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移民信箱／發送I-485申請SR 由NBC統一處理

耿婷律師

讀者問：

我去年10月交的I-485，今年8月收到letter向我要體檢證明，是從OMA發出的。我馬上提交了體檢證明，然後就沒反應了。我剛才提交SR，發現結尾又變回MSC了。我的問題是，為什麼我的case會從local office又發回MSC呢？

答：

申請I-485申請人都會收到MSC開頭的收據，MSC打頭的收據都是密蘇里的國家利益中心（National Benefits Center，簡稱NBC）出具的。NBC主要做的事情就是背景調查、安排申請人去當地辦公室的面試時間等。不過I-485的具體處理時間不歸NBC管，取決於地方辦公室（Local Office）。在具體審理過程中，如果需要的話，地方辦公室會直接聯絡申請人，提出補交面談相關的材料，如補交體檢證明或其他需要更新的支持材料。但在此期間如果申請人就正在處理當中的I-485申請發送問詢（Inquiry）或者查詢請求（Service Request，SR），此類查詢申請還是會由NBC統一處理，而不是由Local Office處理。

具體到你的I-485申請，如果你此前沒有提交過移民體檢表或者體檢表已過期，你所在地的地方辦公室可能會聯絡你要求補交；但當你提交Service Request時，則會由最初受理你申請的NVC統一回復你，所以確認號會顯示MSC。這是National Beneficiary Center受理案件號的簡寫。

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