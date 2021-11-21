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料理功夫／感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

劉若華
感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭
感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

感恩節將至，又是一個浸淫在不同文化美食饗宴的好機會。此次分享一道據說是猶他州特有的美食––「枕頭」，因為成品形狀和觸覺似枕頭而得名。傳統內餡是採用雞肉，因家中有剩餘的鮭魚罐頭，口感味道和營養皆不輸雞肉，烤後的成品外酥內軟不乾口，一口咬下後，口腔中充斥著奶脂香氣。由於內餡混有馬鈴薯，有飽足感，絕對是足以在大型節日餐桌上挑大梁的角色。

材料：

小型馬鈴薯1顆、水漬粉紅鮭魚罐頭(Pink Salmon In Water)2罐(共10盎司)、西洋芹菜1根、美乃滋4大匙、白脱牛奶比司吉麵糰(Buttermilk Biscuit Dough)2罐(共10個)、奶油4大匙、大蒜香草麵包屑(Garlic & Herb Bread Crumbs)2/3杯。

作法：

1.將馬鈴薯外皮刷洗乾淨，連皮切小丁；鮭魚肉瀝乾水分；西洋芹菜切細丁；奶油蓋上蓋子微波至溶化；麵包屑放入碗或盤內，以上備用。

2.將馬鈴薯丁放入一個可微波容器內，蓋上蓋子微波6分鐘至軟。

3.將微波至軟的馬鈴薯丁、鮭魚肉、西洋芹菜丁和美乃滋拌勻成餡料，置於一旁備用。

4.拆開比司吉麵糰之包裝，將麵糰逐一擀成厚薄大小適合的圓形，包入餡料，收口朝下，再整成橢圓形。

5.將麵糰包入餡料，沾上溶化的奶油，再沾裹上麵包屑，同樣收口朝下排放在烤盤上。

6.烤盤移入已預熱至375℉(190℃)之烤箱中層烤15分鐘即成。

小叮嚀：

1.除了雞肉和鮭魚，鮪魚和其他肉類皆可選用，且入餡前先將肉搗鬆為佳，以使口感鬆軟。

2.由於餡料已先行處理好可食，烘烤的時間則依據比司吉麵糰所需的時間即可。請參考包裝上之指示。

感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭
感恩節美食 蔬菜鮭魚枕頭

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