力，遲早會漲價。

為了節省律師費，他打了六、七個電話，尋找一位最便宜的中國人的地產律師。報價最低的律師費是800元，最高的是1500元，相差幾乎一倍。裘先生當然就找了那位要價800元的高律師來辦理過戶的事宜。

高律師對外宣稱有16年的開業經驗，但是裘先生從來沒和他談過話，幫他做事的是到這個律師樓上班才三個月的一位資淺的范律師。范律師只大略地把契約解釋一遍，便請裘先生簽約，裘先生也不疑有他，把契約簽了。過了兩個多月，到了過戶的時候，也是同一個律師來幫他過戶。手續很順利，過戶之後裘先生便開始整修房屋。

兩個月之後裘先生接到紐約市稅局送來的一張帳單，說他積欠水費3000多元。裘先生大為吃驚，第二天便拿著帳單去找范律師研究這件事。范律師看了半天，不知道為什麼紐約市稅局送這帳單來，便打了一個電話給水局。根據水局的說法，水局在過去的六年裡沒確實讀過這棟房屋的水表，所有的水費單都是估計的。裘先生過戶後，水局才去讀水表，發現少收了3000多元，這棟房屋積欠的水費應該以最後一張帳單為準。裘先生一聽大為沮喪，不想和范律師談話，便要求高律師自己來解釋這件事。

高律師把檔案拿出來，打開產權報告仔細讀一下，發現水局所說以前的水費單都是估計的是正確的。產權報告裡有關於水費的數字後面都註明該數字僅是估計。在這種情況下水局有權利讀水表，徵收不足的水費。裘先生根據法律尚欠水局3000多元水費，裘先生當然不肯認虧，如果賣主積欠水費，高律師在過戶前有義務查清楚並要求賣主付清。高律師無言以對，答應處理這件事。

一個禮拜後，裘先生到高律師的辦公室去詢問水費的事，高律師的祕書告訴他，高律師已經把這件事處理好了，他不必擔心。 裘先生到市政府的網站去查詢，發現這筆積欠款有人幫他付清了。到底是誰幫他付清，他不想知道，反正他不必掏錢就好了。

本案啟示：

紐約市的房地產過戶必須要確定，水表的讀數是水局確實讀過水表之後得到的數字。估計的讀數是絕對不能接受的。房屋過戶之後積欠的水費買主必須負擔。買主在過戶之前必須要求他的律師把水表讀數仔細看清楚，到底是estimate（估計）或是Actual（確實讀過）。如果是estimate，必須要求賣主在過戶之前要求水局確實去讀水表，取得正確的數字。（作者為紐約執業律師）

紐約市 帳單 皇后區

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