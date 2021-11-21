我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

料理功夫／秋季必嘗 栗子料理3式

韓美慧
水煮大連丹東大坂栗，單純的秋味
水煮大連丹東大坂栗，單純的秋味

栗子是秋冬很有溫度的食物。那年在濟南的初春街頭，買著一大包只要幾塊錢人民幣的糖炒小栗子，吃在嘴巴還有些燙口的栗子；或是在葡萄牙里斯本的海邊吃著烤大板栗，有別於用糖炒的方法，看著炭火紅通通的烤著大板栗，心裡暖呼呼；在天津吃糖炒小栗子，最終在爸爸故鄉大連丹東的特色大板栗，都是美好的彩色印記。

在國外栗子有「窮人的麵包」的稱呼，是可以磨粉做麵包、糕點的。趁著栗子產季，吃吃一些栗子料理吧！

水煮大板栗

材料：

生栗1000克、水適量、鹽少許。

作法：

1.栗子洗淨，用刀在每個栗子中間劃一刀備用。

2.冷水蓋過栗子，水煮沸後轉小火煮約20分鐘，加入鹽適量續煮5分鐘即可濾乾水，直接開吃。

香椿栗子炒飯

香椿栗子炒飯
香椿栗子炒飯

材料（3人份）：

熟栗子15顆、冷飯1.5大碗、胡蘿蔔丁少許、橄欖油約30毫升、香椿醬1.5大匙、鹽適量。

作法：

1.平底鍋倒入油，放入胡蘿蔔丁翻炒，接著到入冷飯一起翻炒。

2.將栗子放入，加些鹽，最後放入香椿醬，炒至變色裝盤即可上桌。

板栗薏仁雞湯

板栗薏仁雞湯
板栗薏仁雞湯

材料：

雞腿2支、板栗、薏仁1杯、水適量、鹽適量。

作法：

1.將雞腿洗淨，汆燙好備用。

2.板栗、薏仁必須事先煮好，（薏仁可先泡水2小時以上，用快鍋或是電鍋燜煮好），板栗約煮15分鐘。

3.煮開熱水，放入雞肉、板栗、薏仁一起煮，大約燜煮30分鐘左右，起鍋前加些鹽調味即可。

上一則

料理功夫／薑黃蘑菇豆腐堡

下一則

料理功夫／臘味筍子

延伸閱讀

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？
好康報您知／168超市（168 Market）

好康報您知／168超市（168 Market）
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
倦怠沒食慾、吃少卻易胖？中醫「補捨體流」食補良方

倦怠沒食慾、吃少卻易胖？中醫「補捨體流」食補良方

熱門新聞

政府向年滿65歲的美國人提供聯邦醫療保險(Medicare)。(美聯社)

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

2021-11-14 12:51
年滿65歲者應仔細了解紅藍卡，選擇適合自己的醫療保險，讓晚年生活有安全保障。(Getty Images)

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

2021-11-14 14:31
「健康保險也是人權」，在美國，人人需要健康保險。(美聯社)

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

2021-11-14 18:11
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

2021-11-14 02:15
圖為中國武漢機場前的Gucci商店，一項針對中國100名精品買家進行的調查中，十分之一受訪者表示，政府打擊過度炫富是他們最近不再大幅消費的原因。(Getty Images)

大仁說財經／習近平的共同富裕 讓精品夢魘重現

2021-11-14 02:14
Cosme是曼哈頓最時髦的餐廳之一。(取自Cosme臉書)

封面故事／美國6家餐廳 入選世界50佳

2021-11-14 02:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計