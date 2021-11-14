地產迷思 / 私人貸款機構素質不一 充滿不確定性

私人貸款機構在大宗商業貸款中常常看見，這種機構不是銀行，素質參差不齊。(Getty Images)

大約在4月10日左右，經過房地產經紀的介紹以及紐約 本地的一位全律師不斷地努力，玄機曆終於讓在中國的客戶蕭先生以及紐約納蘇郡的商圈房地產業主David Summers(夏大衛)簽署了買賣契約。議定由蕭先生以8300萬美金的價格向夏大衛購買夏大衛在納蘇郡的一筆商圈地產。這筆地產的租戶包括一間超級市場、一間電影院、20多家不同的名牌百貨公司以及79家名牌店。這筆契約雖然不是玄機曆精心穿針引線做成的最大的跨國地產契約，但是絕對可以說是玄機曆所做成的少數幾筆重大的跨國地產投資案件。

買賣契約裡規定要是買主在9月10日之前貸不到5000萬元的話，買主可以撤銷契約。到了10月中旬，房地產經紀所介紹的貸款 經紀人林先生還沒有找到可靠的貸款機構承諾貸款5000萬元。根據林先生的說法，他問過包括Chase, Bank of America, Wells Fargo, M & T等將近40家正規的銀行，這些銀行不是說他們的商業貸款部門還沒重新開張，便是說他們從疫情開始便不做零售商圈的貸款。

超低利率 誘惑 小心陷阱

林先生沒辦法，只好向私人貸款機構（Private Lender）申請。所謂私人貸款機構指的是一些有能力籌措資金的機構，不經過銀行，直接貸款給商業貸款人。這些機構有的是自己後面有盈利能力很強的生產機構，有的是和一些金主有關係，向金主拿錢來借給商業機構。有的機構把錢貸出去之後，把貸款做成公債。把公債賣出去之後，拿回貸出去的錢，再回貸給企業界。這些機構有一個特點，他們都沒有銀行的執照，但是他們貸出去的款項很可能金額很大，常常是幾千萬、幾億。

在8月的時候，林先生曾接到一封貸款承諾書(Commitment)。出貸機構答應給蕭先生貸款6000萬元，年利率只有3%。只是出貸機構在德國，根據貸款承諾書，蕭先生要是想拿到這筆貸款，他必須先匯大約美金19萬元的手續費以及檔案翻譯費到德國，出貸機構才能將6000萬元匯給出貸機構指定的銀行，然後蕭先生要飛到德國去過戶。

這筆貸款不是林先生自己找到的，他也是經過一位專做商業貸款的朋友介紹。這位朋友向林先生保證這個出貸銀行確實可靠，要林先生說服玄機曆以及蕭先生，先匯19萬美元給出貸機構。林先生和玄機曆商量了幾天，決定不向這間貸款機構貸款。因為它的做法像極了詐騙集團的做法。雖然利率低得誘人，但是要是出了問題，林先生和玄機曆都將遭遇巨大金錢和名譽損失。兩相權衡，他們採取了保守的做法，不被超低的利率誘惑，再找其他的貸款機構。

信用報告評分 調查清楚

大約9月，林先生接到第二封貸款確認書。這一次出貸銀行在加州。貸款利息是年利率4.5%。雖然比第一封貸款確認書裡所答應的利率要高一半，但是還在蕭先生可以接受的範圍。只是當林先生和出貸機構通話的時候，出貸機構解釋說這筆貸款的金錢來源是筆1億元的公債。當出貸公司拿到這筆公債款項的時候，會把其中的6000萬元貸給蕭先生。但是什麼時候出貸機構可以拿到公債款項呢？出貸機構先是說9月底到10月中，可是到了10月中出貸機構還沒有拿到公債款項。林先生、玄機曆和蕭先生開始對這間出貸機構失掉信心。

從8月到10月間林先生收到大約四封私人貸款機構發的條件書。年利率都在7-8%。玄機曆告訴林先生，蕭先生能接受的最高年利率是5%。林先生知道蕭先生不會接受這些條件書裡的條件，乾脆就把這些條件書按下，不送給玄機曆看了。

9月10日到了，玄機曆還沒有找到貸款，全律師向賣主請求延長貸款期限。賣主口頭答應，但是不給書面承諾。不給確定的延長期限，也不撤銷契約。蕭先生很想買到這筆商圈地產，便要玄機曆親自到紐約來，加緊努力。

10月10日林先生透過認識的Mr. Donald(當樂先生)拿到一封貸款條件書。利息也是年利率4.5%，貸款金額是5500萬元。條件書裡的其他貸款條件都很合理。但是如果到了10月18日要是蕭先生還沒在條件書上簽字並且交訂金，貸款條件書便到期。因為貸款金額比第二封貸款確認書裡答應的金額要少500萬元。 玄機曆透過林先生向出貸機構要求提高貸款金額。出貸機構很爽快地把貸款金額提高到6100萬元。 另外出貸機構本來要求7萬5000元的手續費訂金。經過林先生和全律師的討價還價，把它降到4萬元。出貸機構還答應讓蕭先生先交2萬5000元。過戶的時候再付律師費1萬5000元。

經過全律師的調查，這間出貸機構確實存在，而且它的商業信用報告上的評分良好。雖然經過林先生和玄機曆的推薦，蕭先生仍心存疑惑，不肯支付2萬5000元的貸款費用的訂金。為了不讓貸款條件書過期，玄機曆向林先生保證只要這筆貸款能夠過戶，他絕對讓蕭先生用這筆貸款過戶。玄機曆得到蕭先生和玄機曆的授權，代替蕭先生簽署條件書。林先生並且自掏腰包付了2萬5000元的訂金。出貸機構答應只要房地產估價、環境檢查以及地產狀況檢查報告出爐，沒大問題的話，它就發貸款確認書，然後就發放貸款金，讓商圈交易過戶。玄機曆以及蕭先生對商圈過戶的希望就全部寄託在這筆借款上了。

本案啟示：

1.私人貸款機構在大宗商業貸款中常常看見。這種機構不是銀行，不受FDIC和各州銀行局的規範，所以素質參差不齊。一般商業借款人沒辦法找到這些機構。只有專業的商業貸款人員才能透過不同的管道接觸到這些機構。 這些機構的貸款手續也都不一樣。借款人在支付手續費訂金之前一定要透過各種不同的管道，確認出貸機構確實是正當營業的私人貸款機構。

2.本案情節純屬虛構，如有雷同純屬巧合。（作者為紐約執業律師）