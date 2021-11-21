料理功夫／秋季必嘗 栗子料理3式
栗子是秋冬很有溫度的食物。那年在濟南的初春街頭，買著一大包只要幾塊錢人民幣的糖炒小栗子，吃在嘴巴還有些燙口的栗子；或是在葡萄牙里斯本的海邊吃著烤大板栗，有別於用糖炒的方法，看著炭火紅通通的烤著大板栗，心裡暖呼呼；在天津吃糖炒小栗子，最終在爸爸故鄉大連丹東的特色大板栗，都是美好的彩色印記。
在國外栗子有「窮人的麵包」的稱呼，是可以磨粉做麵包、糕點的。趁著栗子產季，吃吃一些栗子料理吧！
水煮大板栗
材料：
生栗1000克、水適量、鹽少許。
作法：
1.栗子洗淨，用刀在每個栗子中間劃一刀備用。
2.冷水蓋過栗子，水煮沸後轉小火煮約20分鐘，加入鹽適量續煮5分鐘即可濾乾水，直接開吃。
香椿栗子炒飯
材料（3人份）：
熟栗子15顆、冷飯1.5大碗、胡蘿蔔丁少許、橄欖油約30毫升、香椿醬1.5大匙、鹽適量。
作法：
1.平底鍋倒入油，放入胡蘿蔔丁翻炒，接著到入冷飯一起翻炒。
2.將栗子放入，加些鹽，最後放入香椿醬，炒至變色裝盤即可上桌。
板栗薏仁雞湯
材料：
雞腿2支、板栗、薏仁1杯、水適量、鹽適量。
作法：
1.將雞腿洗淨，汆燙好備用。
2.板栗、薏仁必須事先煮好，（薏仁可先泡水2小時以上，用快鍋或是電鍋燜煮好），板栗約煮15分鐘。
3.煮開熱水，放入雞肉、板栗、薏仁一起煮，大約燜煮30分鐘左右，起鍋前加些鹽調味即可。
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