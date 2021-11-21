大仁說財經／油價漲 每桶120元不是夢

聖地牙哥一處加油站顯示現在的油價。（路透）

美國 人每天都面對高油價 的打擊，美國商銀認為這種痛苦可能才剛剛開始。

全美汽油價格已飆升至平均每加侖3.40元的7年高點，內華達州、華盛頓州和俄勒岡州更高達4元。

美國商銀現在預測，到2022年6月，對汽油價格影響最大的布蘭特原油將升至每桶120元，比當前水平高出45%。

美國商銀全球大宗商品負責人布蘭奇(Francisco Blanch)表示：「當需求像現在這樣吃緊時，價格很容易飆升。」

布蘭奇一直是個知名的「石油 多頭」，他在6月曾預測原油最終將飆升至每桶100元。他說，「當時人們認為我瘋了。現在，這個數字不遠了。」「我們基本面上仍然相當看多。」

但其他人則要保守得多。

雪佛龍(Chevron)財務長布雷伯(Pierre Breber)認為，油價不太可能長期保持高點，「相較於結構性調整，它比較像是周期性漲跌。」

美國人看壞經濟

油價從近期高點回落。由於OPEC會議前的緊張情緒，美國原油一度下跌至每桶81元左右，布蘭特原油跌至83元。

油價進一步飆升將提高已經高漲的美國人的生活成本，更會壓迫那些必須面對物價高漲、資源短缺和供應鏈災難的企業。

美國人非常關注加油站的價格，對通膨的擔憂更讓他們對整體經濟的看法變差。

在11月初公布的一項民調顯示，近三分之二的美國人認為經濟不佳。在維吉尼亞州，共和黨人贏得州長選舉，在出口民調中，經濟被列為最重要的問題，超過教育、稅收和疫情。

能源需求急劇上升

為什麼美國商銀繼續看多石油？

首先，這是因為需求繼續從疫情中迅速恢復，尤其是隨著消費者重新開車上路，用到更多汽油。

天然氣價格飛漲，進一步提振了需求。美國天然氣價格今年翻了一倍多，最近達到相當於歐洲每桶240元的成本。高昂的價格將迫使一些公用事業和工廠轉向相對便宜的替代品：石油。

布蘭奇說，「這是典型為更緊張的市場火上加油。」

如果石油變得更熱門，消費者可能會因高價而猶豫不決並決定少開車，或者改用更省油的汽車或電動車。

但美國商銀認為，這種需求的復甦在當前價格水平附近都不會發生變化，「這種需求復甦不會在每桶80元、90元甚至100元停止。請記住，其他一切都在上漲。」他指的是通膨飆升，「我知道100元聽起來很貴，但從現實面來看，它並沒有那麼貴。」

不僅需求強勁，供應也不足。

美國的石油產量比疫情之前少，即使如今的價格要高得多。

美國石油公司多年來一直在昂貴的鑽井項目上超支，因此面臨來自華爾街的巨大壓力，要求它們自我節制。它們很清楚地接收了這個訊息，將資金投入股票回購和分紅。

根據Raymond James的分析，雖然今年油價飆升了67%，但50家最大的石油公司的年度預算僅比原本規畫增加1%。

Raymond James分析師莫恰諾夫(Pavel Molchanov)說，「他們的作法遠超過自律，反而呈現資本緊縮。」

石油公司也不願增加產量，因為考慮到全球對氣候的擔憂，需求前景仍然非常不確定。最終，預計石油需求將達到峰值，但沒有人確切知道何時以及在什麼水平。

OPEC堅持走自己的路

即使白宮提出請求，但OPEC及其盟友迄今拒絕大幅增加供應。

布蘭奇說，「OPEC不會增產。它們喜歡自有的進度，並認為正在奏效。」

他指出，許多OPEC國家預算中石油盈虧平衡價格在每桶70至75元間，代表現在才剛剛收支平衡。

汽油價格一路飆升。（路透）

布蘭奇說，「OPEC不會將價格推低至每桶60元。完全沒興趣。」

在投資放緩多年後，OPEC+是否真的有能力大幅提高產量，也存在一些懷疑。

RBC Capital Markets全球大宗商品策略主管克羅夫特(Helima Croft)在給客戶的報告中寫道：「目前哪些國家可以真正增產石油，是個真正的問號。」他指出，OPEC+已連續數月「未能兌現」其增產計畫。

所有這一切都導致人們猜測拜登總統將經由釋出戰略石油儲備(SPR)的原油庫存來回擊OPEC+。

克羅夫特寫道：「我們認為拜登政府準備釋出SPR原油」以「限制油價並促使產油國向市場投放更多石油」。「美國的確可以與其他消費國協調作法，以獲得最大效益。」

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)上月表示正在積極考慮釋出SPR，但後來澄清沒有「立即規畫」這樣做。

高盛曾表示，發布SPR只會有「適度幫助」，將該行對布蘭特原油的年終預測值僅每桶調降3元。

美國商銀對此也持懷疑態度。布蘭奇說，「這對油價只有輕微影響，除非進行大規模釋出。」「這麼做不會阻止漲勢。」

布蘭奇也質疑現在釋出SPR的理由。通常這些庫存是為戰爭和颶風等危急時刻保留的，「SPR是為了應對緊急情況和負面供應衝擊。你不會只因需求上升就釋出SPR石油，因為你印了很多鈔票並把它給了人們。」