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料理功夫／臘味筍子

馮小炬
臘味筍絲
臘味筍絲

閒逛超市，在一處冷藏櫃中發現湖南臘肉，驚喜之餘急忙買回家去。做點什麼好呢？眼睛在冰箱裡掃了一遍，還有些筍子冷凍著，心下就打定了主意，來一盤臘味筍絲，光用想得就好像已經嚐到臘肉的香裹著竹筍的爽脆，口口香滑。

材料：

臘肉100克、筍子200克、尖辣椒適量、少許鹽。

臘味筍絲材料
臘味筍絲材料

作法：

1.臘肉切薄片，筍子對開，尖椒切圈。

2.筍子焯水煮一下，取出瀝乾，可切小塊兒，也可切成條狀。

3.油鍋加熱至五成熱，下尖椒炒出香味。

4.下臘肉炒至微微變色，加入焯好的筍子大火快炒。

5.加入少許鹽，炒至臘肉肥肉部分透明，即可出鍋裝盤上桌。

先炒辣椒出味，下臘肉翻炒變色，隨手丟進兩塊紅棗肉，倒入筍絲快速翻炒。
先炒辣椒出味，下臘肉翻炒變色，隨手丟進兩塊紅棗肉，倒入筍絲快速翻炒。

小叮嚀：

1.嗜重口味者可在炒菜過程中加適量生抽，或放更多的尖椒。  

2.臘肉要切得越薄越好，在筍子 下鍋前不要炒得太過，才能保證它晶瑩透亮。

3.也可以臘肉與筍子分開炒，最後一起回鍋再混合炒幾下。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

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