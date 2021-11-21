我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

料理功夫／薑黃蘑菇豆腐堡

smarthousewife
薑黃蘑菇豆腐堡
薑黃蘑菇豆腐堡

薑黃乃是超級養生食材，具有抗發炎、抗氧化、抗老化、保護肝臟以及改善阿茲海默症之功效。加入豆腐和蘑菇中，即可製作成營養豐富的薑黃蘑菇豆腐堡。

材料：

老豆腐、蘑菇、麵粉、地瓜粉。

調味料：

橄欖油、薑黃、鹽、黑胡椒。

作法：

1.老豆腐放入紗布袋中，擠掉多餘水分並捏碎；蘑菇除去薄膜，洗淨後切小塊，備用。

2.不鏽鋼盆中倒入捏碎的老豆腐、蘑菇，並以鹽、黑胡椒、薑黃調味，再加入適量麵粉和地瓜粉拌勻，慢慢地揉成一個豆腐糰。

3.雙手沾上適量麵粉，將豆腐糰分成四等分，依序塑型成豆腐堡。

4.炒鍋倒入橄欖油，加熱後放入豆腐堡，煎到豆腐堡定型再翻面繼續煎，煎到兩面金黃且熟透，即可起鍋盛盤。

5.豆腐堡可以淋上辣椒醬、甜辣醬，搭配汆燙青菜，以及米飯或麵條，就是一頓營養可口的簡餐。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈，歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

阿茲海默症

上一則

親子／當笨蛋父母 孩子更聰明(四之一)

下一則

料理功夫／秋季必嘗 栗子料理3式

延伸閱讀

鳳梨、蘑菇正流行 可助名牌服包脫掉動物皮

鳳梨、蘑菇正流行 可助名牌服包脫掉動物皮

無肉零負擔 蔬食西餐上桌

無肉零負擔 蔬食西餐上桌
料理功夫／杏仁奶玉米粥

料理功夫／杏仁奶玉米粥
料理功夫／家常紅燒豬腳

料理功夫／家常紅燒豬腳

熱門新聞

政府向年滿65歲的美國人提供聯邦醫療保險(Medicare)。(美聯社)

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

2021-11-14 12:51
年滿65歲者應仔細了解紅藍卡，選擇適合自己的醫療保險，讓晚年生活有安全保障。(Getty Images)

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

2021-11-14 14:31
「健康保險也是人權」，在美國，人人需要健康保險。(美聯社)

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

2021-11-14 18:11
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

2021-11-14 02:15
圖為中國武漢機場前的Gucci商店，一項針對中國100名精品買家進行的調查中，十分之一受訪者表示，政府打擊過度炫富是他們最近不再大幅消費的原因。(Getty Images)

大仁說財經／習近平的共同富裕 讓精品夢魘重現

2021-11-14 02:14
Cosme是曼哈頓最時髦的餐廳之一。(取自Cosme臉書)

封面故事／美國6家餐廳 入選世界50佳

2021-11-14 02:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計