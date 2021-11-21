醫藥／膽結石患者 宜少量多餐

黃信閎說明，膽結石會隨意移動，一旦出現物理性阻塞，後續就會出現症狀。（記者陳雨鑫／攝影）

「長年的壞習慣，終於讓身體向我提出警告。」8年前的12月底，參加一場婚宴後，腹部突然一陣疼痛，原以為是吃壞肚子，想著過一會兒拉個肚子應該就會慢慢好轉，但後續毫無想上廁所的動靜，反而是悶脹感慢慢地爬升至上腹部。

「不痛但好難過，隨之而來的是怕冷但沒發燒、惡心卻吐不出來。」身為胃腸肝膽科醫師內心馬上一陣毛，腦海中立刻想到是「膽囊結石」。

‧以為調整飲食就可改善

早在症狀出現那一年的6月，才剛做完健康檢查，膽囊發現有5mm的小息肉，膽囊息肉在自身的認知中是不會有症狀的，不過沒想到這顆當初以為是息肉的影像，實際上是佯裝息肉的結石，息肉與結石不同，結石會隨意移動，一旦出現物理性的阻塞，後續就會出現症狀。

那時候還想著反正是小息肉，僅需要改善生活飲食，學著和平相處，就有機會可以跟膽囊息肉分手，「只是老狗學不會新把戲」，長期不吃早餐、午餐隨便吃、晚餐吃太多的習慣，不是說改就能改，導致12月底的症狀一來，馬上被確診為「急性膽囊炎」，再過幾天就被送進開刀房切除膽囊。

‧仰賴麻藥舒緩疼痛

一直以來，我自認忍痛力極強，教科書上形容的急性膽囊炎的疼痛是「悶痛感不斷持續」，從字面上看到的悶及痛，就像是吃太飽或是腹脹感，自以為這不算是什麼挑戰，沒想到出現症狀那天，痛到馬上掛急診。急性膽囊炎的疼痛就像是被人打斷肋骨、沒打麻醉被剖腹，要不是有麻藥，肯定會痛到發瘋。

研究顯示，急性膽囊炎有7成5患者，施打抗生素後，症狀會慢慢改善，很不幸地，我是那2成5患者，打了一整天的抗生素，當麻藥一退，人又像被亂拳毆打，自己是一個非常不喜歡麻煩別人的人，但是那時候的疼痛，逼得鼓起勇氣按鈴，請護理人員幫忙打麻藥，也不得不承認當時的我就像是「毒癮發作一樣」，極度仰賴麻藥舒緩疼痛，「以為自己生病不會這麼丟臉，但遇到才知道那是完全沒辦法阻擋的。」

‧走路、解小便耐力考驗

開完刀後，也是一場耐力考驗，從起床、翻身、側躺都讓腹部嚴重抗議，成功起身後，連走路都像是小兒學步，即使跨出第一步，還有第二步，每一步都讓人冒冷汗，最困擾的是一開始小便始終解不出來，愛面子的我十分不願意插導尿管，硬逼自己努力解放，才避免尷尬。終於到住院第三天才喝到一口蘋果汁，當下眼淚都快流下來「太好喝了」。

經歷一場大病後，仔細回想自己的飲食狀態，並非健康飲食，長期的胡亂飲食，終究會讓身體反撲，這場疾病後，深深感覺到要好好珍惜健康身體，無論工作再忙，也得盡可能維持健康的生活型態。「三餐正常、定時定量、不偏食、增加纖維質攝取，避免高熱量、高油脂飲食及甜食。」更要維持理想體重，避免肥胖 及健康的減重 ，每周最多減0.5公斤。

若有膽囊結石的患者，應少量多餐、避免暴飲暴食，低脂飲食每份脂肪含量小於3公克，烹調少用煎、炸，多採煮、燉、清蒸等方式料理食物，避免膽囊結石症狀發作。膽囊切除後，不需刻意採用低脂飲食，脂肪攝取量每天50公克，以及總熱量低於30%，並維持正常的生活飲食型態。(口述／台北振興醫院胃腸肝膽科主治醫師黃信閎、整理／記者陳雨鑫)