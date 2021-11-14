城市傳真 / ​在1哩高的愛德懷小鎮賞繁星​

環山步道吸引許多人來到這裡健行、慢跑。（Getty Images）

加州聖哈辛多（Mt. San Jacinto）州立公園 的名字，華人可能不熟，但坐過棕櫚泉登山纜車（Plam Spring Aerial Tramway）的一定不在少數；登山纜車嚴格說來就是建在聖哈辛多州立公園東部的部分土地上。乘纜車上山僅需5分鐘，開車沿243號州際公路需45分鐘，可達愛德懷（Idyllwild）小鎮。如想從小鎮走到纜車站，只能靠雙腳翻山越嶺走20哩，一整天也許可以完成；直接從洛杉磯 或聖地牙哥開車來，車程不到兩小時。

聖哈辛多州立公園擁有巨大紅木森林，很適合健行。（Getty Images）

遠離洛杉磯喧囂 聽松濤

這個山區小鎮，人口3500人，高度約海拔1哩，被稱為「1哩高的愛德懷」，是夏天避暑寶地。知名的太平洋屋脊步道 (Pacific Crest Trail PCT）從小鎮附近經過。愛德懷原被稱為草莓谷，貫穿小鎮的草莓溪兩旁曾經盛產野生草莓；往年牧羊人常常將羊趕來谷中放牧。

聖哈辛多州立公園有露營地，愛德懷小鎮是一個很可愛的觀光點，有小飯店、禮品店及一家DIY陶瓷店，還有十多家小旅館提供給沒有露營意願者住宿。

小鎮附近有兩座大岩，一為 Tahquitz岩，也稱為百合岩，一為自殺岩。是南加州的攀岩界著名的攀岩聖地。（圖：龔剴提供）

不少觀光客選擇小住一、兩天，順便在州立公園的環山道健行，享受清新空氣，聽聽巨大紅木森林的松濤，可以遠離大洛杉磯的喧囂吵雜，吸收天然芬多精。

7月初，原計畫二天一夜行程，白天可以在州立公園健行，午餐在步道半途吃兩個菜肉包子，下午逛逛小鎮的店鋪，晚間可以觀看天空繁星（Stargazing）。想看星星，必須是在沒有月亮的夜晚，所以首選是農曆初一到初五，又不能訂在周末人多的日子；打電話給Idyllwild Campground營地辦公室詢問燈光情況，果不其然，他們建議去另一個稍為偏遠的營地Stone Creed Campground，保證沒有任何燈光干擾，只是洗熱水澡要到第一個營地才有，這點對我來說，倒不是什麼大問題。

我們夫妻邀約陳學弟及曾學妹，問他們還記得你上次看過滿天空全是星星的日子是哪一年嗎？是初中童子軍去露營的年代？還是年輕時去橫貫公路旅行時？他們很高興應邀同遊，上山觀星更是新鮮事，意外的是他們已成年的二兒子，知道當天是八月八日爸爸節，也跟著兩位爸爸上山露營看繁星。我計畫駕福特七人座SUV車去，夜晚睡帳篷固然沒問題，但年歲已大很可能老骨頭不合適與地面太親近，這部車後面有兩排坐椅，可以放平後，上面多加一個厚的海棉墊，就是一個Full size雙人床，而且山上夜晚氣溫降低，睡在車內會比較好。

森林步道健行 熊果現身

當日午前到達州立公園，兩組五人在約定地點集合，先去參天的森林步道健行兩小時，沿途只見精神飽滿的健行人們，談笑風生一步一腳印勇往直前，應該是絕對可以吸足芬多精，一年半的居家閉關，總算是能呼出體內的惡氣了。注意到山上有一種紅白相間，光滑樹桿的灌木稱為Manzanita（西班牙文），屬於杜鵑花科，意思是「小蘋果」，資料中稱野熊喜歡吃又稱為「熊果」。

Manzanita灌木是西班牙文，意思是小蘋果。（圖：龔剴提供）

下午去小鎮市中心，來吃午餐的客人相當多，逛逛禮品店，坐在二樓的冰淇淋店享受一下，看到青蔥的遠山、蔚藍的白雲、茂密的森林、來往的遊人臉上都帶著健康的笑容、感到來到此鎮真是來對了。黃昏之前到達營地，朋友一家三口，七手八腳忙一陣，營帳迅速安頓好，可見這個兒子是露營高手。晚餐是炸醬麵配滷蛋，瓦斯爐點起火，每人熱一碗紅豆湯，吃進胃裡幸福又滿足。內人連篇的笑話，使得每個人臉上充滿笑紋，的確，不必大魚大肉山珍海味，只看吃飯的地點在何處及朋友是誰足矣！

同樣星座 中西名稱不同

為了晚上看星星，我帶上一本年輕時買的中文書「天文知識叢畫」，曾學妹帶一本印刷精美的星座書以及四季時辰羅盤。此時天空漆黑一片，伸手不見五指，放眼望去繁星有如無數耀眼碎鑽石鋪撒在黑色錦緞上。

夏天的星座最壯觀是北斗七星，這是華人的稱呼，位於北方仰角15度，好似一個巨大的木柄湯匙，三顆幾乎同等亮度的柄部呈大寫的英文字毋W，湯匙為四顆光亮稍弱的星星，排列呈長方形，從最後兩個星星連成一條直線，往右延長約五倍的位置就是大名鼎鼎的北極星，這是天空中最容易分辨的星座。

西方人稱為大熊星座，的確很難看出是隻大熊的樣子，西方人將北極星與附近一些小星星連成一個小熊星座，這更無法像一個小熊的樣子。

小鎮市中心沒有車水馬龍，只有參天松樹。（圖：龔剴提供）

正頭頂有一條從北向南延伸的無數星星，華人稱銀河，聽起來很有詩意，洋人則稱作牛奶路（Milky Way）。織女星是正頭頂最亮的一顆星，隔著銀河是牛郎星，傳說是牛郎擔著一根扁擔、挑著兩個小孩遙望著自己的另一半，因為太恩愛而荒廢天神給他們的工作，被處罰這一對愛侶在每年7月7日才能見一面。西方人將這兩顆星分開，牛郎星西洋人稱為天鷹星座的主星，織女星西方人稱天琴星座。

黑夜觀星 人生難得奢侈

西方神話在牛奶路最北方有一個特大十字型的星座稱天鵝星座，長長的鵝頭沉入牛奶路中。同一個星星中西神話各異，南半球北半球看到的星象也不盡相同。

現代人多居都市，夜間行動分辨方向早就不用抬頭看星座，手機打開一目瞭然，今年在父親節的夜晚，能有機會抬頭望繁星，談談中西神話的聚會，可說是多年來難得的奢侈。

此時躺在行軍床望著無邊無際的天空，中外不少的天文神話故事極多，說上三天三夜也說不完。

我認識不少星座還是當年在馬祖前線服兵役時的額外收獲，使得而後的歲月只要看到黑夜裡佈滿繁星，都會想起當時20多歲在島上的那一段日子。

陳學弟帶來一個雙筒望遠鏡，從鏡頭看天空感覺星光更為接近，比肉眼看到星星至少多上千百倍，這也很好，不需費力去找什麼星座，密密麻麻的大小星星看起來更是另一種感受。友人一家三口拿著手電筒及星座羅盤，仰望黑漆的天空，努力找到一個個的星座，我與老妻兩人，眼皮不聽使喚漸漸沉重，早早去會周公了。

小鎮藝術中學 建二戰後

次晨，在無數鳥鳴聲起床，梳洗後點燃瓦斯爐，將學妹預先燒好的八寶稀飯熱透，就是一頓美味的早餐。由於陪兩位爸爸過節的孝順兒子，中午要乘飛機去東部出差，必須早走一步，只得分道揚鑣。

老妻與我時間充裕，營地附近的步道還可以慢慢閒逛，漫步在山頂上，可看到西部洛杉磯天空呈現一層灰黑色的霧霾，那正是我們等一下回家的方向，無奈！

小鎮東側有一所藝術中學，稱愛德懷藝術高中（Idyllwild Arts Academy） 創建於二戰之後，目的是為了讓復元軍人學習藝術，增加對世界文明的了解。如今該校只收9到12年級的中學生，招收來自美國和世界各地的有藝術天分的年輕人，校園遠離塵囂一哩高海拔，有極為出色的藝術教育課程。學生主修音樂、戲劇、舞蹈、視覺藝術、創意寫作、電影或跨學科的藝術。

Idyllwild鎮中心有一座原木圖騰，紀念印第安原居民生活在此地的事實。（圖：龔剴提供）

該學院的表演，視覺，戲劇和其他藝術的課程亦廣受好評。我雖然來過小鎮數次，但一直沒機會去拜訪，下次一定安排時間去拜訪。