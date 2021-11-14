旅遊／克羅埃西亞 看古蹟賞世遺

布萊德湖美景之一。

在中國生活過的朋友，一定不會忘記南斯拉夫電影「橋」（The Bridge），更不會忘記那首令人難忘的插曲「啊朋友再見」（Bella Ciao）。直至今日，還有不少人在聚會後，吟唱此歌以表惜別之情。而我心中一直有個念想：有機會一定去看看這個美麗的國家；沒想到竟在新冠疫情 期間得以實現。今年夏天，肆虐一年多的疫情終於趨於緩和，女兒的一位朋友告知「超值旅遊」推出波特蘭旅遊計畫；太太去電報名，最終波特蘭沒去成，卻實現去克羅埃西亞及斯洛維尼亞的願望。

克羅埃西亞是1991年第一個脫離原南斯拉夫社會主義聯盟的六個共和國之一；1999年那場導致中國駐南聯盟使館被炸並引發中美衝突的事件，發生在科索沃，而科索沃也是克羅埃西亞的近鄰。至2006年，六個共和國均宣布獨立，南斯拉夫從此從地球上消失。因此，對南斯拉夫的懷念，只能落實在現在的六個共和國身上。

位於亞得里亞海西岸的克羅埃西亞，地理位置得天獨厚，是天生的旅遊勝地；而相鄰的斯洛維尼亞，更是美如仙境，這兩個小國也因此靠旅遊業興旺國家經濟。但2020年初開始的疫情，對這兩個國家的旅遊業給以致命一擊。

歷經一年又10個月，今年10月初，當我們一行走在該國的街頭，還是稀客，特別是東方人面孔。以往一團接一團來自中國、台灣和東南亞國家的遊人成為回憶，如今我們則成為來自東方的開拓者；儘管我們實際上都來自美國，因為中國、台灣和其他東南亞國家的大門，尚未打開。

疫情下旅遊心忐忑

疫情期間到這兩個國家旅行，難度比平常大一些。幸好兩國都承認美國疫苗，並規定只要完全接種，不論是輝瑞還是莫德納，都可直接入境而不需要再做核酸檢查或隔離14天。

但美國沒有直飛克羅埃西亞的航班，必須經英國、德國或西班牙等國轉機。我在網上購買了經英國倫敦轉機的航班，當時按規定，不僅要有接種疫苗證明，還要有72小時的核酸檢查報告。但從10月5日開始，只要有美國的疫苗接種證明，不需要核酸檢查報告便可轉機，我大大鬆了口氣。

檢查報告是免了，但進入英國和克羅埃西亞都必須事先在網上填寫一份報告；而美國則規定，從國外回美國，即使是美國公民 ，也必須同時出示疫苗接種證明及72小時的核酸檢查報告。

「超值」是據我所知，疫情期間最早在美國組團前往克羅埃西亞及斯洛維尼亞的旅行社。疫情期間組團旅遊，無論是對旅行社還是個人，都是一種考驗；我們是該旅行社疫情以來第二個前往該地區的團，某種意義上說，其實是一種試水溫的性質。

其實不僅是我，其他團員也有不少疑慮：訂了機票、繳了團費，如果出發前核酸檢查不通過怎麼辦？旅遊結束，如果核酸檢查陽性，回不了美國，又怎麼辦？我們都問過旅行社，但其實旅行社對此也沒有個底，多數情況下，我們還是要靠運氣。

實際結果是，據「超值旅遊」從台灣總部派往克羅埃西亞的導遊楊先生表示，不論是冰島團還是克羅埃西亞團，都沒有出現上述最令人擔心的情況。我們團也全數安全抵達克羅埃西亞，並在旅行結束後，成功離開當地回美國。

另一個令人擔心的問題，是針對亞洲人的仇恨犯罪。疫情爆發以來，一些國家包括美國，針對亞裔的仇恨犯罪增加。我們這個旅遊團雖然都是美國人，但都是美國華裔，長著一張亞裔面孔。我們在這兩個國家旅遊是否安全？這種擔憂，當我們安全返回美國時，便立即煙消雲散。

我買的是從倫敦轉機到克羅埃西亞的機票。因為航空公司在我們上飛機時，已經檢查過疫苗證明及出發前在網上填寫的進入英國登記表，英國海關看了一下護照就放行了。出、入境克羅埃西亞及斯洛維尼亞也非常順利，海關官員專業而友好。在旅遊經過的所有地方，不論是首都還是偏遠的小鎮，對我們這些久違了的亞裔面孔，表現出來的是一種既不過分熱情，又讓人感到受歡迎的態度。

我在斯普利特老街轉來轉去，一時找不到買海鹽巧克力的小店，向經過的送快遞小哥打聽，他順手指了指前方就走了；過了一會兒，這位小哥又轉回來，特地告訴我，前面不遠處就是，令我很感動。在札達爾，晚上向一位年輕女士問路，她乾脆帶我們到酒店門口。

此次旅行最大的亮點，我認為是斯洛維尼亞的布萊德湖（Lake Bled），這個地方可稱為人間仙境，從我們入住的酒店房間就可看到窗外美景。

我們抵達時已近傍晚，從窗外可以看到布萊德湖，遠處是1000多年前由德國人建在山頂上的城堡，湖中映照著歌德式教堂尖塔的倒影，及遠處阿爾卑斯山上白色的雪景，構成一幅絕美的圖畫。在湖邊隨便走走，拿起手機拍幾張照片，就是絕美的明信片，可以當電腦桌面。

布萊德湖美景之二。

到強人總統行宮午餐

我們乘搖櫓渡船到島上看教堂，在布萊德城堡除可以居高臨下欣賞美景之外，還看到1000多年前的先人所用的廁所，建在貼近懸崖邊，污物直接從萬丈深淵落入谷底。1000多年前使用的油印機也相當有趣。

布萊德湖畔有一棟白色樓房，是前南斯拉夫總統狄托的夏宮，每年夏天他都要來此辦公。狄托去世後，行宮被改成酒店對外開放，我們在酒店吃過午餐，算是領略了前南斯拉夫強人行宮的風采。

根據當地導遊介紹，多數斯洛維尼亞民眾對狄托仍有好感，認為他的強人手段，使得六個共和國能夠統一在南斯拉夫的旗幟下，人民生活比較安定。

我們在布萊德湖住兩晚，對多數人來說，兩晚遠遠不夠；期待著自由行時，到這裡多住幾日，美景要細細品味。

我們首日飛抵的杜布洛夫尼克市，其實也是「美女」一枚。入住的酒店離老城區僅有數分鐘之遙。我們散步到羅馬教皇曾經用餐過的餐館吃飯，乘纜車登上蘇拉德山拍攝全城美景，乘渡船領略沿海風光，逛逛古城，或登上古城牆遊覽，都極為享受。

杜布洛夫尼克古城在1991年的戰爭中，曾受到炮彈攻擊，但損失不大，仍然是保存完整的古城。

杜布洛夫尼克古城。

十六湖 山水相輝映

札達爾十六湖國家公園（Plitvice Lake National Park）是克羅埃西亞最有價值的自然景觀，1979年被列入世界自然遺產。公園分上湖區與下湖區，分兩天遊覽。我認為，這是此次行程中僅次於布萊德湖的極美之地，值得一看。

十六湖公園類似於中國的九寨溝，到過九寨溝的遊客，會有種似曾相識之感，都有山有水有瀑布，山水交相輝映；但十六湖公園更為小巧精細。

十六湖公園另一吸引我之處，在於曾經為人類貢獻出2000多項發明專利、有現代交流電之父之稱的特斯拉 ，便誕生於離此數十英里的一個村莊。現代人近幾年才知道手機可以無線充電，但早在1891年，特斯拉便向世界展示電能可以無線傳送；現在的手機無線充電，實際上得益於特斯拉的發明。馬斯克將他的電動汽車命名為特斯拉，雖然與發明家特斯拉無實現關聯，卻利用了特斯拉的名聲。

當地人當然以特斯拉這位名人為傲。這一點當我們參觀克羅埃西亞首都扎格雷布時，得到印證。首都的聖馬可教堂是該市的政治中心，國家議會及政府都在此辦公，市政府大樓也在廣場前；在市政府大數的門前的牆上，有一個銅像，簡要介紹了特斯拉對該市的貢獻。

十六湖公園美景。

我們從杜布洛夫尼克出發，乘渡船前往被票選為全球10大美麗島嶼的哈瓦爾，登上哈瓦爾城堡眺望海景，晚上在濃濃歐洲風情的浪漫海濱小鎮看日落及享用晚餐。很驚訝在這個小島上，竟然還有那麽一個「高高在上」的城堡，及浪漫而迷人的海濱小鎮。不過，進島的道路很簡陋，汽車在小路上顛簸，令人想起小時候走過的鄉間小路。

哈瓦爾島小鎮。

斯普利特市的主要亮點是戴克里先皇城遺址。這座建於公元295至305年的宮殿，是羅馬皇帝戴克里先退位後居住的海濱堡壘。現在城堡中還混雜著一些民居，據說就是因為當初的難民將此作為自己的居住地，才使近2000年的古蹟保存至今。

斯波托納鐘乳石洞是遊人在斯洛維尼亞的必到打卡之地。斯洛維尼亞可說是「千洞之國」，僅目前已經探明的就有8000多座溶洞，其中以斯波托納鐘乳石洞最受歡迎。雖然在規模上此處名列歐洲第二大，但早在200年前便已經開發，並是第一個在洞內鋪設鐵軌、通行小火車的石洞。該洞1830年開放參觀，1840年通電，1872年通小火車。進入洞內，確實為其規模及千奇百態而嘆為觀止。