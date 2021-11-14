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律師手記 / 高薪獲得H-1B 拜登支持

李亞倫律師
拜登和川普一樣，以薪資高低決定H-1B簽證是否批准的標準。(Getty Images)
拜登和川普一樣，以薪資高低決定H-1B簽證是否批准的標準。(Getty Images)

川普擔任總統時，提出以薪資高低決定H-1B簽證是否批准的標準。拜登上台後，曾被認為會取消這個薪資標準的政策。但是，拜登政府再次為這個政策進行辯護，說明他支持這個政策。10月11日，華盛頓特區聯邦法官聽證的紐約人道協會等人控訴Alejandro Mayorkas（曾為美國移民局局長，現任美國國土安全部長）等人的1:21-CV-01349號案，政府稱該政策在程序上有效，且與移民和國籍法（INA）政策一致。

它在一項新動議中辯稱，為專業員工簽發有限數量的簽證的「工資依賴模式」是有效的，而且該政策是在川普政府的最後幾周當時代理國土安全部長沃夫(Chad Wolf)合法實施的。

大約一個月前，政府在此同一問題於加州的地方法院敗訴。加州北區法院的法官Jeffrey S. White審理在美國商會訴訟美國國土安全部的20-CV-07331案，此案於2021年9月15日因為沃夫在國土安全部頒布該規則時未被合法任命為代理部長，而對商會作出一個簡易判決。法官指出，國土安全部放棄了此論點，即聯邦急難管理局( FEMA) 行政官員Peter Gaynor發布的備忘錄中，糾正了沃夫Wolf任命中的任何不足的論點。

但是，法官沒有對原告的論點作出裁決，即政府的規定違反了受到H-1B配額限制的法規第 1184(g)(3)條。該法規規定，申請人應按照此類簽證「申請順序」獲得簽證，或以其他方式提供非移民身分。

越來越清楚的證據表明，雖然拜登政府在大多數移民領域比川普政府的移民政策好得多，但拜登在工會方面投入了大量資金，並相信雇主不管在怎樣的情況下，應該向員工支付最高工資。「工資依賴模式」的H-1B審批標準與這個理念相同。

移民局 國土安全部 拜登

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