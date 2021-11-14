美國現象／少數民族研究 加州中小學必讀

一位中國 老先生告訴我，到美國 的第一個印象，就是美國人只講國家而缺乏民族觀念。我很佩服他的觀察力。一般中國人談到自己的國家，總是跟民族分不開的。今年七一中共建黨百年紀念大會上， 習近平站在天安門講台上，就說黨的精神財富，「歷久彌新，深深融入我們黨、國家、民族、人民的血脈之中。」結語時，又呼喚「實現中華民族偉大復興」，人民與民族相提並論。反之，美國是移民的國家，大家從外國遷移進來，落地生根，成為「美國人」，世世代代之後， 成爲人民與文化的「大熔爐」了。

英文Ethnology、Ethnicity是人種學、民族學的意思。Ethnic 這個形容詞，原指具有特色的族群。但是，美國學校開設的Ethnic Studies課程，是針對少數民族的研究。當前社會上種族糾紛問題，日甚一日。有識之士，便呼籲增設這類課程，加強各族之間的互相瞭解，進而建立情誼與合作。至於目前中國的「民族政策」，何嘗不也是集中在對付少數民族的施政方面？不過，事實的不同是，美國的少數民族很樂意研讀這個課目；反之，現在中國內蒙古和新疆少數民族「自治區」的人民，對國家語言教育政策的感受就不同了。

加州 民族最多元

美國民族的多元性，尤以人口最多的加州為甚。目前各級公立學校600萬學生之中，有75%屬於少數族裔。舊金山州立學院（San Francisco State College）是當年反種族歧視學潮的大本營。全國最早的「少數民族研究」課程，就是在1968-69年度長期罷課之後才爭取到的。超過半個世紀的日子過去了，對如何改進及推廣，議論紛紛。

去年7月間，加州州立大學 （California State University，CSU 州大），董事會早就規定該校23個校區計50多萬名學生，必修3個學分的「少數民族研究」課程方能畢業。而去年8月17日，Gavin Newsam州長簽署同意議會通過的AB （Assembly Bill）1460號法案時，就推翻了董事會的前案。前後兩案，對於少數民族的定義及其課程內容，多所不同。

從國外尤其是亞太地區來的留學生，多數人知道的「加州大學 」（University of California，UC加大），乃有別於上述的「州大」。加大雖然也是州立的，但是歷史悠久，現有柏克萊與UCLA等十個校區。因爲知名度高，經費來源極廣，董事會獨立行事， 州政府不加干預，這個法案對他們沒有影響。事實也是，每個加大校區，多設有各種少數民族的學系及研究課程，州法的規定，顯然不合實際。

現任州務卿Shirley Webers是當時議員並為議會非裔黨團 （Black Caucus）的主席，也是1460一案的原提案人。她認為，當年在舊金山創設這門課，時過境遷，教材教法皆應改進；最重要的是，應該集中在非、亞、拉美及美洲原住民等四個重要族群的範圍，注重個人經驗，獎勵成功範例。州大董事會的前案，內容擴大到猶太及澳、紐及南亞一帶的弱小民族，甚至有關性別涵義的LGBTQ，及殘障人士也被包括在內，既廣又雜，難有成績。

法案既已過關，大學階段課程問題已獲解決。中、小學課程的情形就不同了。原來，去年州長簽署法案那天，就對相關的高、初中學生「民族研究」另一AB331案 ，連同「課程範例」（Model Curriculum）計劃，加以否決。他認爲該案的內容不夠詳盡，尤其對猶太與中東地區族群的敘述，無法取得均衡。

課程 已成為法律

既然如此，只好另起爐灶了。去年12月11日，由Jose Medina議員提出AB101一案。規定自2025-26年度起，各級學校必須增設民族課程。2029-30年度畢業生必須修過此課。他自己又帶頭趕工，完成了「課程範例」的具體內容。3月18日，11人組成的加州教育董事會（California State Board of Education）的中、小學教育決策機構，終於批准這本範例，附帶提到經費預算約為4000多萬美元。議會兩院亦分別於5與9月表決通過此案。其間經歷嘈雜的罷免州長一案，獲得64%比36%大勝之後，州長對自己的施政方針信念大增，便專心處理堆積的法案。10月間，一口氣簽署800多案件，其中770件批准同意，66件否決。有關中小學少數民族研究課程一案，亦已成爲法律，大功告成。我們記得，1968年秋季，舊金山學院首創美國 的「少數民族研究」課程。而今，從大學到小學的學生，必須修過這門課方能畢業，開創了另一個全國性的先例了。

早在2016年，前任州長Jerry Brown就開始討論此案構想。多年來，經歷近百次會議，萬次發言，至少有4個草案。回顧此案在議壇的拉鋸戰，有人幽默地用ABC三個字母來表達：起初，Anti-Semitism 是一道暗流，接著，Black Lives Matter是一陣潮流，而Critical Race Theory （CRT 種族理論評判）原來只有涓涓細流，如不防範，或將氾濫成災。有人問他們對此案滿意嗎？也許只能說做了比較合理、適當的選擇而已。

有些縣市地方學區的家長會，對範例中CRT問題，也是針對美國歷史上處理少數民族不公平的的批判與反思，提出討論。有些家長認爲未成年孩子被灌輸這種思想，形同説教而非教育。對異族通婚的家庭，可能徒添麻煩。又讓學生吟誦「五神」（Five Aztec Gods）的文詞，講解宗教儀式肢解人體的内容，亦具爭議性。家長會與學區理事會（School Boards）之間的爭執與訟案，甚至被聯邦司法部視爲有關國内恐怖（Domestic Terrorism）案件的調查。成爲媒體報導與討論的一個熱點。其實，州長簽署此案時，還特別説明學校依照實際情形與需要，通過學區理事會的同意，可以變更課程内容。不過，後果與成效如何，尚在未定之天。

回想早年我們上《三民主義》課時，用挑夫中彩，卻丟了彩票而無法兌現的比喻，來說明民族主義的重要。事實可能是，即使中山先生自己心裏，對那個說法也並不是很滿意。歐洲國家的皇室，異族通婚，當時已甚普遍。他所以鼓吹「民族主義」，應是針對滿清統治有感而發的政治口號吧？抱持「世界大同」的理想，應排除狹窄的民族觀念。

一個開放民主的的國度，尊重少數，扶助弱者，原是社會正義。民族研究課程的目的在於拋棄刻板的偏見，建立社會多元化的思維體系，進而完成整體而前瞻的世界觀。政府可以規定課程內容的大政方針，至於細節，盡可放手讓學校去做。7月9日，Illinois州的J.B. Pritzker州長簽署The TEAACH Act, HB376一案，規定從2022-23年度起，該州從幼稚園到高中畢業每個階段，必須列入亞裔歷史教材。沒有規定什麽課本範例，算是一個快刀斬亂麻的辦法。不過，話又說回來，少數民族課程，多少涵有政治意味。公立的學校，議會要立法，條文巨細無遺，也是無法阻止的啊！