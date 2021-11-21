醫藥／心血管患者 留意「地雷蔬菜」

特定蔬菜與藥膳材料影響凝血功能，心血管患者要注意。(圖：邱婉君提供)

台灣 奇美醫學中心發現每到連續假期後，常有服用抗凝血劑病人血液藥物濃度明顯改變，影響藥效提高中風 風險，呼籲民眾如有服用抗凝血劑或有心血管疾病，即使不吃大魚大肉而多吃蔬菜 ，也要留意某些「地雷蔬菜」；偏愛吃有藥膳火鍋的人，則要留意當中的中藥材，也有可能增加中風機率。

奇美醫學中心藥劑部藥師邱婉君指出，心血管病患服用抗凝血劑香豆素(Warfarin)者，大魚大肉要適量外，就算是吃蔬菜也要十分小心，千萬別過量；曾有病人因心房顫動，長期使用抗凝血劑香豆素，定期回診抽血病況與藥物血中濃度一直穩定，過完年後回診卻發現濃度數值異常。

細問才知原來是連假期間，病患吃了大量長年菜(芥菜)、萵苣等，推估可能因此異常，飲食習慣調整後藥物血中濃度才趨穩定。

邱婉君表示，心房顫動或曾肺栓塞、深層靜脈栓塞者會服用的抗凝血劑香豆素，能抑制體內維生素K作用，延長血液凝固時間預防血栓。但年深綠色蔬菜，例如長年菜(芥菜)、白花椰菜、綠花椰菜、青江菜、芥藍菜、菠菜、萵苣、綠蘆筍等，因富含豐富維生素K，這些年菜吃多了可能會抵銷抗凝血劑的效果，導致藥效降低，反而造成中風風險增加。

而火鍋中常見的當歸、丹參等含有活血功效中藥材，則是可能會加強藥物抗凝血作用，導致出血風險增加。

邱婉君說，雖蔬菜可能與藥物交互作用影響藥效，也不須刻意不吃，只要維持穩定飲食習慣，不突然吃過多即可，餐後若出現臉歪嘴斜、意識不清、單側手腳麻木或有不明原因瘀血、尿中有血、牙齦出血等狀況，建議盡快回診或就醫。