疫情延燒下 紐約優質平價健保計畫哪裡找

全球疫情持續肆虐下，擁有適合自己的優質健康保險十分重要。取自紐約州健保局官網

新的一年即將來臨，在全球疫情持續肆虐下，擁有健康保險十分重要。想要尋找符合個人預算和需求的優質平價健保 計畫嗎？想知道是否有資格獲得資金援助以減少每月保費支出嗎？紐約州 健保局現開放紐約居民投保 2022 年的 Qualified Health Plan（合資格醫療保險 計劃，簡稱QHP），截止日期為 2022 年1月31日。

紐約州健保市場投保導覽員、Mothers and Babies Perinatal Network健康保險計畫總監呂璦玲 (Aileen Pan) 表示，民眾可投保的時間取決於符合哪項計畫的資格，以及每個人的年齡、收入與其他因素而定。呂璦玲說，開放投保期間(今年11月16日至明年1月31日)是民眾可以投保QHP的唯一機會，除非符合特殊投保期的資格要求；目前有超過 630 萬名紐約居民、亦即每3位紐約居民中就有1位透過交易市場投保健康保險。

一般人或許對紐約州健保局較為陌生，呂璦玲說，紐約州健保局是紐約的官方健保計畫交易市場，這裡就像超市一樣，可以一站式購買有補助和無補助的醫療保險計畫，並可視個人需要輕鬆比較醫療保險計畫選項，也是唯一可以查詢、申請資金援助的地方。在紐約州健保局，民眾除擁有選擇保險公司的權利，還可以電話或面對面方式尋求免費個人化投保協助。

呂璦玲表示，所有的計畫都提供廣泛的福利，大多數民眾都可獲得資金援助。她進一步解釋廣泛的福利包括：免費預防性醫療服務、住院服務、門診服務、產婦及新生兒照護、急診服務、化驗及影像、處方藥物、復健服務、心理健康與藥物濫用障礙服務、健康與慢性病管理及小兒牙科和眼科；有些保險公司也可能提供成人牙科醫保服務或其他福利，例如針灸、整脊。

目前有12 家保險公司與紐約州健保局合作，提供2022年的優質平價計畫。呂璦玲說，這項計畫共分為四個等級：銅級、銀級、黃金級和白金級；通常來說，白金級計畫保費最高、自付額(免賠額)最低。呂璦玲表示，標準白金級計劃沒有免賠額，意即投保者無需支付免賠額即可獲得所有承保服務；所有標準銅級計畫保費較少、但自付額較高，但仍免費提供3次疾病診療，不扣除任何共付額或免賠額。另外，各縣的銀級和黃金級計畫也免費提供3次疾病診療。

而民眾最關心是否能獲得資金援助？呂璦玲表示，每種保險的收入上限不同，以一口之家為例，若年收入在1萬7775元以下，可申請Medicare (白卡) 醫療補助；年收入在1萬9320元及2萬5760元以下，分別可申請基本保險一與基本保險二；年收入在2萬5760元以下，有資格申請稅收抵免。以此類推，不同家庭人口數有不同的年收入限制。

呂璦玲提醒，目前已投保QHP的所有紐約居民均應續保，以獲得2022年的承保服務，為避免保險中斷，務必在 2021年12月15日前續保，若收入、地址或家庭成員數有變動，都要到帳戶去更新資料。呂璦玲表示，紐約州健保局將延長2021年開放投保期限，截止日期為今年12月31日；2022年QHP開放投保的截止日期為2022年1月31日。

紐約州健保局官網有各種實用資源，提供27種不同語言版本的列印資料、保險提供者及醫療保險計畫查詢工具、保費及稅額扣抵估算工具，民眾只要輸入家庭人口數、收入，便可知道要繳多少保費及可扣抵稅額。

2021年最讓人興奮的是，在3月11日簽署成為法律、4月開始實施的「美國救援計畫 (The American Rescue Plan)」，呂璦玲表示，對於符合資格的紐約州居民，可顯著降低每月QHP的保費；透過紐約州健保局投保的現有投保人與新投保人均可享受更高金額的金資金援助 (稅額扣抵)。

呂璦玲說，紐約州健保局已於6月自動為當前的投保人提供此類更高的稅額抵扣，並鼓勵收入較高的紐約居民填寫新申請表以獲得新稅額抵扣，即便先前曾被告知不符合資格者，現在多數紐約居民均符合獲得免費或低成本保險的資格，今年4月以來，已有超過4萬名紐約居民獲得這項新的資金援助。

呂璦玲解釋說，可以獲得多少稅額扣抵金額要看個人收入與居住地而定，以居住紐約市、年收入3萬5千元的個人為例，過去的稅額扣抵為每月359元、每月保費為278元；現在稅額扣抵為每月478元、每月保費為159元，等於每年可節省超過1400元。另一個例子是居住奧爾巴尼、年收入5萬元的個人，過去的稅額扣抵為每月155元、每月保費為425元；現在稅額扣抵為每月219元、每月保費為361元，等於每年可節省超過750元。

已經享有稅額扣抵的民眾，紐約州健保局已於4月初以信函通知金額更高的稅額扣抵，如果發現稅額扣抵沒有變更，可以登入紐約州健保局帳戶進行變更，或撥打電話855-355-5777與投保助理聯絡；健保局官網https://info.nystateofhealth.ny.gov/arpavideo也有提供線上影片，可協助民眾完成所有稅額扣抵步驟。