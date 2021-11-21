封面故事／折扣戰提前開打 買電子產品看這邊

宏碁翻轉式筆電物美價廉。(宏碁提供）

每年感恩節後的第一個周五，就是全國各大商店推出大優惠的「黑色星期五 」(Black Friday)，事實上，今年檔期優惠特別早開始，時序還沒進入11月就有多家線上購物平台提前祭出優惠，如亞馬遜 (Amazon)、百思買(Best Buy)等都正在強打他們的「節前購物活動」，Target網站甚至還推出「12月24日前買貴退差價」的活動，希望提前刺激買氣，並能讓業績一路長紅，持續到黑色星期五甚或是聖誕節假期。

「消費者報告」(Consumers’ Report)整理了現正優惠的多項電子產品，趁著黑色星期五檔期購入，絕對是物美價廉的選擇，用低廉的價格取得高品質的3C產品(價格可能隨網站波動，以下僅供參考)。

宏碁翻轉式筆電(Acer Chromebook Spin)

亞馬遜上原價499元，現正優惠只要213元，價格下殺約42折。搭載4GB的內存、32GB的閃存與英特爾(Intel)處理器，特點是螢幕可以360翻轉，讓筆電一秒變平板，原本的鍵盤就變成平板的支架，筆電與平板二合一的設計，讓使用者同時可用它工作或追劇。

宏碁Swift 3筆電

亞馬遜與Office Depot的原價都是849.99元，現在折扣下來只要649.99元，折扣約76折；搭載英特爾i7處理器、8GB的內存與256GB的記憶體；較特別的是這台電腦硬體設備支援Wifi 6，因此即便路由器升級，也不用擔心無法用這台電腦上網。

Acer Swift EVO系列Swift 3及5，都具全金屬機身。(宏碁提供)

微軟Surface Pro 7

百思買上價格原價899.99元，現在只要699.99元。這台電腦早在2019年就發表了，不過不論是瀏覽網頁、文書編輯等一般作業，或是觀看高畫質的影片，其強大的性能仍難有其他產品能出其右；不過電池耗電量是這款電腦的硬傷，每次充飽電在不再插電的情形下只能使用約6至11小時，執行像瀏覽網頁等較不耗電的動作時，耗電量還算正常，但若是觀看一部4K的影片，耗電速度幾乎是平常的兩倍。

三星Galaxy Chromebook

亞馬遜原價999.99元，當前優惠價只要709元，也是一台筆電與平板合一的電腦，搭載英特爾i5處理器、8GB內存與256GB記憶體，性能與記憶體比Acer Chromebook Spin略佳，但耗電量比Surface Pro 7還高，充飽電後續航力只有七個小時，所以如果要長時間使用，必須找個有插座的地方，否則很快沒電。

百思買的電視選擇很多。(新華社)

海信70A6G電視

這款電視目前由百思買獨家銷售，原價849.99元，特價549.99元，搭配安卓電視(Android TV)系統，有內建的Google助理；整體而言畫質不錯，但如果播放超高畫質影片(HDR)，呈現效果就較差強人意。

Insignia NS-43DF710NA21

Insignia是百思買的自有品牌，目前也僅由百思買獨家銷售，原價319.99元，現在只要249.99元，搭載Fire TV智能媒體服務並支援Alexa與因數位助理；在高畫質和4K圖像的呈現表現相當不錯，但因為亮度較暗，看超高畫質影片時比較無法看得過癮。

LG OLED65BXPUA

亞馬遜上原價1896.99元，特價優惠1799.99元，是LG家電2020年出產較入門級的一款OLED電視，支援杜比全景聲道(Dolby Atmos)，讓配樂聽起來有3D效果。

東芝(Toshiba) 32LF221U21

亞馬遜與百思買上原價199.99元，最新優惠價均為159.99元，內建亞馬遜Fire TV系統；雖然屏寬只有32吋，相對較小，但只要不是拿來辦電影派對，對一般人而言還算夠用。

Airpods無線耳機(含充電盒)

亞馬遜與沃爾瑪 (Walmart)的原價159元，特價119元；其實這款耳機在消費者報告中並沒有得到多高的分數，但如果你是「果粉」，Airpods對你還是有一定吸引力；如果真的要買這款耳機，建議透過零售商店買會比較便宜，專賣店都是均一價160元。

Airpods無線耳機對果粉具有吸引力。（歐新社）

JLab Audio JBuds Air

亞馬遜與Target的原價為49.99元，限時優惠直接對半砍只要24.99元，這款耳機是消費者報告評選2021年度最佳音質耳機，打敗了許多價格比它貴三倍的品牌。JLab表示，這款耳機的電池續航力長達3.5小時，且附有類似Airpods的充電盒，可為電量已達0%的耳機充飽電兩次；此外，耳機還防水、支援語音輸入，以及三種EQ模式調整音調平衡。

Sennheiser PXC 550-II

亞馬遜原價349.95元，特價只要159.95元；最大的賣點是它的降噪功能，使用者不僅可以選擇降噪隔絕外界聲音干擾，還可以調整降噪的強度，以便因應周圍環境的突發狀況；此外，還有掛耳偵測功能，只要把耳機取下，音樂就會自動暫停。

索尼真無線耳機Sony WF-SP800N True Wireless Earphones

Target原價199.99元，優惠價殺到只要79.99元，主打功能與Sennheiser PXC 550-II一樣都是降噪調節功能，不過差在Sennheiser PXC 550-II是環首耳機，索尼的這款WF-SP800N真無線耳機則是耳塞式，且價格便宜更多。

從強大的iPad Pro(左起)、全新第9代iPad、iPad Air、以及全新第6代iPad mini，iPad「全家桶」選擇很多。（蘋果提供）

蘋果Apple iPad Air (4G, 64GB) - 2020

亞馬遜與沃爾瑪原價599元，優惠價只要539元；這台平板的性能強大，亮度夠、色彩準，如果只是拿來看Netflix追劇或讀電子書有點大材小用，但如果需要剪接影片或玩超高畫質遊戲，這款平板可以給你全新的體驗；不過最大的缺點是續航力不足，電量從100%到0%只花了7.7個小時。

聯想Lenovo Ideapad Duet Chromebook

亞馬遜上原價329.99元，特價249元，搭配128GB的內存，雖無法外接記憶體擴展儲存，但這種儲存空間已夠一般人使用綽綽有餘；特點是類似Chromebook，都是平板與筆電的混合體，但由於搭配外接鍵盤，因此近一步模糊了平板電腦與Chromebook的界線；另外，這款Ideapad採用家長監控技術，讓家長可以放心讓孩子使用。

三星Samsung Galaxy Tab S7

亞馬遜原價729.99元，特價678元；最大的特點是有超大記憶容量，不只原本就有256GB的儲存空間，還可以搭配外接式記憶體，將記憶容量擴充至1T；更令人印象深刻的，是它的電池續航力長達13個小時，是蘋果Apple iPad Air (4G, 64GB) - 2020的兩倍。

第四代亞馬遜Echo喇叭

亞馬遜原價99.99元，特價只要59.99元；比起前三代的Echo喇叭，第四代針對音質重點改善，特別是重低音強勁，能夠穿透一個中小型房間的每一個角落；不過，比起Sonos One或Echo Studio，還是有一定差距。

第四代亞馬遜Echo Dot喇叭

亞馬遜原價49.99元，特價34.99元；算是第四代Echo喇叭的基本款，原則上功能與Echo喇叭相去不遠，只是音量沒有Echo這麼大，除非所處空間很小，否則跳舞絕對不夠用。

海盜船Void RGB菁英款遊戲耳機

沃爾瑪、亞馬遜、百思買上均有販售，原價99.99元，特價在80-83元之間；最大的賣點是它與多款遊戲機或電腦作業系統均相容，包含PlayStation、Xbox、任天堂Switch、PS4、PS5、Windows 10等均不需另外加裝驅動程式；此外，還能針對遊戲音效或聊天聲量單獨調整音量，且電池續航力長達15小時，打遊戲時不必擔心沒電。