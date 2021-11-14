封面故事／這些醫療保險 也能省錢

「健康保險也是人權」，在美國，人人需要健康保險。(美聯社)

對於收入不符合聯邦醫療補助（Medicaid，白卡）標準、年齡未到申請聯邦醫療保險 （Medicare，紅藍卡）要求的65歲的人群，還有哪些醫療保險選項呢？紐約市政府下屬的城市保健（MetroPlusHealth）亞太裔市場和社區關係經理劉爽表示，紐約州 有無合法身分的民眾，都有適當、可負擔的健保或醫療服務選擇。

許多人不符合白卡資格，又不到紅藍卡的年齡，「歐記健保」成為選項。(Getty Images)

歐記健保 保費福利掛鉤

美國人熟知的「可負擔健保計畫」（Affordable Care Act，俗稱歐記健保），是前總統歐巴馬當政時推出，鼓勵美國人都購買醫療保險。這個保險也稱為金屬保險，因為保險按不同金屬分級，最高的是白金級，其次是金級，再次是銀級，最後是銅級。「級別越高，每月的繳費就越多，享受的c也就越多。」有些公司還有Catastrophe級，就是月費更少，保險包的費用也更少；一般年輕人會購買這個等級保險，以備不時之需。

例如，如果購買最高級的白金保險，每月的費用要1000多元，看病就可以少支付費用。如果購買最低的銅級保險，每月的保費600多元，保險支付的費用就少。而金級保險和銀級保險的保費在白金級和銅級的保費之間。但是，曾經有人抱怨，即便支付高昂的月費、買了高級別的保險，仍有許多費用需要自己承擔。

如果是19歲以下的紐約州居民，則可參加「兒童健保計畫」（Child Health Plus）。有的公司過去提供家庭醫療保險，但是因為保費年年飆升，許多公司無力承擔家屬健保，員工就可以為孩子購買這種兒童健保計畫。收入越高，保費越高，每月從9元、15元、30元到60元以上；如果是一個三口之家，每月收入超過7000元，則必須支付全額保費，每月大約百餘元至數百元，各健保公司收費不同。這個數字也是每年隨著聯邦貧困線的調整而相應調整的。

基本計畫提供住院和急診福利，讓投保人心安。（Getty Images）

基本計畫 為紐約人打造

劉爽表示，對於收入超過白卡標準，卻又負擔不起歐記健保的人群來說，如果是21歲以上的紐約州居民，他們可以購買紐約州的基本計畫（Essential Plan）。在美國50個州中，只有紐約州和明尼蘇達州有這個保險。

許多紐約人認為自己負擔不起健康保險，針對不符合Medicaid投保資格的低收入民眾，基本計畫是一個專為紐約人打造的健康計畫。受惠於新冠疫情後通過的美國救援法案（American Rescue Plan），如果單身收入不超過2萬5760美元、兩人家庭收入不超過3萬4840美元、三口之家收入不超過4萬3920美元、四口之家收入低於5萬3000美元，每月無需支付任何保費即可享有健康保險，涵蓋牙科和眼科，並提供你所需要的所有基本福利。

從6月1日開始，基本計畫每月不再收取保費，如果投保人已經支付了6月以後的保費，將獲得退款；包括牙科和眼科福利，無需費用分攤；投保人可以享受免費的預防性照護服務，例如例行體檢和篩檢。

基本計畫與其他保險計畫所承保的相同服務，包括：醫師看診（包括專科醫師）；由醫師預約進行的檢驗處方藥；住院及門診照護更多服務。可登錄網站nystateofhealth.ny.gov，也可致電1-855-355-5777或TTY專線：1-800-662-1220進行投保，全年開放；也可在您住家或工作地點附近，由取得認證之助理員提供的免費專人親自服務。

她說，大多數紐約人喜歡這個保險，而不希望申請白卡。這個保險出錢不多，可以享受看病、住院和買藥的福利。

基本計畫沒有家庭計畫，只有個人保險。兒童不符合基本計畫的資格，但是，如果父母有資格參加基本計畫，那麼孩子很可能有資格參加Child Health Plus，並享受低廉的保費。

三個條件 判斷投保資格

註冊基本計畫之前，首先應查看自己是否符合資格，可以致電紐約州衛生廳或各健保公司諮詢。紐約州基本計畫主要看三個條件：年齡、合法的移民或居住身分、收入要求；收入標準與家庭的人數相關。

19至65歲的成年人可以參加基本計畫，19歲以下的兒童可能有資格享受Child Health Plus，而65歲以上則通常享受Medicare的承保。劉爽表示，四項基本計畫中，綠卡和公民可參加第一項基本計畫（EP1）和第二項基本計畫（EP2），留學生、工作簽證和PRUCOL人群（比如難民、有C8卡等）可參加第三項基本計畫（EP3）和第四項基本計畫（EP4），華人中申請第四項基本計畫的很多。

四項基本計畫都沒有月費，提供可負擔健保計畫規定的10項基本健保福利。EP1適用於收入超過聯邦貧困線150%且不超過200%的個人；EP2適用於收入超過聯邦貧困線138%且不超過150% 的個人；EP3適用於收入不低於聯邦貧困線100%且不超過138%且由於移民身分不符合Medicaid的個人。EP4適用於收入低於聯邦貧困線的100%且由於移民身分不符合Medicaid的個人。

懷孕生產及新生兒護理，屬於投保人的基本健康福利。(美聯社)

保障10項健康必需品

根據可負擔健保計畫，所有健康保險的投保人都獲得一定程度的最低保險保障。紐約州的基本計畫也包含相同的10項健康必需品。它們包括：門診病人服務（門診護理）；緊急服務（由急診室或緊急護理機構提供）；住院（當您住院超過24小時，門診服務承保的時間減少）；產婦和新生兒護理；心理健康服務和藥物或酒精成癮治療（作為其他疾病治療）；處方藥；康復服務和設備（例如物理治療服務、支架裝備）；實驗室服務，包括X射線、CAT掃描、超聲波等；預防服務；兒科服務（不適用於紐約州基本計畫，因為19歲以下的兒童由Child Health Plus承保）。

紐約州健保基本計畫提供牙齒保健。（Getty Images）

基本計畫包含的牙科福利，既適用於預防保健，也適用於常規護理，福利包括：每年兩次清潔；口腔檢查，包括X 光檢查；補牙；拔牙；牙齒矯正；假牙；固定牙橋。

基本計畫包含的眼科福利包括：每年一次眼科檢查；由眼科醫生進行的其他診斷檢查；每年一次鏡片或隱形眼鏡（如果有醫療需要，可增加次數）；除非有醫療需要，否則每年一次鏡框。

紐約州健保基本計畫包括眼科福利。 (Getty Images)

紐約市人口有820萬，是美國最大的都市，但並非人人都有保險。劉爽說，紐約市政府提供根據收入支付醫療費用的計畫——紐約市照顧（NYC Care）。「如果你收入低，看病可能不要錢；如果你收入高，看病就要多付一點錢。」

劉爽說，紐約市照顧2019年夏季在布朗士首先推出，2020年1月在布魯克林和史泰登島實行，2020年9月1日在皇后區和曼哈頓上市。紐約市照顧的資格標準為：紐約市居民，在五個行政區居住六個月或以上的時間，沒有資格或負擔不起醫療保險，或僅有資格享受有限的醫療補助（緊急服務）。福利包括初級、預防保健服務、專科護理以及指定的初級保健提供者（PCP）。加入後，兩周內可以獲得專科護理和行為保健服務。

申請時需要準備的資料

申請時需要攜帶的資料包括：身分證明、居住證明及時間長度、家庭人口和家庭收入；但外地遊客或紐約州其他地區的居民則不符合要求。加入紐約市照顧的患者可以在紐約市公立醫院總公司獲得負擔得起的牙科服務。如需更多資訊，可登錄中文網頁：https://access.nyc.gov/zh-hant/programs/nyc-care/，了解詳情。

（資料來源：nystateofhealth.ny.gov、MetroPlus.org）