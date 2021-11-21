星座／11月21日至27日 獅子座諸事順遂 天秤座運勢旺盛
牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
金牛座
總運指數：★★★★☆
忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。
幸運色彩：豬肝紫
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★☆☆☆
情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。
幸運色彩：深海藍
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★★★★
諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★★☆☆
很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
天秤座
總運指數：★★★★★
這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
本周運勢良好，愛情機遇出現小高潮，桃花運不錯；工作方面沒有多大的變化，做好自己的本職工作就好；財運普通，能省錢就是賺到了錢。
幸運色彩：松石綠
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
射手座
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。
幸運色彩：海洋藍
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
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