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旅遊／盧比安納 歐洲龍的傳人

文、圖／龔則韞
街頭手風琴表演隊。
街頭手風琴表演隊。

當川普夫人梅蘭妮亞第一次說她來自盧比安納，沒人聽說過；而我不僅聽過，而且去過。盧比安納是毗鄰阿爾卑斯山國家──斯洛維尼亞的首都，幾年前，北大西洋公約組織大會就訂在盧比安納，我與三位同事被邀出席演講。

綠龍。
綠龍。

搭上大會安排的巴士，天氣一直是攝氏二十度左右，十分宜人，兩旁都是白雲飄飄，綠草如茵，花紅柳綠，彷彿到了維也納。二十多分鐘的車程就到了會場旅館度假村（Austria Trend Hotels），每晚只要76歐元（約87美元），美國來的我們嘖嘖稱奇，真是價廉物美。

會議期間，因爲時差之故，凌晨2時多就醒來，只好起床工作。大會提供南斯拉夫早餐和午餐，十分可口，很符合我們的美國胃，我和同事都讚不絕口。第一天大會招待參觀盧比安納古堡及歡迎晚會，古堡是該市最顯著的特徵之一，原先建於中世紀，經過翻新。隔了兩天，又去王公貴胄光臨過的聯盟大酒店（Grand Hotel Union）參加座談會，食物精緻，餐具高度講究，與會者穿著體面，似乎時光倒流至中世紀，體驗流離華彩，衣香鬢影，杯觥交錯，馬車轆轤的高貴夜晚。因爲這裡曾被義大利和法國占領，故食物混合義法風味和色香，特別吸引人的味覺、視覺、嗅覺。

市政廳。
市政廳。

英雄城市 如婉約貴婦

會議於11日黃昏結束，我穿上便服，在旅館門口與五名法國科學家相約去參觀市中心。這個城市的公共交通工具十分發達，計程車也很多，我們六人叫了計程車到市中心，每人分攤1歐元（約1.15美元）車資。我們三個女生和科學家馬寇一組徒步逛街，看見方濟會教堂、議會廣場、龍橋、瑪麗大教堂，主教座堂於1701年由安德烈亞•波佐（Andrea Pozzo）設計。該市興建於20世紀初的大片區域，包括盧比安納市政廳、美術館、博物館，還有著名的三橋，展現建築師尤利•普雷契尼克作品的特點。

方濟會教堂。
方濟會教堂。

盧比安納是歷史悠久的古城，據説公元15年就有人定居。公元6世紀時，斯拉夫民族的一支──斯洛維尼亞人抵達盧比安納安居。第一次出現在歷史記載，可以追溯到1144年；在1461年，盧比安納成為教區中心。中世紀晚期，此處發展成為斯洛維尼亞的文化中心，後來被義大利、法國、德國統治，幾經戰亂、天災，重建時採用新古典主義和新藝術運動風格。

該市的巴洛克建築主要是受到義大利巴洛克建築的影響。1955年，南斯拉夫總統狄托授予盧比安納市「英雄城市」的稱號。1991年十日戰爭後，南斯拉夫人民軍撤出，斯洛維尼亞宣布獨立，首都還是盧比安納，現有面積163.8平方公里，超過29萬人口，是該國經濟、文化、政治、交通中心。母親河盧布爾雅尼察河兩岸有許多露天咖啡座，流水潺潺，遊人如織，漫步其中，透著古典悠閒的氣息。

這個城市像披著面紗的高富美貴婦，沒有喧鬧；但它的市標是｢龍｣，處處都是綠龍，中國人是龍的傳人，盧比安納人也是龍的傳人，真巧，真奇妙。我買了兩個馬克杯和鑰匙扣，上面都印著綠龍。

隔天一大早與三位同事結伴去機場，飛機晚飛30分鐘，到了巴黎機場又是人如潮水，只有兩個窗口辦理出境；人龍排了幾個彎，然後安檢、搭接駁車，一路飛奔到登機口，9時半直飛華府的飛機門已關。我失望地看著大鵬鳥升空，垂頭喪氣轉身去櫃台換機票，只能改下午1時半的飛機，先飛去亞特蘭大再轉華府；原先中午抵華府，變成了半夜才到，在外面做了12小時的流浪者。

但這五天的盧比安納給我的生命抹上一道暖色，不由得想起鄭愁予的詩：「時間雕塑了這畫版，夕陽一天印刷一次，偶有寅月蓋一記章，完成宇宙收藏的意味。」

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