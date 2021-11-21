封面故事／年度購物季來了 黑五血拼指南看這裡

零售商推動網購，延長黑色星期五戰線。（路透）

11月25日感恩節過後，黑色星期五 （Black Friday）緊接著在26日登場，不過今年受到全球供應鏈 混亂（supply chain disruption）危機影響，年底購物季成本增加、降價幅度有限、商品到貨時間延長，不少店家已提前推出促銷優惠和會員專屬折扣，專家建議消費者提早採買，免得無法在聖誕節前收到商品。

俄亥俄州56歲居民卡倫‧凱利‧葛拉索（Karen Kelly Grasso）今年「稍微提早」採購聖誕節用品與禮物，而她的「稍微提早」其實早了半年，早在6月便已完成採買與囤貨。

葛拉索表示，她這麼做是為了避免去年的年底假期購物季「災難」重演，再度出現買不到心儀的禮物、或是商品遲未送達的情況。

「黑色星期五」年度購物盛事雖漸漸退燒，仍有許多消費者享受實體店血拼的快樂。圖為民眾在店前排隊。(美聯社)

專家表示，消費者今年想在假期購物季「聰明消費」，就要提早開始下單訂購，早買早享受，晚買不一定享折扣，甚至可能會向隅。

國際供應鏈影響商品生產、製造與運送，年底到貨的不穩定性大增。著有《從危險中勝出：MIT的供應鏈風險管理學》（The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage）一書的麻省理工學院（MIT）運輸與後勤物流中心主任薛飛（Yossi Sheffi）說：「如果不提早訂購，可能買不到。我們總是看到有些人趕在聖誕節前兩天才開始採購，這些人今年可能不會那麼走運了。」

聖誕購物旺季在即，全國港口、水道及貨運網出現的壅塞問題令人擔憂。圖為加州長堤港貨櫃堆積如山。（美聯社）

貨物卡關 處處人力不足

華盛頓州喬治城大學持續教育學院（Georgetown University School of Continuing Studies）供應鏈管理助理教授琳達‧唐恩（Linda Linda Dunn）表示，造成供應鏈混亂的原因很多。

人口普查局（U.S. Census Bureau）8月發布聲明指出，隨著經濟情況好轉，人們消費願意更高，整體零售銷售比起2020年到2021年第二季增加了28%。

唐恩表示，亞洲國家的新冠肺炎避疫措施，關閉部分工廠或生產線的緣故，導致目前市場供不應求。

此外，美國港口貨船處理程序壅塞，倉庫空間與貨櫃稀缺，卡車駕駛與倉庫勞工嚴重短缺，加上半導體晶片產量減少，以及中國的限電政策，都加劇了這場供應鏈混亂危機。

唐恩表示，「這種情況並不容易解決」，所有的問題都是積年累月所致。

大型零售經銷商今年費了好一番功夫，才能趕在黑五 活動登場前，把貨架填滿。

目標（Target）、沃爾瑪（Walmart）等零售業者包下私人貨船運送商品，避免中途要多停幾處港口，並省略冗長的貨物清關程序。

全球頂尖商學院之一、印第安納大學凱萊商學院（Kelley School of Business at Indiana University）營運管理學教授卡塔尼（Kyle D. Cattani）表示，雖然業者包船送貨的策略可以確保商品更快到達店裡，但企業可能得付出更高的成本才能取得這樣的優勢。

可想而知，部分經銷商會將增加的成本轉嫁給消費者。

為解決年底購物季貨物「卡關」的情況，拜登總統已宣布洛杉磯港24小時營運，加速處理累積貨件。

疫情下「黑色星期五」光環褪色，仍有消費者利用這個機會大肆採購。 (美聯社)

紐約桑德斯商學院（Saunders College of Business）供應鏈管理助理教授卡諾瓦勒（Steven Carnovale）表示，增加碼頭工作人員與海關的工時，是朝正確方向邁進的一步，然而「真正的問題是勞工短缺，這是物流產業當前普遍存在的問題」。桑德斯商學院是羅徹斯特理工學院（Rochester Institute of Technology）的11所商學院之一。

諮詢公司「佛瑞斯特」（Forrester）零售分析師查克利塔·科達利（Sucharita Kodali）認同卡諾瓦勒的看法，她也認為，勞力持續短缺會延緩產品運送的時間，就算增加業務處理工時只是杯水車薪。

科達利說：「延長碼頭作業工時可能稍有幫助，但整體供應鏈的問題，加上工廠、卡車和倉儲，全都人力不足。」

供應危機 商品、禮物缺貨

除了業者包船搶貨之外，專家預測今年會有一些特定產品將會不太好買。

卡諾瓦勒說：「電子產品因為晶片供應短缺而大缺貨，看看現在的兒童玩具，相關技術逐漸成熟，許多玩具裡面都有晶片。」

往年消費者瘋搶的電視，今年也可能缺貨。卡諾瓦勒表示，顯示器與處理晶片供貨短缺，可能限制假期購物季的電視庫存數量。

然而，不僅只是有晶片的商品供不應求，消費雜誌「消費者報告」（Consumer Reports）近期報導，就連塑膠製的假聖誕樹及其裝飾品，今年年底也可能很難買到。

供應鏈危機恐造成購物季商品缺貨，圖為在加州洛杉磯市的一家鞋店。(Getty Images)

提前採買 別等最後一刻

「消費者報告」訪問多名專家學者的意見，徵詢今年年末購物季的採購秘訣，許多人不約而同建議消費者提前採買。

卡諾瓦勒說：「絕對不要等到12月23日才去買東西，否則每個人可能都只會得到毛巾，或是去年從『洋基蠟燭』（Yankee Candle）買到的聖誕蠟燭。」

唐恩則表示，消費者要有心理準備，今年可能會花更多錢。她指出，今年９月的消費者物價比去年同期增加5.4%，消費者如果執意等到最後一刻才要採購，恐怕得像經銷轉售商（resellers）購買，這樣一來又得再多付一筆費用。

電視是黑色星期五搶購的熱門商品。圖為賓州一名消費者將電視搬上車。(美聯社)

回歸正常？ 現實仍有差距

今年在地方性的小店採購，可謂聰明消費的方式之一。此外，消費者今年也要對商品抱持開放態度，放寬選擇彈性，不要執著於特定規格或顏色的商品。畢竟，能否及時送達才是重點。

新冠肺炎疫情趨緩，生活與各項業務「回歸正常」，但從咖啡到網球等諸多商品難以購得，這般「正常」在短期看來，似乎仍與消費者的設想有一段不小的差距。

「我猜，過去經歷的『正常』，在可預見的未來還看不見」；卡諾瓦勒說：「大型都會區的郊區住戶，下單後一、兩天宅配到貨的光景不再。」

卡塔尼建議，不妨考慮家庭手作的產品；卡諾瓦勒表示，沒有人會拒絕大把鈔票。

薛飛則表示，今年年底的採購可能無法100%買到想要的商品，卻可能促成不可多得的機會教育。

他說：「如果你的孩子想要一雙粉紅色球鞋，確保廠商不要錯寄成紅色，保持彈性，提早下單，其他就交給運氣決定了。」

新冠疫情持續未退，許多人可能盡量減少親自去賣場的機會，改在網路上購物；不過產業專家預期，今年賣場的人群會超越2020年。

全球供應鏈大塞車，讓今年的節日購物季很不樂觀。(路透)

七大祕訣 購物季不失手

儘管如此，不變的是，許多商品乍看像是划算買賣，但實際不然。非營利雜誌「消費者報告」長年追蹤黑色星期五，整理出購物季的七大購物秘訣，幫助消費者買到最划算的商品，而且盡可能降低失望並避免過度消費。

1. 熱門商品早下手

分析師認為，今年提早開始購物是個好辦法，不單單是因為這些優惠提早開跑，這些商品還可能更快銷售一空，或者恐難即時送到家門口。

購物網站DealNews.com消費者分析師朱莉．拉姆霍德(Julie Ramhold)表示：「有些商品千萬別等到黑色星期五或網購星期一(Cyber Monday)才買，舉例來說，PS5、Xbox Series S、Series X或任天堂Switch OLED等新機型不好找，反正黑色星期五或網購星期一也不太可能會有折扣。」

拉姆霍德也建議，玩具也應該提早買，「製造商今年夏天警告，今年購物季會有存貨問題，所以最後提早訂購還沒售完的玩具，看到感興趣的玩具時就直接帶走。」

市場追蹤公司NPD集團(NPD Group)業界分析副總裁貝克(Stephen Baker)樂觀看待存貨不足的問題，但不涵蓋高端顯示卡和遊戲機；他指出：「如果是像電腦或電視這類商品，有替代機型可取代特定款式，你應該可以找到商品。在我看來，多數消費者今年面臨到的最大問題是售價，因為商品成本上漲，而且宣傳活動規模縮減。」

2. 線上購物促銷多

部分零售業者折扣活動已開跑，亞馬遜部分產品類別已開始「黑色星期五超值」(Black Friday-worthy)促銷活動；目標(Target)的實體店面和網站也如火如荼進行特惠活動，並推出「假期價格保證」（Holiday Price Match Guarantee），業者會主動比對消費者購買日起算14天期限內的目標商店通路價格，若店內價格出現調降的情況，業者會主動提供「買貴退差價」的服務。

跟去年一樣，沃爾瑪11月分別舉辦三場「促銷日」活動，特賣會先在網路展開，之後才到門市。沃爾瑪+(Walmart+)會員可以比非會員提早四小時，在網路上參加黑五活動；百思買(Best Buy)表示，黑五活動會在感恩節前一周開始。

全球最大消費電子產品零售商「百思買」（Best Buy）等經銷商希望鼓勵消費者提前購物，延長黑五促銷活動，且不僅止於感恩節之後那一天。

沃爾瑪11月整個月都有黑五促銷活動，且會有專屬「沃爾瑪+」（Walmart+）會員的搶先預購時段。

分析家指出，今年店內促銷活動可能會比去年多，但仍比不上疫情前的盛況。零售業者的網站上會提供更多跟門市一樣的促銷，而且網路業者可能會祭出更多免運優惠和門市取貨服務。

貝克分析指出：「今年我們可能看到，網路促銷活動在感恩節後大增，零售業者試圖振奮感到無趣的黑五消費者。我認為門市才有的黑五早晨促銷活動可能或差不多到頭了。」

百思買、好市多、目標百貨和沃爾瑪等多家大型零售業者已宣布，感恩節當天歇業。

去年的黑色星期五由於疫情影響，曼哈頓實體店人氣慘淡。(本報檔案照)

3. 掃碼比價找優惠

要在短時間內判斷商品是否划算，得一路追蹤售價直到黑五當天。但消費者不用到零售門市比價，「消費者報告」列出同商品在許多賣場的當前售價，消費者也可試試Google Shopping、PriceGrabber和Shopzilla。

如果你人在店裡，也可利用BuyVia、Shopkick、ShopSavvy和Shopular等應用程式，即時掃QR碼比價和拿到優惠。

直接比價不簡單，可透過瀏覽器擴充功能打造個人瀏覽體驗，例如CamelCamelCamel和Honey可以整理出價格紀錄、價錢提醒和網路優惠券。

另外，如果看到喜歡的價格就先把商品加入購物車，與他家業者比價後，才能迅速找到商品準備下單，不過購物車商品不會保留，你得下單並確認收到確認通知。

4. 會員早鳥有獎勵

店家忠誠計畫經常允許會員提早享有折價券、特價品和優惠促銷，會員買完東西還有獎勵可拿。消費者不妨打開黑色星期五購物提醒，有時候你可以知道你想要的商品是否有庫存、是否符合網路購買資格，或者能否到店取貨，而且自取商品還能省下運費。

5. 社媒助攻資訊多

在臉書、Instagram和推特上，你最愛零售商的推文有助你找到獨家特賣和促銷品；消費者追蹤零售商的話，業者經常會提供黑色星期五的折扣或獎勵；這些優惠訊息、推文和社群媒體貼文，也方便你和親友分享黑色星期五的資訊。

6. 設定預算別衝動

這個訣竅知易行難，尤其是面對黑五期間限量的優惠商品，但黑五促銷活動的本質就是，零售業者吸引你到訪購物網站或門市，並賣你原本不打算買的商品。消費者很容易失心瘋過度消費，因此應在黑五瘋狂購物前，預先設下預算額度，在你不曉得優惠是否划算前，應盡力抵抗購物衝動。

許多人網路購物時會採信用卡付錢，其一好處是有很多卡片可讓廠商保固期加倍，但須當心店家聯名信用卡的免利息促銷；如果你夠自律，在促銷期間結束前付清餘額就沒問題，但若未能如此，就算你已付掉大部分餘額，還是得依商品原價支付利息。

疫情讓網購成為許多人的習慣，也拉長了購物季的促銷戰線。(本報檔案照)

7. 確認政策可補救

了解各店家的價格保證和退貨政策很重要，分析師預期，今年會有更多零售業者，對特定促銷品祭出價格保證政策。目前幾乎各大零售業者都有價格保證政策，而且幾乎年年擴大。

不過在黑五周時，有些店家會暫停特定商品的價格保證，因此不妨詳讀相關規定。

消費者也應事先了解黑五特賣後的退換貨政策，確保店家不會收取額外費用。