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養生／發熱衣保暖 4種人愈穿愈癢

陳惠惠
醫師提醒，冬天穿著發熱衣，應避免過度保暖，進而導致濕疹、汗疹產生。圖為示意圖。（本報資料照片）
醫師提醒，冬天穿著發熱衣，應避免過度保暖，進而導致濕疹、汗疹產生。圖為示意圖。（本報資料照片）

冬天天氣寒冷，不少人套上發熱衣、褲禦寒。不過，皮膚科醫師提醒，發熱衣可保暖，但不是人人都合適，較適合在華氏50度以下低溫穿著，且新陳代謝快、有異位性皮膚炎、痘痘肌或乾性膚質的人不太適合，建議改採「洋蔥式」穿法來保暖。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗說，發熱衣為保溫，大多緊貼肌膚，流汗後汗易悶在衣服內，又濕又熱，上述族群可能出現搔癢、汗疹、黴菌感染或毛囊炎等問題。

她指出，門診裡就曾有患者穿著發熱衣爬山，全身起汗疹；穿發熱褲若溫度太高，易長股癬、念珠菌，尤其男性私處溫度太高，還可能影響生育能力。

有家長擔心孩子入夜後踢被子，幫孩子穿上發熱衣，細嫩皮膚卻冒出一堆疹子，癢得難受。李孟穗說，新陳代謝快、易流汗的小朋友及年輕人，若在非冷天裡穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，產生汗斑或發癢起疹。

另外，痘痘肌患者也不太合適。李孟穗指出，皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸、背部毛囊炎，身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的痘痘還麻煩，往往要花上數周至數個月治療。

至於異位性皮膚炎患者，不但皮膚敏感，溫度調控也較慢，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，抓得更厲害。

許多老人家易有冬季癢，穿上發熱衣也可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，很容易刺癢不舒服。醫師建議，這類患者還要勤擦保濕乳液，緩解皮膚乾燥的問題。

冬天該怎麼穿？李孟穗建議採「洋蔥式」多層次穿法，貼身衣物可選擇棉質及側邊無接縫的圓筒織法，外層加上毛衣、防風外套等衣物，再戴上帽子及手套，進入室內很方便可以脫除。

而機車族的禦寒之道，重點在於最外層，選擇好穿脫的防風外套，會比發熱衣有效。很容易流汗的小朋友，睡覺如果穿發熱衣再蓋被，反易因皮膚溫度太高睡不好，只要穿棉質長袖長褲，加上肚圍即可保暖。

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