料理功夫／秋季必嘗 栗子料理3式

水煮大連丹東大坂栗，單純的秋味

栗子是秋冬很有溫度的食物。那年在濟南的初春街頭，買著一大包只要幾塊錢人民幣的糖炒小栗子，吃在嘴巴還有些燙口的栗子；或是在葡萄牙里斯本的海邊吃著烤大板栗，有別於用糖炒的方法，看著炭火紅通通的烤著大板栗，心裡暖呼呼；在天津吃糖炒小栗子，最終在爸爸故鄉大連丹東的特色大板栗，都是美好的彩色印記。

在國外栗子有「窮人的麵包」的稱呼，是可以磨粉做麵包、糕點的。趁著栗子產季，吃吃一些栗子料理吧！

水煮大板栗

材料：

生栗1000克、水適量、鹽少許。

作法：

1.栗子洗淨，用刀在每個栗子中間劃一刀備用。

2.冷水蓋過栗子，水煮沸後轉小火煮約20分鐘，加入鹽適量續煮5分鐘即可濾乾水，直接開吃。

香椿栗子炒飯

香椿栗子炒飯

材料（3人份）：

熟栗子15顆、冷飯1.5大碗、胡蘿蔔丁少許、橄欖油約30毫升、香椿醬1.5大匙、鹽適量。

作法：

1.平底鍋倒入油，放入胡蘿蔔丁翻炒，接著到入冷飯一起翻炒。

2.將栗子放入，加些鹽，最後放入香椿醬，炒至變色裝盤即可上桌。

板栗薏仁雞湯

板栗薏仁雞湯

材料：

雞腿2支、板栗、薏仁1杯、水適量、鹽適量。

作法：

1.將雞腿洗淨，汆燙好備用。

2.板栗、薏仁必須事先煮好，（薏仁可先泡水2小時以上，用快鍋或是電鍋燜煮好），板栗約煮15分鐘。

3.煮開熱水，放入雞肉、板栗、薏仁一起煮，大約燜煮30分鐘左右，起鍋前加些鹽調味即可。