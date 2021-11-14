挖趣／珍貴的奧黛麗赫本郵票

2017年德國加特諾拍賣會中以17萬6000元高價售出的單枚奧黛麗赫本郵票。(作者提供)

2017年6月20至23日在德國 司圖加特(Stuttgart)的伽特諾(Gaertner)郵票拍賣 會中，一枚2001年德國郵政局印妥後未曾發行的奧黛麗赫本(Audrey Hepburn，1929-1993)紀念郵票，以17萬6000美元高價售出，這個售價為本世紀印製的郵票最高售出價格，位居二戰後全球印製的珍貴郵票第四位，僅次於中國在1968年印製的無產階級文化大革命全面勝利郵票、1953年中國藍軍郵郵票，和1967年毛澤東與林彪在天安門郵票。

叼菸惹議 紀念郵票銷毀

這枚紀念郵票圖像是奧黛麗赫本戴著寬邊大帽子，口銜一個特長的菸嘴，照片是德國郵局以奧黛麗赫本在《第凡內早餐》影片中口銜墨鏡的劇照，換成口銜長菸嘴的電腦合成照片。這枚郵票是2001年德國郵局準備發行一套國際著名影星紀念郵票中之一枚，郵票印妥後，在發行之前，德國郵局存留一張十方連郵票(2x5十枚連票)在郵政博物館，呈繳一張十方連郵票給財政部備案，郵寄一張十方連郵票加一枚新票給奧黛麗赫本的大兒子肖恩費瑞(Sean Hepburn Ferrer)，徵求肖恩授權郵局使用他母親的肖像權。

奧黛麗赫本在《第凡內早餐》中口銜墨鏡的劇照。(作者提供) 2004年第一次在德國發現的奧黛麗赫本舊郵票。(作者提供)

肖恩認為母親在1954年期間吸菸過量，造成健康問題，曾經遵照醫生的建議去瑞士戒菸和復健，終生不得再吸菸，同時肖恩又是戒菸酒組織的積極會員，反對發行這枚奧黛麗赫本口銜菸嘴郵票，建議郵局改用原來口銜墨鏡的照片。

但是郵局沒有同意，銷毀印妥的1400萬枚奧黛麗赫本紀念郵票，於2001年10月11日發行一套國際著名影星紀念郵票，獨缺一枚奧黛麗赫本紀念郵票，當時存世的奧黛麗赫本紀念郵票，只有德國郵政博物館和德國財政部僅存的20枚郵票和肖恩手上的11枚郵票。

少數流出 拍出17萬高價

2004年夏季在德國巴伐利亞(Bavaria)地區，一位集郵的郵差沃納(Werner Duerrschmidt)有一天收到奧地利朋友比爾寄給他一箱舊郵票，在郵票中發現一枚加蓋2003年10月14日10pm蓋銷戳的奧黛麗赫本郵票，他把這枚郵票送到杜塞爾多夫(Düsseldorf)的2006年菲茨曼(Felzmann)拍賣會中拍賣，以5萬3000歐元售出，但是標售後比爾向法院投訴稱，這箱舊郵票是沃納由他家偷走的，官司控訴多年，郵票拍賣延期，最終以和解收場。

第二枚赫本郵票是在德國南部發現，郵票上的郵戳日期是2003年11月2日8:00pm，郵寄地是柏林附近的Briefzentrum，這枚郵票在2005年科勒(Koehler)拍賣會中以5萬8000歐元售出。

第三枚郵票是住在柏林附近的一位幸運的集郵人在一堆舊郵票中發現，郵戳日期是2004年2月11日6:00pm由「Kleinmachnow」寄出，郵票在2005年菲茨曼拍賣會中以13萬5000歐元高價售出。

最後又在柏林近郊發現兩枚，分別在2009年的菲茨曼拍賣會中以6萬歐元和5萬3000歐元售出。

這五枚舊郵票可能是當年由財政部工作人員在沒有察覺郵票未發行的情況下，使用了檔案中存放的十方連奧黛麗赫本郵票中的數枚郵票，郵寄公務信件而流於市面，造成近十年來德國集郵人士，瘋狂地到處收集使用過的德國舊郵票，希望在其中能找到奧黛麗赫本紀念郵票，但是直到今天，第六枚蓋銷的奧黛麗赫本郵票還沒有被發現。

自從第五枚郵票出售後，肖恩費瑞看到奧黛麗赫本郵票在德國各地被集郵家高價收購，他決定將他存放的十方連奧黛麗赫本郵票，由德國著名郵票鑑定家Hans-Georg Schlegel(1922-2012)主辦的2010年柏林慈善拍賣會中標售，最終以43萬歐元高價售出。肖恩將全部售款捐贈給聯合國兒童基金會(UNICEF)，紀念奧黛麗赫本在南美洲和非洲為貧困兒童所做出的貢獻，2017年以17萬6000美元售出的單枚奧黛麗赫本新票，即為該十方連中之一枚，其餘九枚也可能會在未來郵票市場中出現，讓我們拭目以待。

看到奧黛麗赫本的郵票，首先我會想到60多年前在台灣時看過的《羅馬假期》電影 ，奧黛麗赫本因為在《羅馬假期》中的優越演出，在1954年獲得最佳女主角奧斯卡金像奬後，翌年夏天電影就在台灣各地上映，並且轟動全台，奧黛麗赫本在影片中的演技，風采，氣質使觀眾贊賞不止，尤其是她的經典短髮髮型設計風靡台灣各大學和中學的女生，紛紛效仿。

奧黛麗赫本獨特的典型裝束，赫本頭、圓領長袖毛衣、緊身長褲和平底鞋。(Getty Images)

記得《羅馬假期》在台灣上演時期，1955-56年間我當時正在台灣接受大專畢業生第四期預備軍官班受訓，四個月的入伍訓練和反共抗俄教育後，剩下的八個月，我們20幾位年輕人以准尉小官被分配到屏東空軍機埸，在飛機維修管制部門上班，住在屏東陸軍大武營。

因為屏東天氣熱，晚上我們都擁到空軍軍官俱樂部去乘涼和看女生，我們最欣賞的就是女生的赫本頭，一些愛美的女生冒著學校教官的記過和開除處分威脅，拚命也要剪一個流行的赫本頭，暑假時沒有教官的管制，在台灣各地處處是剪著赫本頭的少女，稱作當時的唯一美髪型式，一點都不誇張。相信經歷過那段熱愛奧黛麗赫本瘋狂時代過來的人，永遠都不會忘記那段青春時追求赫本時尚的年代。

羅馬男主角 推她上顛峰

這位出生在布魯塞爾的天使，九歲時父母離婚後隨母親搬到倫敦；二戰前移居荷蘭，戰爭期間曾經受過饑餓和戰亂的艱苦，二戰後遷回倫敦，作過摸特兒和臨時電影演員維生。有一次奧黛麗赫本參加一部荷蘭電影演出時，因為需要到巴黎街道上拍攝舞蹈戲外景，被當時正在看熱鬧的法國女劇作家科萊特(Sidonie-Gabrielle Colette，1873-1954)看到，認為她是一位非常有天分的舞台表演演員。

當時科萊特正在改編她在1944年寫作的小說《金粉世界》(Gigi)，準備在紐約百老匯46街的富頓(Falton)劇院演出，於是聘請奧黛麗赫本到紐約，成為《金粉世界》的女主角，踏入美國演藝界發展的機遇；她在紐約從1951年11月24日起至1952年5月31日，一共演出219場，場場爆滿轟動百老匯。五個月以後《金粉世界》在全國各大城市進行巡迴演出，10月13日起至翌年5月16日由匹茲堡一直演到洛杉磯，因為這次全國演出，奧黛麗赫本獲得紐約百老匯最高演藝奬。

當時在洛杉磯準備開始拍攝《羅馬假期》的著名大導演威廉惠勒(William Wyler，1902-1981，註一)，看過該劇後，對奧黛麗赫本的評價是：「她出眾的美貌，優雅的風度，高超的演技，是我一直在尋找的女主角，只有她才能勝任」；他毅然決定由奧黛麗赫本取代已經簽約的伊麗莎白泰勒出演《羅馬假期》的女主角，男主角由葛雷哥萊畢克(Gregory Peck，1916-2003，註二)擔任，在合作期間，葛雷哥萊畢克發現奧黛麗赫本不但是一個優秀的天才演員，還隱含著高雅的氣質；當時葛雷哥萊畢克雖已結婚十年，育有三個子女，他愛慕赫本，但他抑制內心感情的衝動，從來未曾有過越界行為。

他將愛轉變成為赫本演藝成功的力量，《羅馬假期》拍完後，葛雷哥萊畢克看到電影海報上方只有他的斗大名字，奧黛麗赫本的名字以小字排在電影名稱的右下方，葛雷哥萊畢克建議威廉惠勒：「奧黛麗赫本應該和我的排名在一起，我相信《羅馬假日》上映後，奧黛麗赫本會一鳴驚人，成為一個不朽的大明星，如果不改正排名，到時你和我都會淪為世人的笑柄，甚至我成為一個丑角人物」。

《羅馬假期》電影海報。(Getty Images)

威廉惠勒和葛雷哥萊畢克確實具有獨到眼光，果然奧黛麗赫本獲得1954年奧斯卡最佳女主角金像獎、金球獎最佳女主角獎，和BAFTA(British Academy of Film and Television Arts)獎三大獎項，《羅馬假期》的演出使她一舉成名，這個天使般的美女從此大放光彩，成為世界級的超級明星。

設計師紀梵希 一生摯友

奧黛麗赫本拍攝完《羅馬假期》後，正在為著緊接拍攝《龍凰配》(Sabrina)的戲裝而發愁時，朋友介紹她一間新開張的服裝設計藝術沙龍，設計師是巴黎美術學院畢業不久的24歲年輕人紀梵希(Hubert de Givenchy，1927-2018)。紀梵希得知有位赫本女士要來店訂製服裝，首先想到的是大明星凱瑟琳赫本(Katharine Hepburn，1907-2003)，但是來人是一位從未見過的年輕女孩子，讓紀梵希非常失望，就隨便選幾件服裝讓她試一下，這一試使紀梵希看到一個從未見過的服裝模特兒天使，從此紀梵希就成為奧黛麗赫本此後40年的服裝設計師，同時在奧黛麗赫本的坎坷感情路上，紀梵希也成為她無話不說的摯友。

從那天起，奧黛麗赫本的每部電影服裝，和兩次結婚時的婚紗，都是紀梵希精心為她設計的，紀梵希一直陪伴著奧黛麗赫本。由獲得最佳女主角金像獎的日子開始起，到奧黛麗赫本在瑞士養病，最後到她臨終和安葬，這個世界只有紀梵希對待奧黛麗赫本像對待一個小女孩來寵愛。同樣的奧黛麗赫本對待紀梵希，也像一個小妹妹對待大哥一樣的愛慕，臨終前她留給紀梵希一件大衣，大衣口袋裡有一個紙條寫著：「當你一個人時，感到孤單、寒冷和無助時，把它穿上，就好像我就在你的身邊，依偎著你」。

1956年時奧黛麗赫本和紀梵希的合照，紀梵希正在為奧黛麗赫本量身定制戲裝。(作者提供)

她曾經四次被提名最佳女主角獎，一生中拍過28部電影，其中被觀眾喜愛的電影包括《羅馬假期》、《龍鳳配》(1954，與Humphrey Bogart合演)、《戰爭與和平》(1956，與Henry Fonda, Mel Ferrer合演)、《第凡內早餐》(1961，與George Peppard合演)、《謎中謎》(Charade，1963，與Cary Grant合演)、《窈窕淑女》(My Fair Lady，1964，與Rex Harrison合演)等影片，凡是看過奧黛麗赫本主演的電影觀眾，都會記憶猶新，印象深刻永生難忘。

奧黛麗赫本在《第凡內早餐》的劇照。(Getty Images)

晚年投身慈善 幫助貧童

奧黛麗赫本晚年淡出影藝界，投身慈善工作；59歲時成為聯合國兒童基金會親善大使，幫助落後地區的貧窮孩子們，美國電影藝術和科學學院為表揚她對全世界貧窮兒童所做出的貢獻，在1988年授予她奧斯卡人道獎。

晚年時奧黛麗赫本在非洲為窮苦兒童奉獻。(Getty Images)

1993年1月20日奧黛麗赫本因闌尾癌在瑞士家中病逝，離世10年以後，美國在2003年6月12日為她發行紀念郵票，首日發行典禮特別選在洛杉磯兒童醫院舉行，紀念他一生中對兒童的熱愛與關懷。依麗莎白泰勒在會場上曾經感觸的說：「雖然上帝已經召回人間最美好的天使，但是她留給我們是永恆的愛和對全球受難兒童的關懷」。

2003年美國發行的奧黛麗赫本紀念郵票。(Getty Images)

在奧黛麗赫本一生中有很多男人圍繞在她身旁，只有這兩個人，葛雷哥萊畢克和紀梵希，在她一生中掀起最大的轉捩點，一個推她走上影壇的最高層，另一個讓這位天使享有人間的純潔真情。

註一： 威廉惠勒是法國出生的導演和製片人，曾經三度獲得奧斯卡最佳導演獎和1976年的終身成就獎，1959年導演的《Ben-Hur》獲得奧斯卡11項大奬。

註二：葛雷哥萊畢克因主演《鹿苑長春》(The Yearling)獲得1946年金球獎最佳電影男主角，1962年主演《梅崗城故事》(To kill a Mockingbird)羸得奧斯卡最佳男主角獎和金球獎最佳電影男主角，1989年榮獲美國電影學院頒發的終身成就獎。