每周一書／三個月亮 移民女子尋夢

21世紀三位看似自主的現代女性：有獨立自主的「空姐不婚族」、父母安排出國「留學的乖乖女」、及「大陸知識份子為追求美夢」，到美國定錨生子的新移民。到了異鄉紐約，過的卻是不敢讓人知道的生活，這是勇氣，還是反骨？女人真的能為自己做主嗎？這不僅是都會女性生活的縮影，也是女人心理的縮影：渴望與教條在角力，宗教能成為平衡的砝碼嗎？在鐘聲迭起的教堂裡，誰會成為釘在十字架上的殉道者？

《三個月亮》由台灣聯合文學出版，作者賀婉青連結了台灣留學生、新潮不婚的空姐、中國知識分子依親，寫出三位優質新世代的女性在原生家庭給予的影響下奮發向上的過程。賀婉青表示，她的小說是現代女性移民的成長小說，她說，女性人口占人類的一半，但影響力不及男性的二分之一，女性成長是地表最漫長的旅程，該部小說主要描述台北、廣州、紐約三位21世紀的女性故事，她們的人生充滿勇敢追求也有低頭妥協，從中可以看到女人的成長以及來自女人內在的深刻甦醒。

賀婉青曾在台灣擔任過記者、大學講師，現居密西根，在養育雙胞胎之餘，費時六年完成該部十萬字的小說。她說，《三個月亮》的三條主線希望分享五個主旨，即圍繞三個主人公的故事構成三條線索，彼此平行存在，互不交叉，反映出現代都市人生活的疏離感。而五個主旨，分別為多元文化(multiculturalism)，階層流動(social mobility)，人際間的各式情感 (interpersonal relationships)，時代印記(reflecting contemporary times)和宗教(religion)。

由華僑救國聯合總會舉辦的2021年「全球海外華文著述獎」，日前公布文藝創作小說類得獎名單，《三個月亮》奪下該類組首獎。賀婉青在領獎時說，「對我而言，文學寫作是將經歷過、持續流動在血液裡，曾經不解的情緒，畫一道出口讓熱血慢流。我心目中的文學不只是書寫，還是一種慈悲的態度。期勉寫作能倒映出當代社會的縮影。」

賀婉青表示，《三個月亮》是自己移民小說系列的第一部，目前正在籌畫第二部作品，將透過一個家庭三代人的經歷，透視原生家庭帶給下一代價值觀的影響。

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