我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

大仁說財經／物價飆 恐怕明年更嚴重

文／張大仁
生活雜貨售價不斷上漲，明年不見消退。（路透）
生活雜貨售價不斷上漲，明年不見消退。（路透）

發現了嗎？現在購買食物和基本生活用品變得更貴了，而且預計即使到了2022年，你還會繼續為雜貨支付更多費用。

勞工統計局11月10日公布數據顯示，10月購物者支付的雜貨價格較9月上漲1%，較去年同期上漲5.4%。

總體而言，包括租金、汽車和能源在內的消費者物價在過去12個月內上漲6.2%，是1990年以來的最大漲幅。

在各項雜貨中，牛排價格的年漲幅最高，10月售價比一年前增加了24.9%。10月雞蛋比一年前貴11.6%，雞肉貴8.8%，麥片貴5%，嬰兒食品年增7.9%。

供應鏈成本壓力

雜貨價格從2015年到2019年一直停滯，但在疫情期間開始上漲。2020年食品雜貨價格較上年上漲3.7%。

在疫情期間，食品製造商和雜貨商面臨更高的商品、勞動力、運輸和其他費用成本。最近幾個月，這些成本不斷上升，導致製造商將其中一些成本轉嫁給零售商，而零售商又將一部分轉嫁給了消費者。

衡量製造商的商品和服務價格的生產者物價指數，10月較9月上漲0.6%，年增8.6%。

持續的供應鏈壓力意味著雜貨店的價格上漲可能會持續一段時間。卡夫亨氏(Kraft Heinz)、億滋(Mondelez)、寶鹼(Procter & Gamble)、高樂氏(Clorox)和泰森食品(Tyson Foods)等知名食品和家庭日用品牌的大型製造商表示，計畫在2022年初提高零食和洗浴用品、肉類和更多產品的價格，以應對不斷上漲的成本。

許多企業還取消了店內許多商品的折扣，因為需求強勁，而且它們不想浪費有限的商品供應。

泰森上月在給零售客戶的信中表示：「我們繼續面臨加速上升的通膨水平。」宣布明年將提高Ball Park熱狗和Jimmy Dean冷凍早餐等品牌價格，「通膨持續和重大影響需要進行額外的定價決定。」

市場研究公司IRI預計，2022年上半年食品、飲料和基本生活用品的通膨率將攀升至8%，然後下半年穩定在4%。IRI追踪大型商店、批發俱樂部、超市、藥店和其他通路的售價、銷售點和數量數據、促銷和趨勢。該公司還諮詢美國一些大型零售商和品牌製造商，並進行消費者調查。

低收入戶受打擊

雖然食品價格上漲影響全國各地的家庭，但當生活必需品變得更加昂貴時，低收入購物者受到的打擊最大。與較富裕的消費者相比，這些消費者的可支配收入較少，並且在生活必需品上花費更多的錢。

西北大學政策研究所所長尚岑巴赫(Diane Whitmore Schanzenbach)表示：「當生活必需品價格上漲時，被迫將更多收入用於購買生活必需品的家庭會受到更多壓力。」

根據農業部2019年的最新數據，最低收入群體的家庭平均在食物上花費4400元，占收入的36%；而最高收入群體的家庭平均在食物上花費1萬3987元，占其收入的8%。

即使價格上漲，但近期食品券和兒童稅收抵免等聯邦福利的增加，加上工資上漲，可能有助於低收入購物者應對物價上漲。

增發聯邦食品券可能有助於緩解補充營養援助計畫(SNAP)購物者的一些成本壓力。根據美國農業部的最新數據，7月有超過4100萬人參與該計畫。

從10月開始，福利平均比疫情前水平高出27%，這是該計畫史上最大增幅。這項改變源於修訂後的「節儉食品計畫」(Thrifty Food Plan)，該計畫決定SNAP受益人的福利金額。

消費者已經表現出願意接受食品和家庭必需品價格更高的立場，而且支出並未大幅下降。

不過這可能不會持續太久。

卡夫亨氏等知名食品計畫在2022年初提高產品價格，以應對不斷上漲的成本。（路透）
卡夫亨氏等知名食品計畫在2022年初提高產品價格，以應對不斷上漲的成本。（路透）

IRI指出，在2007、2008和2011年，雜貨售價上漲超過5%，導致銷量下降，購物者若非減少購買就是轉向更便宜的產品。該公司預計這將會在2022年發生，預估銷售較今年最多下降5%。

顧客轉向平價品

IRI表示，顧客開始在售價大漲的各個商店間進行比價交易。

IRI戰略分析業務總裁戴維(Krishnakumar Davey)表示：「消費者若發現要為肉類等某些產品支付更高的價格，就會開始轉向更便宜的選擇。」根據IRI銷售點數據以及與雜貨商和製造商的諮詢，有些購物者正在放棄肋眼肉、後腰脊肉和牛里脊肉等優質部位，轉向牛絞肉、火雞絞肉和羊絞肉。

更高的雜貨帳單可能會讓折扣商店受惠，但會損害全價超市的利益。

當顧客發現常去的商店售價變得無法承受時，他們更願意改前往更便宜的商店。分析師表示，這可能會提振沃爾瑪、Dollar General、Aldi和其他折扣連鎖店等部分迎合低收入購物者的業者。

折扣超市Grocery Outlet預計高通膨將推動更多購物者前往其平價商店。

CEO林德伯格(Eric Lindberg)在與分析師的財報電話會議上表示，更高的售價「非常受到消費者關注」，並且「會逐漸導致他們改變購物模式或尋找省錢的方法」，「最終有利我們。」

卡夫亨氏等知名食品計畫在2022年初提高產品價格，以應對不斷上漲的成本。（Get...
卡夫亨氏等知名食品計畫在2022年初提高產品價格，以應對不斷上漲的成本。（Getty Images）

低收入 疫情 零售商

上一則

大仁說財經／油價漲 每桶120元不是夢

下一則

每周一書／三個月亮 移民女子尋夢

延伸閱讀

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注

通膨成拜登最大挑戰 聯準會主席是否換人受關注
物價飆 消費支出恐減緩

物價飆 消費支出恐減緩
葉倫：控制疫情有助緩解通膨 估通膨明下半年開始趨緩

葉倫：控制疫情有助緩解通膨 估通膨明下半年開始趨緩
大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

熱門新聞

政府向年滿65歲的美國人提供聯邦醫療保險(Medicare)。(美聯社)

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

2021-11-14 12:51
年滿65歲者應仔細了解紅藍卡，選擇適合自己的醫療保險，讓晚年生活有安全保障。(Getty Images)

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

2021-11-14 14:31
「健康保險也是人權」，在美國，人人需要健康保險。(美聯社)

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

2021-11-14 18:11
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

2021-11-14 02:15
圖為中國武漢機場前的Gucci商店，一項針對中國100名精品買家進行的調查中，十分之一受訪者表示，政府打擊過度炫富是他們最近不再大幅消費的原因。(Getty Images)

大仁說財經／習近平的共同富裕 讓精品夢魘重現

2021-11-14 02:14
Cosme是曼哈頓最時髦的餐廳之一。(取自Cosme臉書)

封面故事／美國6家餐廳 入選世界50佳

2021-11-14 02:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計