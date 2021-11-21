生活／散步驚奇 河邊遇見郊狼

在疏洪道對岸閒逛的三隻郊狼。狼隨時處於警覺狀態，總是走成一直線，走路時尾巴經常往下垂。(作者提供)

某日，在疏洪道旁的步道 出入口處，有位穿著高雅、氣質出眾的女士與我招手，找我閒聊，她問我散步時看過那些野生動物？有郊狼嗎？我坦白告訴她，郊狼並不常見，但偶爾在傍晚或夜裡會聽到狼嚎，尤其在春天發情期和秋天幼狼離開父母獨立這兩個季節，狼嚎的次數較頻繁。聊了一陣子，她才告訴我，靠近步道轉角的一間花園洋房要賣，請她當經紀人，她有客戶看上這房子，但擔心會有狼出沒，所以她到步道探一探，想多了解一下這附近的環境。

沒想到才隔幾天，我一大早出門散步，就遠遠看到疏洪道對岸有三隻郊狼緩緩步行，牠們應該是出來吃早餐吧！我利用相機的望遠鏡頭，迅速捕捉到郊狼的身影。朋友聽說我看到郊狼，都為我的安全擔憂，要我留意一點，他們也疑惑我看到的可能是狗而不是郊狼。

在疏洪道對岸閒逛的三隻郊狼。(作者提供)

郊狼與狗 走路姿態辨別

的確，郊狼和狗是很難分辨的，但是從牠們走路的姿態，我敢斷定我看到的是郊狼。通常，狗在走路或跑步時，總是隨意亂逛，尾巴會向上捲起。狼在野外求生，隨時處於警覺狀態，由於覓食不易，為了保持體力，狼總是走成一直線，狼走路時，尾巴經常往下垂。

沙漠中的疏洪道平日乾涸，只有春天融雪，夏季偶來的陣雨，才會見到較多流水，因此廣闊的河道灌木叢生，從岸邊往下望，就像一座綠色森林。河道中的灌木叢，是許多野生小動物的安樂窩，牠們在此築巢覓食。沙漠哀鳩、野鴿、黑腹翎鶉、沙漠走鵑、綠頭鴨、沙漠棉尾兔，經常與人搶道，四處溜達。這麼逗趣的小動物，是浩瀚天地中的美景，人見人愛，但郊狼可不這麼想，這都是牠們的三餐佳餚呢！

狼會在對岸閒逛，無疑地，也會逛到我走路這頭。有一次我看到一整群沙漠哀鳩，在堤防邊坡旁的牧豆樹下專心吃食，畫面真美，我走過去拍照，稍一靠近，卻看到坡堤底下一隻郊狼正虎視眈眈，準備襲擊哀鳩。郊狼見到我，即迅速飛快逃離，跑向河道，又回頭望我，之後，消失在灌木叢生的河道中。郊狼那眼神有點驚恐又無助，像是立志要減肥的少女，肚子餓了想偷吃，卻被一個無聊的大人瞧見了，有點羞赧，又恨得牙癢癢。

那次是我與郊狼面對面，近距離接觸的一次，其實人怕狼，狼也怕人啊！郊狼一般對人類十分警覺，很容易受到聲音驚嚇。萬一真的碰上郊狼，即使很害怕，也千萬別跑，朝著牠的方向發出怒吼聲或隨地撿個石頭或木棍，敲擊樹幹或周邊物，製造一些噪音，就能將郊狼嚇跑。

糧食足夠 郊狼不會傷人

郊狼通常單獨捕獵，大都吃小型動物、昆蟲，但偶爾也吃蔬果。當牠們有足夠的糧食，就不會傷人。我經常在拉斯維加斯河谷附近散步，這裡小動物活躍，郊狼的山珍野味俯拾皆是，人處於這種環境，其實是安全的。比較令人擔憂的是，有些郊狼流落都市，在市區找不到食物，反而有可能傷人及寵物。

前幾年我住在芝加哥，某個冬日的午間新聞，出現即時特報，說有人在密西根湖畔看到郊狼，要大家特別留意。當時密西根湖沿岸已結冰，冷風颼颼，除了慢跑者，人煙稀少，也許因為這樣，才讓郊狼有機會大搖大擺到湖邊閒逛。芝加哥這麼大的城市，人口密集，會有郊狼出沒，也的確令人憂心。其實野生動物會落難街頭，跟人們不斷開發很有關係，牠們的棲息地被人侵占了，只得離鄉出走。

郊狼也稱作草原狼或灌木狼，產於北美，北起阿拉斯加，南到巴拿馬，起初郊狼只分布在北美的西半部，但由於人類活動的影響，現在連東部地區都常見。郊狼對環境的適應性極強，分布廣泛而且數量眾多，以至於被「國際自然保護聯盟」列為最不受關注的物種。

郊狼最大的天敵是人，再來，就是牠們的近親灰狼。說起灰狼，我想起多年前，曾經到威斯康辛州北部的Tomahawk參加「威斯康辛大學」和當地「野狼生態保育協會」合辦的「野狼研習營」。我們在威大的「自然資源教育中心」上課，研習野狼的生態與習性，也到野外追蹤、考察，並學習使用無線電發射機和接收器。當時主要研習的對象就是灰狼。

天敵灰狼 長相習性不同

郊狼與灰狼同為犬科動物，雖是近親，毛色也相似，但我們仍然能夠從牠們的外表來分辨，牠們的臉部特徵尤其明顯，很容易辨別。郊狼的體型比灰狼小，鼻子尖而窄，鼻托小，耳朵長又尖；灰狼的鼻頭則寬闊，鼻托大，耳朵短而圓。郊狼的英文名是Coyote，灰狼的英文名是Wolf，其生活習性也不同。

我以前的墨西哥 同學，閒聊話題經常提到Coyote，他們說的可不是郊狼，而是引領墨西哥偷渡客到美國 的不法分子。有一個同學說她小時候跟著Coyote來美國，沒看到郊狼，卻差一點在沙漠中被Coyote渴死。四、五歲時的童年記憶，成為她成長過程中無法抹滅的夢魘。

北美洲的灰狼，大都居住在森林，分布地區以加拿大中部、阿拉斯加、明尼蘇達北部居多，少數分布在密西根北部和威斯康辛北部。灰狼由於數量少，是極受保育的動物，美國境內各洲，除了阿拉斯加以外，獵殺灰狼都是違法的行為。

灰狼是群居動物，有很堅實的社會結構。每一群的數量不等，由4隻到20幾隻都有，組成的狼群，都有親屬關係，互相照應，狩獵時也一起行動。每一群狼，都有一對首領。狼與狼之間，各有階級、地位。當狼群數量太多的時候，有些就會離群，另闢疆土。灰狼的地域性也很強，牠們活動，有一定的領土，不容別群的狼入侵。同一群狼會在占領的土地周圍不斷灑尿，畫分領域，占據地盤。在灰狼的世界哩，尿是稀世珍寶，象徵權勢與領土。

那年冬夜 學狼嚎追狼蹤

當年在研習營帶領我們的領隊，是威辛康州大學的教授查德，他也是專門研究野狼的生態學家。查德曾經觀察一隻灰狼離群以後，又回到原來的狼群。牠回狼群的時候，帶回一隻伴侶，同群的狼接受牠歸隊，卻把他的伴侶咬死，並拋棄在林中，以警戒入侵者。這種行為，連科學家都難以理解。查德也曾經花了五年的時間，追蹤另一頭他取名為「朗博」的狼，他從朗博分群獨居開始追蹤，五年間，朗博換過三次伴侶，也生了小狼，查德最後一次看到朗博時，朗博身上中槍，已經死亡。

郊狼不像灰狼有那麼嚴密的的社群組織，牠們可以是家庭成員共同生活在一起，也可以是獨行俠，有時像流浪漢，彼此碰到了，也能混在一起湊合著過日子。郊狼雖也會群聚，但習慣單獨覓食；灰狼覓食，則是群起而攻之。灰狼喜歡吃體型龐大的鹿、麋鹿、水鹿、牛、羊等有蹄動物，一餐可以吃九公斤的肉，等於我們吃八十個漢堡，吃飽以後，可以兩星期不吃東西。

北威斯康辛的冬日，冰天雪地，那幾天平均溫度約攝氏零下15度，或許是年輕不怕冷，我每天跟著查德的腳步，到森林中尋找狼的腳印，蒐集狼尿。某日，我們確定野狼就在附近活動，夜裡，我們再度進入森林。查德因為做研究的關係，學過狼嚎，他能夠發出不同的嚎聲與狼溝通，從狼回應的嚎聲中，統計狼的數目，辨別狼的雌雄等。那夜，查德在明亮的月色中發出幽咽的狼嚎，想引狼回應，但是狼以沉默拒絕我們的造訪。

當年我寫下：「寒意中，張望林間種種，肉眼所及，幾乎是靜止的。垂懸在枯枝的冰柱冷凝，連風也沉默。然而，大自然豈是那麼單調、單純。雪中的印痕，刻畫著野生動物在嚴寒天候覓食的苦楚，冰封的大地，花草也蠢蠢欲動，所有的生物都在蒼茫中掙扎，都在靜寂中等待時序的運轉，都在感受生存的嚴苛。查德在寂寞野地中的狼嚎聲，哀怨無韻的旋律，將永遠在我心深處盤踞、迴響。」簡短文字，記錄一段我對大自然的嚮往及學習過程。

看著三隻郊狼從堤岸緩慢走向河道，我憶起曾經走過的歲月，仍有感動，總是無悔。對著成群的沙漠哀鳩，我是否應該高聲喊：「狼來了！狼來了！」讓可愛的小動物們趕快逃生，也為自己壯膽，製造一些噪音，讓自己看起來比狼還凶悍。