稅務漫談／未領政府退款 如何領取?

政府退稅，有些支票沒有轉交到收款人手裡，變成了無人認領的資產。(Getty Images)

大家總惦記是否欠政府的款項，但常常忘記也有可能是政府未退欠你的錢。比如，因為搬家或信件丟人，有些支票沒有轉交到收款人手裡，變成了無人認領的資產（Unclaimed Property）。未認領的資產包括銀行帳戶、股票、債券 、福利金、養老金、薪資、未兌現的支票、商家的退款、集體訴訟商家給消費者的賠款、遺產、保險金和保險箱等。這些資產在確認無人認領後，會被轉交到各個州的State Controller's Office管理，相關資料也會被登記在案。若有故去親人的財產，也可以去領取。如果你當前有欠政府錢的話，申領之後會先被拿去抵扣欠款。以下一些網站方便民眾查缺補漏。

1、未領取的退稅 ：區別於當年退稅，國稅局 還提供查詢沒領取或者國稅局沒有成功送達的退稅。比如，有雇主在W-2預扣了所得稅，但因為雇員本身收入未達申報門檻，當年沒有報稅，所以遺留了未退稅款項。再比如，納稅人自己有報稅，但因為不清楚國稅局需要本人致電驗證身分，還在苦等退稅。其實有三種方法查詢：一是點擊國稅局官方的退稅網站（https://www.irs.gov/refunds）看近年退稅情況；二是登陸自己的國稅局個人帳號，核對官網顯示的退稅額和自己實際收到的金額（sa.www4.irs.gov/ola/tax_records）；三是致電國稅局1-800-829-1040號碼，要求人工查看帳戶。

2、各州代管的無人認領財物：網址是www.unclaimed.org和www.missingmoney.com，需要選擇所在州，如果曾經在其他州居住，需要依次選擇各州，然後點擊「Search for unclaim Property」（搜索沒有領回的財物），再輸入自己的姓名或機構名稱。網站的作用住在於查詢，並不負責直接幫你申領，因此需要申領人自行聯繫所在州的相關部門。根據各州政策，可能會有網上申請和紙質申請多種形式。

3、補發工資：如果覺得雇主還有欠你的補發工資，可以在webapps.dol.gov/wow網站查詢。這是聯邦勞工部建立的查詢系統，專門針對有違規欠薪行為報告的公司，直接搜索公司名稱即可。比如，搜索某快餐連鎖店，會出現欠薪的各州分支，選擇自己曾任職的門店，再輸入自己的姓名即可查詢。

4、養老金：登陸PBGC的官網www.pbgc.gov/mypba，查找曾經工作過但後來倒閉的公司，查看未能領取的養老金（pension）。PBGC是由《雇員退休收入保障法》(ERISA)創建的聯邦機構，旨在保護私營部門固定福利計畫中的養老金福利。如果計畫結束而沒有足夠的錢來支付所有福利，PBGC的保險計畫將在法律規定的限額內向你支付養老金計畫提供的福利。

5、貸款：如果有一筆從聯邦住宅管理局（FHA）發放的貸款，可能有資格獲得美國住房和城市發展部的退款。網站是entp.hud.gov/dsrs/refunds，需要提供FHA的案件號碼（包括3位數+連接號+6位數）。

6、銀行、投資和貨幣：在網站closedbanks.fdic.gov/funds/，可以找到破產金融機構放在聯邦存款保險公司裡無人認領的資金。www.ncua.gov/services/Pages/asset-management/unclaimed-deposits.aspx可以搜索信用合作機構中遺忘的存款。www.sec.gov/enforce/information-for-harmed-investors可以搜到美國證券交易委員會列出了公司或個人欠投資者金額的清單。www.moneyfactory.gov/services/currencyredemption.html可以交換被撕毀或者損壞的貨幣。

7、債券：有兩個網站可以查詢：一是www.treasuryhunt.gov/可以查詢停止發放利息的儲蓄債券；二是www.treasurydirect.gov/BC/SBCPrice可以查找所持儲蓄債券的價值。而網站https://www.treasurydirect.gov/indiv/research/indepth/ebonds/res_e_bonds_eereplace.htm可以更換儲蓄債券。

現在不乏假冒的網站聲稱能幫助找回未認領的錢財，需要民眾擦亮眼睛識別騙局。要注意，大部分認領的網站都不需要支付手續費，也不會索取過多的個人信息或財務信息，在轉帳前要再三確認真偽，不要輕信自稱某個機構或組織的來電。（作者為註冊會計師）