藥草養生術／天然藥草 緩解停經不適

最近有些粉絲詢問早發性停經的不舒服，有些人是因為剖腹產時因為大出血而割去子宮，也有人是家族性早發性停經，早早在40歲左右停經，因停經會提早出現更年期症狀，如潮紅、焦慮、失眠及高血壓 ，所以很多人會服用女性荷爾蒙補充劑，但這會提高罹癌、增加血栓及心臟血管疾病風險。

女性的停經過程並非像初經那般，突然某天轉大人有經血，更年期來臨前的停經症狀個別差異很大，並非突然某天月經不再報到，有些人可能經期拉長，如間隔二周、四周、甚至六周，不再那麼規律，也有人經血變多、血塊增多，還有些是經期天數變短及血量減少，所以這段時間必須到婦產科檢查，排除是癌症的可能性。面對不規則的周期時，有以下幾個步驟幫助你找回健康。

1.蒐集資訊：

因為每個人面臨停經前的經期症狀差別很大，女性朋友可以詢問母親及自己姊妹的情況，雖然步入前更年期，大多沒有生兒育女的需求，但我仍遇到有客戶在48歲時意外懷孕，所以只要有性生活，伴侶沒有結紮，仍是要記錄經期。

2.睡眠調整：

月亮與月經在希臘文具有共同字根來源，甚至有些婦女的經期會受到月亮圓缺影響，可以在滿月起三天，開著小夜燈睡，其他時全黑入眠，不要有路燈、手機光源及其他電子光源。嘗試三個月，因為全黑有助退黑激素分泌，有助睡眠及大腦放鬆，並去除有害的自由基，夜間入睡的光源會造成退黑激素分泌中斷及不足，研究認為可能會致乳癌及攝護腺癌。

美國 杜蘭大學醫學院還發現，開夜燈睡覺可能會加速乳癌細胞 對乳癌藥泰莫西芬的抗藥性，當褪黑激素減少，會削減泰莫西芬的藥效。動物實驗顯示，將人類乳癌細胞植入大鼠體內，睡眠時分別放置在黑箱和暴露在微光中，兩組老鼠的癌細胞生長速度相差達2.6倍。如果要使用夜燈可以選擇橘紅夜燈有助退黑激素分泌。

3.藥草輔助療法：

每日飲用三到四杯能夠幫助穩定荷爾蒙，減少熱潮紅、穩定神經系統及平衡陰道菌種、減少感染的香草茶，最好混合蕁麻葉、紅花苜蓿及燕麥草桿，比例為3:1:1，混合後每次取一大匙加入250ml溫熱開水中，浸15到30分鐘，浸泡時間愈長，顏色愈深。

因為蕁麻葉含有豐富的鈣鐵及維生素，紅花苜蓿不僅減少熱潮紅，還能預防乳癌發生，它能保護乳房的受體，對於停經後的骨骼強健也有幫助。如果是經血流失過多，甚至有貧血現象，如有血壓過低、心跳加速，建議需加入聖潔莓花草精。

聖潔莓又稱「僧侶的胡椒」，中世紀常用於修道院給僧士使用，它具有抑制男性性欲，主要是維護子宮功能，科學研究其作用於腦下垂體，能夠平衡雄性與雌性荷爾蒙，有助內分泌正常，幫助懷孕及生殖系統。常用於女性助孕，尤其是曾吃避孕藥者，甚至40歲仍未懷孕者，我有多名客戶都是40歲未曾懷孕過，在天然有機西方藥草調理下後受孕的。科學研究認為有助女性荷爾蒙的正常化，對中年危機的焦慮感及憂鬱症也有助益。

聖潔莓可與苦味保肝的香草如蒲公英根、牛蒡根使用效果更好，建議使用三至六個月就會看到改善。聖潔莓使用方式為花草精，每次1ml，一天最多三次。

4.飲食調整：

建議減少動物脂肪的攝取及油炸食物，因為他們會轉換成雌激素estrogen，在更年期階段會對荷爾蒙系統形成壓力。可以多攝取新鮮的亞麻仁籽油、月見草油、琉璃苣籽油、小麥胚芽油，每天一到兩小茶匙，如果有喝咖啡習慣，可以在咖啡灑上肉桂粉，肉桂也是能夠調節月經周期。

請注意這些方法是讓你緩和舒服度過人生的下一階段，並不是讓停經的妳重新有月經，常有很多女性以為停經後就失去女性魅力，想要服藥延長經期。但是傾聽你的身體，順著它的變化，緩和它的不適，步入快樂輕熟女階段，才是與健康共處的正道。

(作者為美國認證臨床藥草師及臨床芳療師RH(AHG), CA(NAHA), MIFPA, 美國藥草師協會董事。所有內容為藥草教育，不做為個人診斷及處置之參考，若有疾病請與醫師及相關藥草專業人員諮詢)