封面故事／世界50佳最佳餐廳 熬過疫情獲殊榮

「世界50最佳餐廳」冠軍、丹麥哥本哈根Noma餐廳內景。(Getty Images)

「世界50大最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）」日前於比利時安特衛普舉行頒獎典禮；這是「世界50大最佳餐廳」繼2020年因疫情停辦之後，再度重新回到世界舞台。在前三名餐廳當中，第一名與第二名的餐廳，都來自丹麥哥本哈根，第一名是2019年排名第二的Noma，第二名是2019年排名第5的Geranium；第三名則是來自西班牙的Asador Etxebarri，2019年同樣排名第三。

根據官方解釋，2021年名單是根據2020年未公布過的投票結果，結合2021年3月投票結果後所統計得出。投票分為全球26個區域，共有1040名投票者。

丹麥哥本哈根的Noma重登「世界50大最佳餐廳」（The World 's 50 Best Restaurants）的龍頭寶座，它過去四度贏得這項殊榮。

Noma的2019年排名是第二名，儘管2020年因為疫情，改營戶外漢堡店的時間幾乎和高級餐廳不相上下，但今年依舊奪得首獎。6月1日重新開張的Noma，提供富有大自然夏日氣息的菜餚，例如蜜蜂寶寶鑲櫛瓜（Stuffed Zucchini with bee larvae）。該餐廳9月又獲得米其林三顆星，迎來雙喜臨門。

今年亞軍是和Noma同樣來自哥本哈根的Geranium，2019年時排第五名；季軍則是西班牙燒烤專門店Asador Extebarri，維持2019年的排名。

香港大班樓今年擠入「世界50最佳餐廳」前10名。（謝嫣薇提供）

在亞洲餐廳的排名方面，今年亞洲共有8間餐廳入榜。其中以新加坡的Odette排名第8最為出色；排名第10的香港的大班樓，則為其中唯一的中餐廳，也是今年排名攀升最多的餐廳，從2019年的第41名，一口氣攀升至前十強。

其他6家入榜的亞洲餐廳分別是來自日本東京的傳（Den），名列第11；同樣來自日本東京的Narisawa名列第19；名廚江振誠在新加坡開設的澳洲燒烤餐廳Burnt Ends今年新入榜，名列第34。以及中國上海的Ultraviolet by Paul Pairet，名列第35；來自日本東京的Florilège今年新入榜，名列第39。泰國曼谷的Sühring，則名列第40名。

至於2019年名列第4、過去曾經連續5年排名亞洲餐廳之首的泰國曼谷分子料理餐廳Gaggan，今年由於受到疫情影響無法開業而未能列入評選，相當可惜。

本屆獲獎餐廳家數最多的國家為西班牙，共有7家餐廳入榜，其中兩家餐廳位居前10名，除了第三名的Asador Etxebarri之外，還有Disfrutar名列第5。其次為美國，共有6家餐廳入選，包括紐約的Cosme（第22名）、舊金山的Benu（第28名），首度入榜的SingleThread（第37名）與Atomix（第43名），第44名的Le Bernardin以及排在第48名舊金山的Atelier Crenn。

為了打破過去十多年來7家餐廳輪流爭取第一名的「壟斷」局面，主辦單位在2019年更改了規則，規定現任或過往排名世界第一的餐廳，將不再具備候選資格，改為列入「世界最佳餐廳名人堂（Best of the Best）」的方式來表揚。

根據新賽制，Noma將被大會列入「名人堂」中，不再有機會競逐名次，今年的亞軍Geranium如果努力爭取，明年很有機會登上榜首，一嘗「世界一哥」的滋味。

Geranium的勁敵莫過於排名第3的西班牙名店Asador Extebarri，一家沒有公關、沒有社交媒體帳號、不曾有任何宣傳卻因為老闆兼主廚Victor Arguinzoniz把直火料理做得出神入化而緊緊俘獲了全球饕客的心，不惜迢迢萬里路前往朝聖。Victor Arguinzoniz今年獲得大會頒發的「廚師之選大獎」（Chef's choice award），是由全球頂尖廚師投票選出，以表揚對烹飪界帶來重大影響和啟發的廚師，他被認可的程度，可見一斑；明年的冠軍寶座，很可能就是Geranium和Asador Extebarri之爭。

2021世界50大最佳餐廳

1. Noma（丹麥哥本哈根）

2. Geranium（丹麥哥本哈根）

3. Asador Etxebarri（西班牙阿特桑鐸）

4. Central（秘魯利馬）

5. Disfrutar （西班牙巴賽隆納）

6. Frantzén（瑞典斯德哥爾摩）

7. Maido （秘魯利馬）

8. Odette （新加坡）

9. Pujol （墨西哥墨西哥市）

10. 大班樓 （中國香港）

11. 傳（Den）（日本東京）

12. Steirereck（奧地利維也納）

13. Don Julio （阿根廷布宜諾斯艾利斯）

14. Mugaritz（西班牙聖塞巴斯提安）

15. Lido 84 （義大利加爾多內里維耶拉）（新入榜）

16. Elkano（西班牙吉塔里亞）

17. A Casa do Porco（巴西聖保羅）

18. Piazza Duomo（義大利阿巴）

19. Narisawa （日本東京）

20. Diverxo （西班牙馬德里）（新入榜）

21. Hiša Franko （斯洛維尼亞科巴里德）

22. Cosme （美國紐約）

23. Arpège（法國巴黎）

24. Septime （法國巴黎）

25. White Rabbit（俄羅斯莫斯科）

26. Le Calandre（義大利魯巴諾）

27. Quintonil （墨西哥墨西哥市）

28. Benu （美國舊金山）

29. Reale（義大利卡斯泰爾迪桑格羅）（新入榜）

30. Twins Garden（俄羅斯莫斯科）

31. Restaurant Tim Raue（德國柏林）

32. The Clove Club（英國倫敦）

33. Lyle 's （英國倫敦）

34. Burnt Ends（新加坡）（新入榜）

35. Ultraviolet by Paul Pairet（中國上海）

36. Hof Van Cleve （比利時克雷斯豪特姆）

37. SingleThread（美國希爾茲堡）（新入榜）

38. Boragó（智利聖地亞哥）

39. Florilège（日本東京）（新入榜）

40. Sühring（泰國曼谷）

41. Alléno（法國巴黎）

42. Belcanto （葡萄牙里斯本）

43. Atomix（美國紐約）（新入榜）

44. Le Bernardin （美國紐約）

45. Nobelhart & Schmutzig（柏林, 德國）（新入榜）

46. Leo（哥倫比亞波哥大）

47. Maaemo（挪威奧斯陸）

48. Atelier Crenn（美國舊金山）

49. Azurmendi（西班牙拉拉韋特蘇）

50. Wolfgat （南非派特諾斯特）（新入榜）