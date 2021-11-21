封面故事／買貴了別懊惱 這樣做，有機會拿回差價

購物季大血拼，也不免發生買完就降價的情況，不妨試著討回多花的錢。(美聯社)

剛買下一件心儀已久的商品，第二天卻收到同樣物品的促銷打折電郵，自己竟然買貴了！別急著懊惱失望，因為只要花些工夫，是有可能拿回一些錢的；有些零售商 會立刻退還差價，有些甚至願意按照別家店的促銷價退錢；此外，或許也可以透過信用卡 公司，退回部分款項。

就算這些都不管用，仍有最後選擇—退回已買商品，重新用折扣價買下它。

「消費者報告」(Consumer Reports) 雜誌透過推特（Twitter）和臉書（Facebook）「消費者101」 （Consumer 101）群組詢問結果，證明有很多人在商品買貴了以後成功獲得部分退款，但前提是要有收據。

拿回多花的錢，這些精明的買家怎麼做到的？

檢查退貨政策

首先，檢查退貨政策。這在購買大型商品時尤其重要，應先了解具體退貨細節，以防萬一需要退換貨或買貴後要求廠商依促銷價退回差價。不同的零售商政策有別，因此除了保存收據之外，還要留意以下詳細信息：退貨期限、退款發放方式（如商店購物金或現金）、在哪裡及如何退貨、是否需要負擔運費、店家是否有買貴退差價政策及適用期限。

聯繫客戶服務

然後，聯繫客戶服務。有些零售商有部分退款政策，有些沒有；但沒有制定政策未必代表不退款，只是可能需要做更多事才能拿到錢。例如，亞馬遜 （Amazon）以價格經常波動為由，聲稱不接受價格調整和部分退款，但有受訪者表示，他們在聯繫亞馬遜客戶服務後，獲得部分退款或被告知可輕鬆退貨、再以較低價格重新購買。有許多案例是只要在購買後指定時間內（通常是14天），店家就會把購買價格與銷售價格差額退給你；要是不退現金，也可能提供商店信用額度。

有些信用卡提供額外的購物索賠、退款福利，保障消費者權益。（美聯社）

不論如何都想拿回現金的人，建議嘗試以下兩種方式。

聯繫你的信用卡公司：依持有信用卡不同，有的信用卡福利可能允許你索賠，並直接從信用卡公司而非零售商那裡獲得部分退款。具體細節因公司而異，但通常會有單次索賠和年度索賠額度上限；有的信用卡規定索賠期限在購買商品後90到120天之內，比許多零售商的退款政策更慷慨。

展開退貨流程：如果客戶服務無效、你又沒有信用卡價格保護，可以試著退回全價商品，再用促銷價再次購買。但如果沒有收據，有些零售商可能只會退還你商品現價。此外，這件商品你買了多久、有沒有拆開原始包裝或使用過、廠商是否會收處理費等等，都可能影響退貨流程。另外可能的話，最好到店裡退貨；如果店家有商品庫存且也是促銷價，當場就可買到新商品；如果店家退款是退到信用卡或金融卡，可能不會立即入帳。

如果客戶可以證明自己在其他地方看到更低價同商品，許多主要零售商都會為你調整商品價格。不少知名商店都有售後補償政策，不論你是在別處看到更便宜的價格，還是該商品後來在你原來購買的地方開始打折促銷；有些店家的買貴退差價措施可能只有比較特定零售商，有些只與自己的定價比較。總之，不論是在哪裡購物，都有必要查看退款和買貴退差價政策。

Home Depot退款政策友好，有的商品允許在90天內獲得退款。(路透)

以下是部分大型零售商的退款和買貴退差價政策：

Bed Bath & Beyond：若同一商品打折促銷，購買後14天內申請部分退款。若同一時間內別家零售商有相同產品卻更便宜，買貴可退差價；但不包括清倉和季節性商品。

Best Buy：在退換貨期限內若同商品開始打折，可部分退款，退換貨期限因產品和會員狀態而異。

Costco：若自Costco.com購買的商品降價，可在30天內要求部分退款。若是在實體店購買，則須前往店內客戶服務部門，看看可否退還部分金額。該倉儲商店不與其他零售商比價。

Home Depot：若在Home Depot購買的同商品開始打折或競爭對手價格更低，可在購買日起90天內聯繫客戶服務獲得部分退款。要求退款的期限視商品而異，例如電器類為30天內。若是線上購買的商品，則須通過線上客服部分退款。