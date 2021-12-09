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最後機會…報名「健保線上直播講座」還可抽大獎

紐約訊
紐約州健保市場官網可查詢各項計畫內容。
紐約州健保市場官網可查詢各項計畫內容。

為提供最新最佳的2022年健保投保福利及政策，世界日報與紐約州健保市場攜手舉辦「線上健保直播講座」，邀請紐約州健保市場導覽員，於本周六(12/11)，下午2點在YouTube世界e生活頻道直播。活動還有Q&A及抽獎，歡迎民眾踴躍參與。

本次活動邀請來自紐約州健保市場投保導覽員，同時也是Mothers and Babies Perinatal Network 健康保險計劃總監呂璦玲(Aileen Pan)，介紹有關通過 Marketplace 註冊的相關信息，與大家分享「2022紐約州健保市場開放投保日期及福利」。呂璦玲畢業於賓漢頓大學，在Mothers and Babies Perinatal Network任職13年，擔任過健保註冊專家和導航管理專家，也因為Mothers ＆ Babies和NYSOH的合作關係，讓她有更多機會透過母語中文幫助更多的新移民。

由於新冠疫情重創全美，明年在「美國救援計畫」(American Rescue Plan)下，聯邦政府為鼓勵民眾投保，將提供更多金融援助，另外還有0元基本保險，以及增加牙齒、視力保健等內容。另外紐約州的「基本健保」計劃(Essential Plan)，在往年每月需要繳交20元的保費，現在符合資格的人保費為0，除了可以獲得基本健康福利、所有計畫包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房等多項福利。更多相關資訊呂璦玲都將在本周六的「線上健保直播講座」講解。

在講座結束後，主辦單位也將開放民眾現場提問，有任何問題都歡迎到時在線上留言發問。另外，在問答結束後，世界日報將在現場抽出10名得獎幸運兒，獎品包括高級按摩器、多功能果汁機、自動洗牙機以及保溫杯。

歡迎關心健保的民眾周六下午2時準時上線觀看，欲取得詳細活動資訊請上報名網站: bit.ly/wjnysohwebinar，或撥打718-746-8889，分機6361洽詢。(請特別注意，欲取得抽獎號碼，需先上網報名)

健保 紐約州 福利

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