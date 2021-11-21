旅遊／駕RV遊俄勒岡 飽覽初秋景色

班頓海灘的臉岩。（圖片皆由作者提供）

我們在十多年前就想買部休旅 車（Recreational Vehicle），幾乎年年去參觀本地舉行RV展。最後雖然未能買成，但是經由參觀車展中所收集的資訊，已經找出最符合自己需要的車型和品牌，心想如果以後想買就要加拿大的Pleasure Way C型車，因為長度不到20呎，不必為找停車位而傷腦筋。

2014年退休後，每天忙著打匹克球，有空就安排到附近旅遊照相，非常愜意，心想5年以後再坐船遊歐洲，誰知道計畫趕不上變化。2020年疫情下人人自危，哪兒都不敢去，這時想起買休旅車，但我們要買的車型要排隊一年以上，只好作罷，但留下聯络電話。

沒想到今年4月接到售車員R的電話，說有人取消了訂單，問我們有無興趣接手？於是第二天去見R，談好後放了5000元訂金，R說若改變主意可以隨時取消，訂金全數奉還。訂後痴痴等待，此車是賓士Sprinter改裝再從加拿大運來加州 ，我們望眼欲穿了三個多月，終於拿到新車。

先生早就從網上下載了說明書並且詳細研究，才知道連車上廁所使用的衛生紙都得買特製的。以前常聽到許多車主拿到車後，未加詳看手冊而樂極生悲的故事時有發生；尤其休旅車車高九呎多、車身又長，停車也要格外注意前後左右。等我們拿到車，先試著去附近玩了幾天，等熟悉好車子的功能，再安排遠征到俄勒岡州 。

俄勒岡州Crater lake是有名的火山口湖。(圖片皆為作者提供)

2015搬來南加前，我們在俄勒岡州住了25年，全美有名的火山口湖（Crater Lake）美景如畫竟然從未去過，另外在班頓（Bandon）有Oregon islands wildlife refuge可以看到許多野鳥，所以安排這兩處為出遊重點。

車上過夜 繁星伴眠

Harvest Hosts網站是個連結酒廠、啤酒廠、農場的平台，如果加入成為會員，你所擁有的RV可以免費停留在加盟的地點，我們付了99元會費成為會員。第一晚停在Atwater過夜，我們决定不住旅館，選了一家加盟的酒莊，前一天先聯絡好，當天下午3時開到。因為是周三，只有我們一部車。

打過招呼後，我們將車子停在桃子園和番薯田之間的空地，然後前往酒莊櫃台。聽負責人解說和淺嘗樣品酒，我才知道甜番薯可以釀酒，試飲完買了一瓶威士忌。傍晚在酒莊附近散完步，晚餐用微波爐熱三明治吃；就寢時一按開關，沙發椅馬上伸展成小床，再從車櫃拿出寢具。由於車頂裝有太陽能，加州又多陽光，車上的電力充得很足。RV車的右前方是主人的住宅，車外無人亦無車，只有滿天繁星對著我們眨眼，像是在戶外露營；這是我們首次在RV上過夜，兩人一覺到天明。

馬特諾瑪瀑布。（圖片皆由作者提供）

安排旅程之前，在網上研究秋季會有大群鳥類遷移到沙加緬度的國家野生動物保護區。結果車開至此，因加州乾旱，此地近半年沒下一滴雨，沼澤濕地無水，長滿青草，鳥兒稀少；只好無功而返，繼續往下開到俄勒岡看瀑布，晚上住旅舍。第二天早上給車加油，比加州油錢每加侖便宜五毛。開到火山口湖，入門口拿出Senior Pass免費進入。現在剛入10月，路旁已堆了早前降下的白色殘雪，今日晴空萬里真是賞遊的好時機，我們停停走走拍了無數美照，真有此生不虛來此一行之感。

俄勒岡的臉岩。（圖片皆由作者提供）

班頓 臉岩如關公

拍鳥實在要靠運氣，這次運氣不佳，鳥跡難尋，前往俄勒岡州的班頓，本以為可以看見很多美鳥，例如簇絨海鸚，誰知要等到明年春季牠們才會飛來下蛋。雖然又空跑一趟，但是這兒有臉岩，可憑個人的想像看成關公、佛像或仰首臉等。另外退潮時露出眾多潮汐池，池上吸附很多海星和海生物，真是琳瑯滿目美不勝收。意外收獲是海灘上有漂來的新鮮可食用海帶，撿回家做成排骨海帶湯，其味鮮美無比，值回遠程而來的辛勞。由於此地風景甚美，加上是淡季遊客不多，我們臨時延住一天，旅館有洗衣和烘乾機，順便洗衣服。

班頓海灘的海帶。（圖片皆由作者提供）

在班頓有風景美麗的沙丘高爾夫球場，我們只去參觀，順便去當地的餐廳用餐。沒想到來球場度假的人很多，開入的車絡繹不絕，根本不覺得我們尚在疫情中。我倆坐在餐廳內吃著午餐，看著落地窗外，初秋一片無際綠色連天美景，非常愜意；下午退潮又去海邊捕捉夕陽海景，暗自決定明年5月一定重回此地，拍攝候鳥歸巢。

回程最後一天挑了一家自產橄欖油農廠參觀，到了那兒，廠主親自示範他的機器如何榨出橄欖油。他的工廠也幫其他橄欖園榨油，嘗了他家的油果然非常濃郁，一股撲鼻香味；我們買了一瓶，另外也買了蜂蜜和橄欖油香皂。之後主人帶我們開到他家的小山丘上過夜，有兩部大型RV休旅車已先我們一步在上面，各車相距有40呎遠，互不打擾，我們又過了一個安静的夜晚。

班頓海灘的潮汐池。（圖片皆由作者提供）

這次出遊共11天，總結是如果當天需要開六小時的車程，那麼每兩小時停下來休息15分鐘，中午吃過午餐還可以在車上睡個午覺再繼續旅程，這樣才不會因開車疲勞而缺了遊玩的興致。另外行車路線不能光靠GPS指路，像有段路雖然較短，卻未加细看，結果此路不但窄、又是九彎十八拐的難行，先生要卯足全勁專心開，以免發生意外。

開RV出遊可說是不經一事不長一智，有了這次經驗，下回開休旅車遠去德州訪友和佛州拍粉紅火烈鳥，應該會駕輕就熟吧。

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