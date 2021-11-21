封面故事／消費者報告測評 家電、廚具誰優惠

Target的家庭、廚房用品豐富，受到消費者青睞。(Getty Images)

想趁「黑五」用最優惠的價格買到最好的家庭和廚房產品嗎？非營利組織美國消費者聯盟旗下雜誌「消費者報告」（Consumer Reports, CR），特別針對氣炸鍋、咖啡 機、廚房烹飪用品、智能家居產品和吸塵器等，公布測評結果。

「消費者報告」指出，各大零售商幾乎都有黑五促銷，今年因庫存短缺，預計出貨時間會延誤，隨著年底假期將近，消費者應及早規畫但也別忘了，愈是接近假期，折扣可能愈大。

以下為「消費者報告」測評後推薦的部分居家及廚房產品(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)。

疫情使許多消費者轉向網購，實體店客流量大減。圖為芝加哥一家服飾店櫥窗上掛著促銷廣告。(美聯社)

直立式吸塵器

這款Shark Vertex DuoClean AZ2002原價479.99元，亞馬遜 上優惠只要347.99元。

CR指出，17磅無袋式設計的Shark Vertex DuoClean有很多附加功能；它的Duo刷滾非常適合地毯和地板，其真空吸塵功能在清理寵物毛髮時特別管用，在同類產品測試中獲得最高分。它的可提式濾罐設計，可輕鬆清潔偏僻角茖。

氣炸鍋聲稱兼顧健康與口味，為愛吃油炸食品的人帶來希望。(Getty Images)

氣炸鍋

亞馬遜的Dreo Air Fryer原價89.99元，折扣價70.99元。

Dreo氣炸鍋因為好控制、好清理、使用起來比較安靜，在CR測試中獲得高分。廠家號稱此鍋容量4夸脫，但CR測試結果是2.5夸脫。和大多數別的廠牌型號一樣，都是一年保修。

GoWise USA GW22731在Wayfair原價要198元，折扣價84.99元。

這是CR心目中的最佳選擇。這款GoWise氣炸鍋測量容量為4.9夸脫。它的觸控式按鍵和程式設置最容易看也最易使用，也是CR測試過最安靜的一個氣炸鍋。但它表面的縫隙和內籃的角落縫隙需要花點功夫清潔。

冷萃咖啡機

亞馬遜的Asobu Portable Cold Brew Coffee Maker原價50元，折扣價39.99元。

CR指出，Asobu KB900保溫可攜式冷萃咖啡機比其他大多數受測試的手控式型號咖啡機都要貴，但性能極佳。它非常方便，口味評分表現最好；它不能放入洗碗機洗滌，但有一個手控式型號很少見的不銹鋼保溫瓶，可沖煮保溫12至24小時，視使用者想要的咖啡濃度而定。銀、銅、白等色目前都有8折。

滴濾式咖啡機

Black＋Decker CM4000S在Amazon 、Home Depot、Walmart都有售，原價69.99元，折扣價38.10元。

這款可調控滴濾式咖啡機，物超所值，在CR的便利性測試中獲得最高分，沖煮表現也很可觀。它還具有沖煮強度控制功能，可讓使用者依不同口味需要做調整。唯一的小問題是，它的控制鍵不是很明顯，半醒半睡中想沖第一壺咖啡時，得把眼睛睜大一點。

亞馬遜的Cuisinart Premium Single-Serve Brewer SS-10原價139.94元，折扣價104.32元。

這款咖啡機是喜歡使用單杯咖啡製造機的消費者最佳選擇。它的便利性評級最高，杯子尺寸設計也很棒。其他功能還包括自動關閉、可拆卸儲水槽、高度可調的滴水盤等等。

小烤箱

Black + Decker 6-Slice Digital Convection CTO6335S在Amazon、Walmart有售，原價89.99元，折扣價74.26元。

這款 Black + Decker的總體基本功能表現很好：烘焙、再加熱和烘烤。它另有一些附加功能，包括對流烘烤和燒烤，以及烘焙餅乾、比薩、冷凍小吃、馬鈴薯和焙果的專用設定。

真空封口機

Amazon的Hamilton Beach NutriFresh 78220原價119.99元，折扣價94.99元。

喜歡醃製或冷凍食物的消費者，可以好好考慮這個選擇；它的表現高於CR濕密封測試的平均分數；在容易使用的得分方面幾近完美。

麵包機

Zojirushi Home Bakery Maestro Bread Maker在Amazon、Wayfair有售，原價329.99元，折扣價271.99元。

Zojirushi Home Bakery Maestro BB-SSC10WZ 在CR測試的三款麵包機中占用的櫃枱空間最少，而且可以很好地混合麵糊，具有自動配料分配器，可以循環運作之間適時添加堅果或乾果，延遲啟動功能也該使用者可在前一晚放入麵包原料，第二天醒來享用新鮮麵包早餐。

好的廚具讓烹飪更為得心應手，不妨趁黑五看看有沒有折扣。(Getty Images)

鍋具

Cuisinart Green Gourmet Hard Anodized GG-12在Amazon、Target有售，原價259.99元，折扣價219.99元。

Cuisinart Green Gourmet 硬質陽極氧化不粘鍋，在CR所有關鍵烹飪測試中的表現一流。可以輕鬆保持醬汁在低文火狀態。這款得分最高的鍋具組是以陽極氧化鋁製成，這種技術讓鍋具表面變硬。這一組最初售價逾500元，但零售價通常接近260元，而且很少降價。

空氣清淨機

亞馬遜的Blueair Classic 605原價829.99元，折扣價499.99元。

這是CR測試中僅有的三款能在高速和低速設置下，都獲得最佳去除微塵顆粒分數的型號之一。它低速運行時非常安靜，但高速運行時噪音很大；你可以趁自己不想待在房間裡聊天或看電視時，快速清潔空氣。

這台機器是CR評級中價格最貴的空氣清淨器之一，但現在廠商推出很大的折扣，非常吸引人。但別忘了，這只是機器本身的價洛，更換過濾器和用電，代表每年還要花225元左右。這台機器重達30磅，但附有腳輪。

居家安全攝影機

亞馬遜Arlo Pro 3 Floodlight Camera原價249.99元，折扣價199元。

Arlo智能泛光燈攝影機僅在設計上就與其他型號區別開來。這款時尚裝備不僅僅是安全攝像頭，它使用充電電池，因此不必擔心電線惱人。相機以160度角2K HDR錄製，但在測試時質量沒有2K應有的清晰。它具有雙向音頻和彩色夜視。但如果需要動態檢測警報，須訂期付費。

亞馬遜的Eufy Solo IndoorCam C24原價79.32元，折扣價69.99元。

Eufy Solo IndoorCam C24 是CR評級中最好和最實惠的型號之一。在影片品質、數據安全、智慧功能和響應時間的測試，均獲得高分；但數據隱私測試評級，表現中等。

掃地機器人讓居家生活整潔、方便，成為許多人黑五的採購目標。(iRobot提供)

掃地機器人

亞馬遜的Eufy RoboVac 11S原價229.99元，折扣價159.99元。

一台好的掃地機器人不需要花大錢。RoboVac 11S通常售價220元左右，它在地毯清潔測試項目中獲得高分，地板表現更好。雖然不是最有效的清潔器，但可完成工作，且安靜運行。它附有並懸崖感測器以防從樓梯滾下。這個掃地機器人不支持WiFi，不能用手機應用程序來遠距控制，但這也表示駭客不能入侵。

整體來看，Eufy掃地機器人的可靠性最高分，代表這款型號未來三年內不太可能故障。它目前的折扣價也是CR近來看到最優惠的。

百思買的iRobot Roomba i7+原價799.99元，折扣價 $549.99。

頂級Roomba i7+可高效清潔地板，移動速度快，一次性收集大量碎屑。當它返回碼頭時，有自動程式將內裡物清空，代表它可以比大多數掃地機器人運行更多周期。它的高智能，讓人可由手機或以語音發送命令至Alexa或Google智能助理揚聲器，開始清潔工作。