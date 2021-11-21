料理功夫／薑黃蘑菇豆腐堡

薑黃蘑菇豆腐堡

薑黃乃是超級養生食材，具有抗發炎、抗氧化、抗老化、保護肝臟以及改善阿茲海默症 之功效。加入豆腐和蘑菇中，即可製作成營養豐富的薑黃蘑菇豆腐堡。

材料：

老豆腐、蘑菇、麵粉、地瓜粉。

調味料：

橄欖油、薑黃、鹽、黑胡椒。

作法：

1.老豆腐放入紗布袋中，擠掉多餘水分並捏碎；蘑菇除去薄膜，洗淨後切小塊，備用。

2.不鏽鋼盆中倒入捏碎的老豆腐、蘑菇，並以鹽、黑胡椒、薑黃調味，再加入適量麵粉和地瓜粉拌勻，慢慢地揉成一個豆腐糰。

3.雙手沾上適量麵粉，將豆腐糰分成四等分，依序塑型成豆腐堡。

4.炒鍋倒入橄欖油，加熱後放入豆腐堡，煎到豆腐堡定型再翻面繼續煎，煎到兩面金黃且熟透，即可起鍋盛盤。

5.豆腐堡可以淋上辣椒醬、甜辣醬，搭配汆燙青菜，以及米飯或麵條，就是一頓營養可口的簡餐。

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