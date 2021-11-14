封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

政府向年滿65歲的美國人提供聯邦醫療保險(Medicare)。(美聯社)

紐約亞洲人平等會（Asian Americans For Equality，簡稱AAFE）是一個為美國亞裔爭取平等權利的非營利組織。亞平會社區服務部經理陳藝強（Kenny）說，亞平會在紐約華人社區設立了幾個辦公室，向華人民眾提供免費服務，其中包括申請聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡）和醫療補助（Medicaid，俗稱白卡），每年接受服務的華人「在500人以上」。

聯合健保提供Medicare Advantage計畫。（聯合健保提供）

種類繁多 根據自身抉擇

每年的10月15日至12月7日，是註冊Medicare計畫或者更改計畫的時期。他說，紅藍卡共分兩類：一類是聯邦政府直接管理的傳統計畫（Original Medicare，又稱原始計畫），分為Part A和Part B兩個部分；另一類是健保 公司代為管理的優勢計畫（Medicare Advantage）。而優勢計畫種類繁多，各有特點。因此，人們在選擇Medicare時，一定要根據自身的情況進行抉擇，不要受廣告的影響。

陳藝強表示，Medicare是聯邦政府的項目，紐約市 申請者要向社會安全局（SSA）的紐約辦公室申請。由於許多華人不了解情況，亞平會可向他們提供諮詢，解釋它的組成和作用。這樣，他們去申請時就比較容易。「如果有人收入較低，符合費用豁免（Medicare Savings Programs）條件，我們也幫助申請。」

健保公司在紐約市法拉盛路邊擺攤，為民眾申請Medicare和Medicaid。（韓傑攝影）

按時申請 逾期將漲保費

他說，對於大部分人來說，申請紅藍卡的年齡須滿65歲，但可提前於生日前三個月或向後推遲三個月申請。「這樣，他們就有7個月的申請時間。」例如，如果生日是6月，那麼3、4、5月可以申請，而7、8、9月也可以申請。他說，也有一些華人忘記申請，等到過了這段時間才去諮詢。那麼，他們只能在每年的1月1日到3月31日之間申請了。

如果申請晚了，政府的處罰方式是提高每月所交的保費。例如，如果是推遲12個月才申請，每月的保費要加10%；如果推遲兩年才申請，每月的保費要加20%；如果推遲五年才申請，每月保費要加50%。「而且，這個加價是終身的。」因此，他提醒大家按時申請，不要忘了。

他說，申請紅藍卡，除了年齡外，還對身分有要求。如果是綠卡，必須要持有五年以上。「如果拿到綠卡不到五年，就不能申請。」在紐約市三個大型華人社區，華人居民的情況也不一樣。例如，在曼哈頓華埠，老移民比較多，大多沒有身分問題。而在皇后區的法拉盛和布魯克林(布碌崙)的第八大道，新移民比較多，就會有這個問題。

Part A月費是以Medicare工作季點為主。如果工作一年，收入達到最低要求，每年可以獲得四個工作季點（Medicare tax quarters）。如果已經擁有40個工作季點，Part A部分的保費是免費的。以2021年來說，如果工作季點在30至39之間，參保者每月要向Medicare繳納259元月費。如果工作季點在30以下，參保者每月要繳納471元。

他說，Part B是要繳費的。目前，每個月費用是148.5元。由於2022年的生活費用指數（Cost-of-Living Adjustment）漲了5.9%，因此估計這個月費也許會增加一點。簡單地說，Part A是醫院保險，Part B為醫生保險，而Part D是處方藥物保險（健保公司代為提供）。

Part D要不要買，則根據個人情況處理。例如，有人雖然達到退休年齡，但仍然在工作，而公司提供處方藥物保險。另外，有人自己退休，但配偶仍在工作，而配偶的公司提供很好的保險，包括藥物。這時，他們可向公司人事部諮詢有關Part D計畫的標準（Creditable Coverage）。

亞平會幫助華人免費申請Medicare和Medicaid。（亞平會提供）

選哪種？三個標準衡量

陳藝強說，Medicare Advantage也稱為Medicare Part C。與上面的Original Medicare相比，有的Medicare Advantage還包括OTC藥物、牙齒保險等。他說，現在正是更改保健的時機。他認為，不管是什麼Medicare計畫，一定要從下面三個標準衡量，然後決定選擇哪一種Medicare計畫。

一、支付的月費。Medicare是一種由聯邦政府為65歲以上的人提供的醫療保險，也被稱為「老人保險」。但是，參保者每月可能要繳納保費。此外，有的參保者還要支付co-pay、deductible、co-insurance。因此，申請者一定要在加入前問清楚。

二、能看的醫生。醫院和診所都接收Original Medicare。但是，私人保險公司則不同，它們都有自己的醫療網路。如果參保者需要看很多醫生，而這些醫生中部分醫生不在這家健保公司的網路內，那麼將來看病就會比較麻煩。因此，參保者也要檢查他們的醫生名單。

三、服用的藥物。有的老人每天要吃很多藥物。因此，如果要轉換Part D處方藥物保險，或選擇優惠健保，要問清楚這些健保公司是否給付這些藥物。若是盲目選擇一家健保公司，而這家健保公司只能給付部分藥物，就會導致申請人將來要自己支付藥費的困境。

陳藝強說，許多新移民最常問的問題就是自己能否申請Medicaid（白卡）。Medicaid是由聯邦政府和州政府共同出資，而由州政府負責營運的援助項目。各州都有接受申請的Medicaid辦公室。而紐約市民可以向紐約市人力資源管理局（Human Resources Administration）申請。「我們可以幫助申請者填寫表格，申請者須將表格遞交給白卡辦公室。」

白卡（Medicaid）是美國公共福利之一，為許多新移民提供醫療援助。（美聯社）

申請白卡 財產有規定

他說，白卡是對低收入者的醫療補助，因此看病吃藥住院的費用可能非常低甚至於免費。如果到了65歲，收入和資產要低到一定程度才行。他舉例說，在2021年如果是單身，月收入每月要低於884元，資產價值低於1.59萬元。如果是夫妻兩人，月收入要低於1300元，資產價值低於2.34萬元。資產主要是指銀行帳戶、投資帳戶等。

華人最多的資產形態是房產。人們常問，擁有一套住房，如共有公寓（condo）、合作公寓（co-op），能不能申請白卡？他說，如果是自住，這棟房產不會計算在資產內，可以申請。但是，如果不住在裡面，而是將其出租，這就要算作資產。「若是在美國有投資、出租房產，是要上報的。」

他說，有一個華人曾經向他諮詢，說他不敢多工作、多掙錢，因為想保住白卡。但是，此人仍然租房子住，而紐約市租金也比較貴。「其實他可以增加工作時間也不會超過標準。」紐約州府以收入為準但不會計算某部分收入。

在紐約市，除了非營利組織提供免費諮詢外，華人社區還有一些人提供付費諮詢。要是在法拉盛的緬街上走一趟，常看到一些華人站在路邊，背著一個播放器，播放「可以辦理紅藍卡和白卡」廣告。他建議，華人還是到非營利機構諮詢和申請，紐約這類機構很多，而且是免費的。

美國聯合醫療保險（United Healthcare）亞裔市場部經理陳紹南（Sunny）說，許多私人健保公司提供優勢計畫。聯邦政府也希望私人保險公司分擔一些負擔，滿足不同人群的需要。例如，有的私人健保公司提供眼科保險、牙齒保險、健身中心等服務，而聯邦政府的Original Medicare沒有這些內容。

他說，由於壽命的延長，許多人到了65歲時仍然在工作。而且，他們的兒女大了，離家獨立。這些人是否需要參加Medicare呢？他認為，這取決於所在公司的規模。如果公司的雇員在20人以上，如科技公司、銀行等，雇主為他們提供醫療保險，可以成為他們的健保替代，暫時不需要申請Medicare。

他說，Part A部分是醫院保險，即便不需繳納月費，但要先付1000多元的deductible（自付額）才可免費住院。同時，他們要支付Part B每月148.5元的月費才行。因為傳統計畫只支付80%的費用，其餘20%由自己負擔。所以，如果只參加傳統計畫，要相當了解及清楚相關的費用。而且，費用會不斷上漲，像Part B的月費下年度便漲至158.5元，且是終身的。

登錄HealthCare.gov網站，可查詢適合你的醫療保險方案。 (美聯社)

延遲申請 與社安局協商

如果還在工作，他們就需要做出選擇。他說，有的公司給雇員提供保險，但是雇員要繳納一定的費用。是否申請Part B，他們一定要與社會安全局進行溝通。「如果社會安全局同意，可以暫時不買。」

他說，如果是做小生意的，自己是老闆，按照規定要加入Part A部分和Part B部分。如果生日在11月，社會安全局在7月就會寄來信函，建議考慮申請Medicare，並同時申請優勢計畫。他認為，無工作者也應在65歲時申請這兩個計畫中的一個，將這個計畫作為自己的主要的醫療保險（primary insurance）。

過去近10年來，嬰兒潮人群大部分都申請了Medicare。他估計，在未來五年，即2022年至2027年，嬰兒潮的剩餘者將占申請Medicare中的多數。

紅藍卡專家莫小姐（Sophie）說，她辦理許多的Medicare申請案件。Medicare有三個條件，符合一條即可：65歲或以上；未滿65歲但有殘疾；末期腎臟疾病患者（ESRD，腎衰竭需要透析或移植）。

她說，Medicare需要向社會安全局（SSA）申請，有以下三種方法申請：1、SSA官網在線申請：https://www.ssa.gov/benefits/medicare/；2、電話申請：1-800-772-1213，周一至周五，7AM-7PM；3、親自到當地SSA辦公室申請，申請者可在https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp查詢辦公室地址，打電話預約。

對於大部分人來說，年滿64歲9個月即符合申請Medicare資格，和退休與否無關。65歲生日所在月的前3個月和後3個月，為最初申請時間（IEP）。在IEP期間，可以申請Part A、Part B、Part D或者在申請Part A、Part B後選擇轉為Part C。

如果錯過IEP，還可以在一般申請時間（GEP）加入：每年1月1日至3月31日期間登記Part A和Part B，保險會從當年的7月1日開始生效。每年10月15日至12月7日是年度選擇時間（AEP），參與者可以選擇加入、更改或取消Part C或Part D，轉換傳統計畫和優勢計畫，改變會從第二年1月1日起生效。如果推遲申請Part D，也可能導致罰款。

她說，如果申請者或配偶有工作以及雇主提供的集體醫療保險福利（SHOP），則可以在特殊註冊時間（SEP）內申請Part A和Part B而不會有罰款。如果之前擁有其他符合資格的處方藥保險，也可以免罰款延遲申請Part D。

Part A和Part B可以在雇主提供的集體醫保計畫仍然生效的任何時間申請，或者在工作終止或雇主提供的集體醫療保險福利終止後8個月內（以最先一個時間為準）申請。Part D SEP為原處方藥保險終止後63天內。

許多華人向健保公司路邊攤諮詢Medicare和Medicaid。（韓傑攝影）

根據需求 詳細比較福利

莫小姐說，優勢計畫和傳統計畫的主要區別就是傳統計畫網路比較大，而優勢計畫提供更多的福利。如果你選擇優勢計畫，即Part C，則需要同時支付Part B保費，以及Part C部分的保費，但Part C保費可低至每月0費用，根據具體醫療保險計畫而定。

很多保險公司的計畫各不相同，沒有絕對的好和壞，比較時應考慮自身的情況，看自己近期或下一年最關心的問題是什麼。例如，如果身體很好，只是想明年植牙，那在今年的AEP期間，就應該找一家能做植牙的健保公司。如果申請者或配偶有有集體醫療保險，如果包括處方藥保險可以不申請Part D。若原處方藥保險終止，則63天內需申請Part D。

聯合醫療保險陳紹南說，不同健保公司推出的計畫不同。有的健保公司推出的計畫是0月費，但是該計畫的自付額可能比較高。有的計畫說可以向Part B部分還錢，但是其自付額或許要500元。有的公司產品多，還有額外福利，但是可能削減了其他醫藥方面的福利。因此，人們一定要要確定真的需要這些福利。「要知道，沒有免費的午餐。」

他說，加入傳統計畫後，仍然有自付費要支付才能使用福利。例如，Part A部分的自付費用是1484元；Part B部分的自付費用是203元；Part D計畫平均也要繳交月費，平均價每月大概33元。只有參保者交了這些費用，Medicare才為參與者支付餘下的費用。

私人健保公司管理的優勢計畫也有自己的優惠，與傳統計畫競爭客戶。例如，一般健保公司所提供的優勢計畫都有最高付款額保障，如全年限制在6900元。超過這個費用，健保公司全付。因此，這個政策可以給民眾提供一個保障。

聯邦政府規定，優勢計畫必須與傳統計畫一樣，或者優於傳統計畫。「如果小於傳統計畫，公司就違法了。」不過，也有人因為不喜歡網路的限制而喜歡加入自由度較大的Medicare Supplement（俗稱「買兩成」），他們去看醫生，Medicare支付80%，他們自己支付的20%由Supplement支付。若有一定的資產，可以考慮購買這個「買兩成」。

他說，有的人患有冠心病，需要看心臟專科醫生、吃藥、做檢查，因此他們要看看這個計畫是否包含這些服務。「有的人需要吃許多種藥，我們公司提供0月費、0 co-pay，他們可以選擇這個配藥不要付太多錢的計畫」。

馬里蘭州的一位病人正在就診，病患期待聯邦醫療保險增加福利並降低藥價。(美聯社)

選擇健保 考量生活方式

人們要根據自己的生活方式選擇優惠。他說，有的夫妻每年都要計畫出國旅遊一次。如果遇到緊急情況，他們需要在國外看病。「有的健保公司有這方面的緊急照護。」也有人喜歡健身，每天要去健身房一次。他們可以選擇提供健身房的優勢計畫，運動不花錢。

他說，擁有優勢計畫的健保公司有的是全國性的，有的是地方性的。若是子女已經長大，搬去外州生活，如兒子在加州，女兒在佛州，父母每年要去兩個州看孩子，就要購買全國性健保公司的優勢計畫。這樣，他們在探親期間生病，可以使用這個健保計畫就診。

他說，在選擇計畫前，公司代表一定要了解清楚申請者的病史。他說，很多華人不願意透露自己的病史。他說，病史是關鍵內容，公司代表一定要知道。例如，有人的家族帶有癌症基因，他們可能也會是高危患者，因為癌症可能是有遺傳性的，因此，公司一定要了解，幫助參保人選擇。