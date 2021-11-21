生活／賞楓驚魂 暗夜迷路山林

從Sky Top Tower的遠眺風景。(作者提供)

秋天是最佳賞楓季節，紐約上州更是紐約客最愛的賞楓去處，其中一個火紅地點是紐普茲(New Paltz)的天湖(Mohonk Lake)，不需要住在天湖城堡度假莊園(Mohonk Mountain House)，也可以在周圍享受登山賞楓的樂趣。

10月與室友安排了三天兩夜的上州之旅，第一天到卡茨基爾金斯頓廣場(Kingston Plaza)搭乘卡茨基爾登山鐵路(Catskill Mountain Railroad)，穿過樹林間，在車廂內享受如畫般的秋葉風景。

第二天的天湖之旅，決定前往高處Sky Top Tower眺望滿山滿谷的秋葉。中午12點20分，剛剛睜開眼，盥洗後優雅地吃早午餐。雖然我們知道爬山，即便是山道(trail)健行都應在上午出發，但又不願讓「趕行程」這件事，成為休假放鬆的壓力，一切便以「慢板」進行中。

輕裝慢行 玩到太晚下山

從住處開車到Mohonk Hiking Parking Lot僅需3分鐘車程，從停車場到Sky Top Tower的距離約2.6英里，若用最慢速度行走的話，大概1.5至2個小時可抵達終點，所以沒有任何理由需要快轉前進。

下午2點20分，抵達另一個Pine Road的停車場，發現車子不多，從這裡出發直達山頂約4.9英里，我們輕裝上路，後背包裝著輕便外套、少許零食、一瓶水壺、一支未充飽電的手機 。這個決定，讓之後在發生意外時後悔不已。有經驗的山友都知道，不管何時何地，背包裡都要有足夠的乾糧或充電配備。

在前往Sky Top Tower途中，不經意走進攀岩小路，體驗了一小段攀岩走壁的樂趣。過程中，與其他同樣來自紐約市 的登山客聊起天來，彼此還互相幫忙拍照。

因為中途玩樂，攻頂時已是下午5點，距離手機顯示日落該下山的6點10分，還有一些時間可以待在山上。可能因為太興奮，心裡刻意忽略時間，只顧著在Sky Top Tower、Mohonk Lake附近遊玩、拍照，同時還自我催眠，實際天暗時間會比手機顯示日落時間再晚些，或許可爭取時間下山；也意想天開地覺得下山速度會比上山快一倍，若用快走方式，應該不成問題……。

從Sky Top Tower看天湖城堡度假莊園。(作者提供)

5點48分，拍了最後一張度假山莊的照片後，我們決定返程。現在想想，當時的心臟真的很大顆，怎麼敢這麼晚下山。

走著走著，彼此的喘氣聲越來越大，看手表快6點了，還有一大段路才會走到Dock Pond，而且從Dock Pond走到停車場，其實還有一大段路，為了配合室友的腳程，我早已刻意放慢一半的行走速度。

這時手機電池量只剩20%左右，不太敢使用手電筒功能，心裡的鼓聲漸漸響起：咚、咚、咚！開始有點忐忑不安了。這時，耳後傳來室友的聲音：「你覺得我們可以在日落前下山嗎？」為了平緩她的緊張，我說：「我的方向感不錯，順著走回去，一定來得及，但需要把速度稍微加快些。」嘴裡這麼說，但心裡也不相信自己，30分鐘後，事實也證明「我不值得相信」。

轉錯小徑 落葉蓋住去路

為了爭取時間，僅瞄了一眼路牌，就繼續往前走，我們走在Old Stage Road上，在第一個名為Glory Hill “Trail”的岔路時，不應該右轉，應該在第二條路Glory Hill “Road”再右轉才對。但當我看到Glory Hil時，沒等看完全部文字，就立刻「右轉」。這種感覺，好像是有人刻意要捉弄你一樣，遮著你的眼睛，讓你走錯路。

快步地順著小徑往下走，眼看天越來越暗，過了6點15分，天暗的速度快到超過我的想像。身後室友的腳步沙沙聲，讓我感覺到她累了，她無法跟著我一起用跑的，我告訴自己：要冷靜，自己害怕就好，不要把慌張傳給室友。

接著，讓人不敢相信的是，前方的小路竟全被樹葉蓋住。心想「該死的落葉」，試圖將視線往前眺望，但遠處的小徑全都不見了，我開始慌亂地左右掃射，腦袋有點兒發白。這時才發現沒有小徑的樹林，每株樹木都長得一模一樣，只要自轉一圈，絕對會迷失方向。

眼看已6點20分，沒有時間往回走了。一股寒意從腳底往上竄至背脊，再向上竄至後腦勺，頓時眼前一片昏黑，腳步開始遲疑起來，無法再往前邁一步。

室友的腳步離我越來越近，她語帶疑惑地問我：為什麼停下來？在得知無法回頭時，她建議找地圖上的緊急電話。利用手機的手電筒，找到緊急電話後，撥打卻無人回應。腦海閃過無數過畫面，現在要打給同事、朋友嗎？不，不應該這樣浪費手機電力。我不想因為這樣登上新聞版面，標題可能會是「華裔女子與室友太晚下山，在樹林裡迷路」。

報警求救 手機快要沒電

接著，室友機靈回應：「打911 吧！」她接過我的手機，嘟~嘟~嘟~，通了。

室友：您好。我們發生意外了。

911接線員：你們在哪裡？

室友：我們在Dunk Pond附近

911：可以告訴我們，您們的確切地點嗎？

我接過電話：我們在離開Sky Top Tower往Pine Road Parking Lot的路上迷路了。我猜測我們是在Glory Hill Trail上。

911：抱歉！您說哪一條路？

我：Glory Hill Trail

911：抱歉，再說一下。哪一條Trail？

我：Glory….Hi..ll…Trail.

911：可以請你拼音嗎？

我心想都快緊張死了，手機快沒電了，還聽不清楚我在說什麼：G-l-o-r-y Hill Trail

911：抱歉，我找不到這條路。

室友搶過電話說：We are in the Glory Hill Trail.

911：喔！Much better，聽得非常清楚，Glory Hill Trail…

（我恨我的英文發音）

911：請您們兩位務必在原位不動，不然救難隊無法找到你們。我們會盡快用最快的速度前往找你們。請問你們身邊有食物、水或保暖衣物嗎？

室友：為什麼要問這些？是因為我們可能在會這裡過一夜嗎？

911：不用擔心。這些只是我們需要你們維持身體最佳狀況的基本詢問問題。

確認完所有的資訊後，掛上電話，手機電力只剩下10%，我想最糟的狀況，莫過於此了。包包裡沒有什麼零食、水剩一半、外套有點太薄，現在又感覺有點兒冷，等一下可能要起來動一動。正當盤算著怎麼度過漫長的等待時，行動派的室友趁著還有一點微光，到旁邊的樹林先小解，之後我們便聽從911接線員的指示，找到一塊木頭坐下來，靜靜等待。

我們雖試圖看著遠方，但因為天色太暗，也看不遠。樹林裡的蟲鳴聲越來越大，伴隨著其他動物的嗚叫聲，空氣也似乎越來越冷。我們僅只能用半開玩笑的方法，來調侃彼此。

度日如年 終盼到那道光

晚上7點，每一分鐘都像度日如年般漫長，室友連珠砲似地問，「911的接線員確定有發布我們的訊息出去嗎？」「沒有人來救我們怎麼辦？」「還是其實沒人會理我們？」「我們會不會在這裡過夜？」

我說：「這些問題我都不知道，你應該問的人是那個911接線員，編號34567」，室友又打了第二通911，電話轉來轉去，又轉到剛剛那個編號34567的接線員。室友問了他一堆會不會有野生動物來攻擊我們的假設性問題，我知道接線員只是在安撫她的情緒，而她則是用這樣的方式讓自己冷靜。

靜靜地聽室友講電話，還是不敢置信現在困在山裡，此刻的我們，正像是新聞媒體上所說的「浪費國家資源的人」。接下來，我們都在猜救難隊會如何找到我們？他們是一個人、兩個人還是派一組人，會不會牽著狗、還是開直升機在天空盤旋？

時間一秒一秒地過去，我們的猜測僅只是猜測。在伸手幾乎不見五指的環境中，忽然瞧見前方遠遠的一個小光點，直覺認為那是生命之光：救難隊的手電筒。立刻大喊：「Help！Help！」室友被我嚇到問：「有人來了？」我說好像是，又繼續喊：「Help！Help！We are here！」

果然，救難隊找到我們了，也因為呼救的聲音，讓他們更迅速地找到人。與救難隊一起下山時，已是7點27分，偷偷拍下他們的背影，結束歷時一小時的驚魂記。

下次，我們不敢了！