封面故事／美國6家餐廳 入選世界50佳

Cosme是曼哈頓最時髦的餐廳之一。(取自Cosme臉書)

由逾千名美食界專家組成享有盛譽的委員會，經過嚴謹的投票過程後，公布2021年「世界50大最佳餐廳」(The World’s 50 Best Restaurants)名單，10月5日在比利時安特衛普舉行頒獎典禮。在去年因新冠疫情而暫停舉辦後，主辦單位稱今年頒獎是「餐廳業持續復甦的關鍵里程碑」。

2019年開始實施的新規定，使得以往榮膺最佳名次的餐廳無緣入榜，但是丹麥餐廳Noma又可參選，是因它於2016年停業，兩年後在哥本哈根新地點重新開張。大幅修改規定致使紐約的Eleven Madison Park、倫敦附近的 The Fat Duck、義大利莫得納的 Osteria Francescana和法國芒通的 Mirazur被排除。這些餐廳現在參加另一個「出類拔萃」（Best of the Best）項目，最新成員則為今年最佳餐廳Noma.

丹麥今年表現優異，哥本哈根兩家餐廳Noma和 Geranium分別摘下一、二名頭銜，而擠進前十名的其他餐廳則位於西班牙、秘魯、瑞典、新加坡、墨西哥和香港。此外，六家美國餐廳榮列名單，三家在紐約，三家在加州，以下根據名次來介紹。

第22名：紐約市Cosme餐廳

以展現墨西哥料理的風味和口感為宗旨，從2014年開幕以來，Cosme就一直是曼哈頓最時髦的餐廳之一，連前總統歐巴馬都光顧過，並在2019年登上「世界50大最佳餐廳」第23名，當時是美國餐廳中最高名次，今年也是。前主廚丹妮艾拉．索托-英納斯（Daniella Soto-Innes）掌廚七年，也在2019年成為「世界最佳女廚」獎項的最年輕得主，但她於去年冬天離開，由從副手做起的卡尼卡（Gustavo Garnica）接替，餐廳雖在疫情期間關門很長一段時間，但似乎未受影響，還升了一個名次。

到Cosme用餐，菜單上的章魚脆玉米餅配燻辣椒泥與酢漿草，或是干貝與鱸魚佐夏士塔柑橘辣椒水都值得一嚐，也別忘了享用甜點，包括入口即化的零陵香豆巧克力布丁和香茅大黃墨西哥粽。開飯前先到酒吧點一杯梅斯卡爾雞尾酒。

地址：35 E 21st St, New York, NY 10010

電話：212-913-9659

Benu的菜品。(取自世界50大最佳餐廳官網)

第28名：舊金山Benu餐廳

於2010年開幕的Benu，是友善精緻餐飲的代名詞。細膩的菜單容納包括韓國和廣東的跨國烹飪傳統，但使用在地農產品和西式技巧。這種做法的結果，是菜品體現美式現代料理的大融爐概念，但是歡樂輕鬆的服務卻是純加州。餐廳設計簡單優雅，寧靜的院子伸向佈滿茉莉花、具日式旅館風格的外觀。餐廳內部以現代手法結合了亞洲極簡與美式極繁美感，以淺褐色調搭配金色點綴。

出生韓國、跑遍全球的李科利（譯音 Corey Lee）在知名餐廳Lespinasse 、Pied à Terre和 Daniel 做過，也曾向Marco Pierre White、 Guy Savoy、 Alain Senderens等名廚學習，後來成為French Laundry的主廚。自製發酵食物、濃郁風味和精美擺盤，是李科利菜單的主要動力。招牌菜包括千年鵪鶉蛋佐薑與高麗菜、貽貝蔬菜粉絲、以及加了生蠔葉的牛肉牡蠣蘿蔔沙拉。除了Benu以外，李科利還在舊金山的 Hayes Valley開了一家低調餐館 Monsieur Benjamin。

地址：22 Hawthorne St, San Francisco, CA 94105

電話：415-685-4860

Single Thread的廚房與餐廳渾然一體。(取自世界50大最佳餐廳官網)

第37名：加州Healdsburg的 SingleThread餐廳

由凱爾與卡蒂娜．科諾頓夫婦（Kyle and Katina Connaughton）經營的SingleThread，是位於北加州葡萄酒鄉索諾瑪郡的明星餐廳，結合大廚凱爾獨特的日式烹飪與卡蒂娜在農場種植的新鮮食材。做為向古老日式旅館致敬的餐廳， SingleThread在私密的用餐氛圍中注意每個細節，且因為設在一間豪華精品酒店內，凱爾也供應不可錯過的日式早餐。

SingleThread實踐「盛情款待」（omotenashi）的日式待客概念，盡全力預先想到客人的需要，提供周到的特別用品，例如酒店房間內備有免費竹炭牙刷，以及最標準的薄壁玻璃高腳杯。懷石料理品嚐菜單提供十道菜，從第一道典雅擺在木盤上的數種小菜開始，根據季節變換，菜單會有不同特色，也許是羊肚菌黑鱈魚燻鍋、紫大麥可麗餅佐鹽麴油醋汁，或是加上巧克力、優格和香草豆的索諾瑪櫻桃甜點。

凱爾一開始在南加州的日本餐廳當學徒，之後曾在名廚Michel Bras 和Heston Blumenthal等人手下工作，身為農民和花卉設計師的卡蒂娜，曾在日本和歐洲鑽研廚藝和耕種技術。這對夫婦在2016年12月開始經營SingleThread，2018年就摘下「世界50大最佳餐廳」的「拭目以待」（ One to Watch）獎項，現在終於擠進50大最佳行列。

地址：131 North St, Healdsburg, CA 95448

電話：707-723-4646

Atomix的U字形櫃台只有14個座位.（取自Atomix臉書）

第43名：紐約市Atomix餐廳

位於曼哈頓NoMad區、接近韓國城的Atomix，是個只有14個座位圍繞一個U字形櫃台、供應品嚐菜單的餐廳，可近距離看到開放式廚房，由夫妻檔朴正賢（Junghyun Park，音譯）和艾莉雅（Ellia）經營。在例如燻鰹魚佐鵝肝、鮑魚與大醬等許多菜品中，運用了發酵技術。每道菜都附有一張個別設計的精美卡片，從韓文翻譯菜名，並列出食材、起源和意義。

朴正賢在首爾長大，曾至英國、美國、澳洲和南韓知名餐廳受過訓練，包括倫敦的The Ledbury、墨爾本的 Cutler & Co.和首爾的 Jungsik Dang，該店大廚Yungsik Yim 把新韓式料理介紹給朴正賢。在紐約的Jungsik 擔任行政主廚期間，朴正賢率領該餐廳獲得第二顆米其林星。他在2016年與妻子艾莉雅第一次單飛，開設家庭式共享餐廳 Atoboy。隨後在 2018年開設 Atomix。 Ato源於古老韓國詞彙，意思是「禮物」，餐廳正是朴氏夫婦想帶給世界的獻禮。

地址：104 E 30th St, New York, NY 10016

Le Bernardin的餐室是舒適的現代空間。(取自Le Bernardin臉書)

第44名：紐約市Le Bernardin餐廳

Le Bernardin是一間只供應魚類的法式高級餐廳，提供數個品嚐菜單選項，經典的四道菜菜單分成三部分：幾乎生食、微煮和嫩煮，菜品結合法國和全球影響，特別是亞洲，例如鰭鰤生魚片佐尼斯橄欖與希臘沙拉、煎章魚搭黏果酸漿莎莎醬和紅酒莫蕾醬。

Le Bernardin於2011年全面重新裝修，餐桌皆舖白桌布的餐室是個舒適的現代空間，服務生穿著尼赫魯式上裝，認真服務前來用餐的富裕客人。 近50年前，姊弟 Maguy Le Coze和Gilbert Le Coze在巴黎開設Le Bernardin，1986年擴張到紐約。在Gilbert Le Coze去世後，獲獎無數的名廚里佩特（Eric Ripert）主掌廚房20多年。他的海鮮殿堂講究在簡單與精緻、經典與創意之間取得平衡。

Le Bernardin的酒值得一提。該餐廳老牌葡萄酒主任Aldo Sohm享有曼哈頓最佳侍酒師之一的聲譽，曾獲2009年詹姆士．比爾德傑出葡萄酒服務獎。為了擴大 Le Bernardin搭配魚料理、主打法國酒的目錄，他在2014年與里佩特在餐廳旁合開了Aldo Sohm Wine Bar。

地址：155 W 51st St, New York, NY 10019

電話：212-554-1515

Atelier Crenn的清幽內部和溫馨餐室。(取自Atelier Crenn臉書)

第48名：舊金山Atelier Crenn餐廳

立於Cow Hollow陡坡上的Atelier Crenn，是逃避吵雜都市的寧靜去處。與清幽內部和溫馨餐室相輔相成的，是老闆兼主廚朵蜜妮格．克倫（Dominique Crenn）高雅的烹飪，靈感則來自於她的童年和身為藝術家的父親。

克倫根據「詩意料理」（Poetic Culinaria）的概念製作品嚐菜單，引導食客領略各種美味的詩意串連，可能包括迷你高雅版的法式洋蔥湯和鮑魚佐高麗菜和燻貽貝。充滿魅力的總經理拉格爾（Maxime Larquier）提供高超的葡萄酒搭配和周到服務，甜點師傅康特雷拉（Juan Contreras）則端上倍受歡迎的甜點，例如頻頻上照的「椰子與鳳梨」。每一部分都恰到好處，所以客人離開時感到心滿意足，絕不會吃到撐 。

克倫不僅是美國首位贏得三顆米其林星的女廚師，也是倡導女權和多元性別者權利的活動份子，影響力遠超出廚房，今年並榮獲「世界50大最佳餐廳」的 「偶像獎」（Icon Award）。來自法國凡爾賽的克倫，1988年遷至舊金山，愛上該市的多元與創意思維。她先在舊金山洲際酒店的Luce餐廳打響名號，2009年獲得第一顆米其林星，2012摘下兩顆星，2016年獲選為「世界最佳女廚師」。克倫在Atelier Crenn的隔壁開設Bar Crenn，風格類似1930年代巴黎酒廳，她還在附近Hayes Valley經營以海鮮品嚐菜單為主的 Petit Crenn餐廳。

地址：3127 Fillmore St, San Francisco, CA 94123

電話：415-440-0460