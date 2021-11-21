我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

移民信箱／在EAD申請審理期間 可以要求加急審理

耿婷律師

讀者問：

我申請了EAD(工作許可證)，但是久久沒有回音。我想申請加急EAD，可以一開始直接就找議員嗎？還是必須先給移民局打電話後，如果不行再找議員？

答：

在EAD申請被移民局審理期間，你可以直接向移民局提出申請，要求加急審理(expedite request)。是否接受你的加急請求很大程度上取決於移民官的主觀判斷，所以即便聯繫移民局，也不能保證你的加急請求一定會被接受。

為了增加你的加急申請批准率，你也可以以同樣的理由請求你居住轄區的國會議員幫你向移民局發信要求加急審理你的工作許可申請。國會議員需要你提供文件證明你的加急理由是真實的。國會議員寫信會在一定程度上提高你加急申請的批准率。但是即使沒有國會議員的催辦，只要你的加急理由足夠有說服力的話，也能夠獲得移民局的批准。

如果沒有及時得到工作許可，可能會給你或你工作的公司造成嚴重的經濟損失、或者會失去很重要的工作機會，或者無法支付醫療費用或孩子的撫養費，或者你從事的工作和醫療（尤其是抗疫）相關，都可以成為加急審理你的EAD申請的理由。

移民局 醫療費

上一則

移民信箱／不管有無指模紀錄 遞交I-485後都要打指模

下一則

移民信箱／持H-1B簽證但在境外工作 可以領取工資

延伸閱讀

世界晚報／這類移民綠卡叫停 數萬華裔錢卡雙雙落空？

世界晚報／這類移民綠卡叫停 數萬華裔錢卡雙雙落空？
區域投資移民綠卡叫停 申請人陷入至暗時期

區域投資移民綠卡叫停 申請人陷入至暗時期
美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉

美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉
新澤西州台灣移民母親 涉殺死7歲女兒、10月大兒子

新澤西州台灣移民母親 涉殺死7歲女兒、10月大兒子

熱門新聞

政府向年滿65歲的美國人提供聯邦醫療保險(Medicare)。(美聯社)

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

2021-11-14 12:51
年滿65歲者應仔細了解紅藍卡，選擇適合自己的醫療保險，讓晚年生活有安全保障。(Getty Images)

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

2021-11-14 14:31
「健康保險也是人權」，在美國，人人需要健康保險。(美聯社)

封面故事／這些醫療保險 也能省錢

2021-11-14 18:11
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

大仁說財經／房市 忘了2007年的泡沫教訓

2021-11-14 02:15
圖為中國武漢機場前的Gucci商店，一項針對中國100名精品買家進行的調查中，十分之一受訪者表示，政府打擊過度炫富是他們最近不再大幅消費的原因。(Getty Images)

大仁說財經／習近平的共同富裕 讓精品夢魘重現

2021-11-14 02:14
Cosme是曼哈頓最時髦的餐廳之一。(取自Cosme臉書)

封面故事／美國6家餐廳 入選世界50佳

2021-11-14 02:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計