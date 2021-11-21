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醫藥短波／氣喘噴霧劑 不怕傷肝腎

／顔世蓮

氣喘病事實上是呼吸道的一種慢性發炎的疾病。

根據世衛組織的估計，全球有3億人患氣喘病，而且人數還在不斷地增加。主要因為現在地狹人稠，特別是都市中的高樓大廈，使得居住和工作的空間受限。各種煙霧、過敏原和刺激物衝刺在汙染的空氣中，危害了呼吸道的健康。

罹患氣喘病會好嗎？

只要是有診斷，目前的醫藥技術發達都能夠治療。特別是氣喘若是依照階梯式的治療方法，逐漸調整藥物，可以控制和穩定病情的。

服類固醇藥物會傷腎？

事實上氣喘患者吸入的類固醇只作用在肺部，而非像口服類固醇作用於全身。另外，類固醇的噴霧劑，是氣喘病的治標藥物。使用得當可以讓氣喘症狀穩定，自然不會常吃其他的藥，因此不會傷肝傷身。也沒有變胖或長不高的副作用。

氣喘患者應多打疫苗？

主要是因為氣喘的誘發因子相當多，除了空氣中的過敏原，如塵蟎、花粉的，其他的呼吸道感染病毒，也會發病。最常見的就是病毒的感染，包括流感病毒， B病毒，付流感病毒等等。所以除非對雞蛋有過敏現象，每年都應該接受流感疫苗的注射。不過在急性氣喘發作的時候，不要施打任何疫苗。

忽視氣喘會致命嗎？

事實上氣喘是一種危害性極大的慢性呼吸病，雖然不常發生但是急性發作的氣喘猝死率還是驚人的。幾乎每天三個人會因氣喘發作而死亡。另外在30到50歲之間因氣喘而死亡的女性是男性的三倍。

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