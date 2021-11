稅務漫談 / 抵扣壞帳 須證明是貸款非贈禮

要構成一筆壞帳,必須證明在交易當時的意圖是一筆貸款(loan)而不是一份贈禮。(Getty Images)

隨著疫情的發展,許多小生意和個人出現壞帳和無法追回欠款的情況。通常要扣抵一筆壞帳,在過去的收入或者是借出的現金中必須包含這筆金額。如果是一名現金制的納稅人(cash basis),一般無法將未支付的薪水、工資、收費、利息、股息和類似項目當作壞帳來扣抵。

要構成一筆壞帳,必須證明在交易當時的意圖是一筆貸款 (loan)而不是一份贈禮(gift)。如果借錢給親戚或朋友,也了解該親戚或朋友可能不會償還這筆錢,就必須認其為是一份贈禮而不是一筆貸款, 也不能把它作為壞帳予以扣除。壞帳有兩種,分為業務和非業務性(business and nonbusiness)。

一、業務壞帳

通常,一項業務壞帳是來自於在貿易或商務建立或產生的貿易或商務有密切關係的一筆債務,完全或部分失去價值。如果承擔債務的主要動機是經營業務,則債務與的貿易或業務密切相關。可以在1040副表C (Profit or Loss From Business (Sole Proprietorship),獨資企業的利潤和損失) 或適用的業務收入稅表 中扣抵。

以下是業務壞帳的例子(如果之前已被包含在收入中):貸款提供給客戶、供應商、經銷商和雇員,賒帳銷售給客戶,或商業貸款擔保。在計算應納稅收入時,將壞帳從營業的總收入中完全或部分扣除。有關申報企業壞帳的更多資訊,請參閱國稅局 第535號刊物(Publication 535, Business Expenses,企業費用)。

一般來說,壞帳(應收款)的周期至少在6個月甚至一年以上,製造加工、批發零售等具備庫存的商家可以在年底庫存盤點時write-off變質、損壞或累計至少半年以上的商品作為壞帳而剔除。

二、非業務性壞帳

所有其他的壞帳都屬非業務性。非業務性壞帳必須是毫無價值(totally worthless)才能進行抵扣,不能只扣除部分毫無價值的非業務性壞帳。當周圍的事實和情況均顯示沒有合理的期望債務會被償還時,這筆債務就變得毫無價值了。為了表明該債務是毫無價值的,必須證明已採取合理的步驟進行追討債務。如果可以證明從法院的判決也會是無法追回債務(not necessary to go to court to show),就沒有必要上法院。只可以在該債務變得毫無價值的當年中進行扣除,不必等到債務到期才來認定它是否是毫無價值的。

在8949表資本資產的銷售和其他處置(Sales and Other Dispositions of Capital Assets)(第1部分第1行) 上,以短期資本虧損進行申報非業務性的壞帳。在(a)欄填入債務人的姓名並寫下「隨附壞帳說明」(bad debt statement attached)。在(e)欄填入的壞帳基礎成本,並在(d)欄填入零。將每一筆壞帳分別列在每一行。壞帳有資本虧損的限制。一筆非業務性壞帳的扣除需要在報稅表中加附一份單獨的詳細的說明。此說明必須包含: 對債務的描述, 包括數額及其到期日;債務人的名稱以及與債務人之間的任何業務或家庭關係;為收集債務所做的努力;還有為何認為這筆債務一文不值。

更多有關非業務性壞帳更多的資訊,可參閱國稅局第550號刊物的「投資收入和支出」(Publication 550, Investment Income and Expenses)。有關業務壞帳更多的資訊,可參閱國稅局第535號刊物的「業務費用」(Publication 535, Business Expenses)。(作者為註冊會計師)