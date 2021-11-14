旅遊／斯洛維尼亞 歐洲綠化之都

布萊德湖。

揮別了克羅埃西亞景色優美的十六湖公園，清晨搭乘巴士經由首都薩格勒布轉往斯洛維尼亞一遊，首先前往布萊德湖，通過海關時全車的乘客都得下車完成驗證手續。沿途青山環繞，紅瓦白磚的房舍、哥德式尖塔教堂舉目可見，這是個信奉天主教的國家，恬靜優雅、美得令人窒息。據悉，斯洛維尼亞曾歷經法國拿破崙、奧匈帝國、德國 納粹、南斯拉夫共產政權統治，1991年十日戰爭後迅速獨立建國，比較沒有種族宗教糾纏不清的問題。當地人文以德國為標準，工作認真又有效率，難怪成為巴爾幹半島11國中的富裕之國，也是當中第一個加入歐盟的國家，被列為中西歐已開發國家。

斯洛維尼亞鄉村風光。

布萊德湖 人間仙境

此行最主要的遊覽目的地是名聞遐邇的布萊德湖。進湖邊的民宿後，便迫不及待地直奔布萊德湖畔，一覽其真面目。這顆閃耀有如綠色寶石的湖泊是斯洛維尼亞境內最著名的度假勝地，整個湖泊呈橢圓形，被阿爾卑斯山環抱，明媚五月天，山頂仍然白雪靄靄。湖中央有一小島，島上有座17世紀建的聖母升天教堂，傳說在此舉行婚禮，新郎揹著新娘登上教堂前的階梯，幸福將尾隨一生。

沿著湖邊步道緩緩漫步於這童話世界裡，不遠處，山壁上的城堡令人有無限幻想，碼頭邊的渡客搖櫓船要價不斐，聽說這是世襲制經營，也可以自己划船登島，但下午3時我們竟然已租不到船。

湖邊有許多高檔的餐廳，其中The Park Cafe創始店的Cream Cake奶油蛋糕最為著名，綿密細緻的奶油，上下層鋪滿了糖粉的脆皮，甜而不膩，不知是否因飢腸轆轆，感覺風味甚佳，欲罷不能，據說一天可以賣出2000份呢！休息片刻後，在美麗的湖光山色陪伴下，耳邊不時傳來小鳥的清脆悅耳歌聲，如癡如醉，原本要乘坐馬車繞湖的，竟已渾然不覺一路走到湖旁設置愛心處、城堡崖邊之下。城堡倒映湖中，似夢非夢，真可謂「此景只有天上有，豈知身在布萊德」的人間仙境啊。

布萊德城堡。

次日早餐後即前往城堡一遊，只見馬路二旁各有一公車亭，必然是前往相反方向，亭內既無時間表亦無目的地站名。茫然之下，我們二人各據馬路一旁，以便車來時適時詢問，哪知道竟有其他遊客前來詢問如何搭車前往波茵湖（Lake Bohini）。原來，此地大多是旅行社提供服務，自助旅行指南較少，等了半小時後終於有一小巴來到，開啓了我們意想不到的「惟二乘客」鄉野之旅。

小巴緩緩繞著小鎮前行，春天的陽光下，一會兒置身於遍地小花的原野，一會兒又駛入紅瓦民宅區；遠處白雪皚皚的山谷，深綠蔥鬱的森林，彷佛又置身於多年前瑞士遊的鄉野情景，那份擁抱大自然的衝動和愉悅，不可言喻。司機見我不停拍照，有時乾脆停下以便我們攝影，雖說語言不通，人情味卻十足，這「一歐元」車資是此次旅程中花費最少的，收穫卻非常可貴。

布萊德城堡建於1011年，最初僅是一座防禦用的羅馬式塔樓，目前尚保留了護城河、吊橋、瞭望台，內部則是博物館；買了門票入場，參觀民眾並不多，館內展示許多防禦武器裝備及歷史文物。城堡頂端廣場上可以遠眺布萊德湖，居高臨下整個湖泊就在眼前閃爍耀眼，光芒綻放；船隻行駛在平靜如鏡的湖面上，掀起一線漣漪，更增添了它的魅力，恍如時光靜止般、置身於世外桃源中。這座因冰河活動所形成的湖泊，也是該國訓練划船選手的中心。下山後再度流連於湖邊，城堡襯托著湖光山色，宛如童話般的浪漫。

盧比安納舊城區。

次晨搭乘巴士，經過一個多小時車程來到斯洛維尼亞的首都盧比安納，它是斯洛維尼亞的政治、文化與經濟中心，深受鄰國義大利 、奧地利的影響，建築風格多樣。盧比安納卡河蜿蜒曲折流經此城，再加上雄占山丘的盧比安納城堡，使這座城市充滿許多特色，雖說面積小卻精緻迷人，魅力四射。

方濟會教堂。

午餐後，步行約十分鐘就看到了粉紅色的方濟會教堂，舊城已在眼前，教堂旁的廣場是它的中心，觀光客必遊景點；一旁設有法蘭斯•普雷賽倫紀念碑，斯洛維尼亞的國歌歌詞即是他的詩中一段，他的肖像也出現在該國硬幣上。盧比安納卡河兩岸是精緻的古老建築與橋墩、露天咖啡 店及餐廳，垂柳青蔥綠意盎然，更是烘托出悠閒與自在，曾在2016年贏得「歐洲綠化之都」的榮耀。

三橋、三河噴泉馳名

盧比安納市又稱龍城，只見那旗幟、城堡大門、紀念品及各式裝置均有龍的圖案或裝飾，知名地標龍橋（Dragon Bridge）有四隻於1901年用青銅打造的飛龍，是紀念奧地利國王法蘭西斯約瑟夫登基40周年之作，也是盧比安納第一座柏油路橋；傳說曾有一英雄擊敗了飛龍建立這城市，如今飛龍代表著守護此城的圖騰。路旁露天市場與攤販有許多小吃，德式香腸丶炸海鮮味道不錯，可愛的手工木偶維妙維肖，也成了我的遊城紀念。

盧比安納飛龍之城。

另一著名的地標是三橋（Tromostovje），原本是一座木橋，火災燒毀後，於19世紀重建成石橋，連結新舊市區；20世紀又增添兩座橋。三橋過去提供車輛行駛，2007年起成為行人徒步區，還有一座玻璃橋，掛滿了各式各樣的鎖；一些雕刻作品也被套上愛情鎖，旁邊廣場有一亞當和夏娃闖禍後害羞懊惱的雕像，令人莞爾難忘。此處以前是屠宰場，橋名也從「屠夫橋」改名為「愛情橋」。

羅巴噴泉。

過橋後有一遊客中心，議會廣場、噴泉就在不遠處，「羅巴噴泉」是盧比安納市最著名的巴洛克式古蹟之一，由該市最偉大的巴洛克式雕刻大師──義大利人羅巴（Francesco Robba）於1743到1751年間創建，又稱三河噴泉，上有三位河神坐鎮，象徵流經斯洛維尼亞的三條河流──薩瓦河、克爾卡河及盧比安納卡河。

途經一棟黃色羅馬式教堂──聖尼古拉斯教堂，教堂很大，門卻很小；銅造的新大門是為教宗若望保祿二世於1996年造訪時所建，門上的雕刻描述斯洛維尼亞的宗教歷史。這座教堂位於中央市場旁，亦被視為漁民的守護神。

在鄰近市政廳的Klobasarna香腸餐廳停下腳步，據說它號稱是東南歐最棒的風味，當然要進去品嘗，配上一杯咖啡，這下午茶也為此趟盧比安納旅遊畫下完美句點。