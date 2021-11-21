移民信箱／在EAD申請審理期間 可以要求加急審理

讀者問：

我申請了EAD(工作許可證)，但是久久沒有回音。我想申請加急EAD，可以一開始直接就找議員嗎？還是必須先給移民局 打電話後，如果不行再找議員？

答：

在EAD申請被移民局審理期間，你可以直接向移民局提出申請，要求加急審理(expedite request)。是否接受你的加急請求很大程度上取決於移民官的主觀判斷，所以即便聯繫移民局，也不能保證你的加急請求一定會被接受。

為了增加你的加急申請批准率，你也可以以同樣的理由請求你居住轄區的國會議員幫你向移民局發信要求加急審理你的工作許可申請。國會議員需要你提供文件證明你的加急理由是真實的。國會議員寫信會在一定程度上提高你加急申請的批准率。但是即使沒有國會議員的催辦，只要你的加急理由足夠有說服力的話，也能夠獲得移民局的批准。

如果沒有及時得到工作許可，可能會給你或你工作的公司造成嚴重的經濟損失、或者會失去很重要的工作機會，或者無法支付醫療費 用或孩子的撫養費，或者你從事的工作和醫療（尤其是抗疫）相關，都可以成為加急審理你的EAD申請的理由。