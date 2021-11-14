每周一書／好吃不過家常菜

飲食旅遊作家韓良憶，曾旅居歐洲13年，目前和荷蘭丈夫定居台北。韓良憶自認是饞人，對美食有信仰，樂於動手烹飪，她的餐桌日常是父系的江浙滋味、阿嬤的府城台味，也是在異國婚姻生活中練就的西式風味，如同台灣這座島嶼多元紛呈的身世，融合了各種家鄉的味道。

這些餐桌上經年累月出現的飯菜，融合了台日西各色料理，還有韓良憶居遊世界得來的靈感，也是基於好吃、懂吃、愛吃，而習得掌握食材風味的調配祕訣。《好吃不過家常菜》以一年12個月，寫四時節氣、食材身世，也帶入廚事祕訣，透過料理，尋回記憶中的重要食光，爬梳其中甜蜜與酸澀。

韓良憶在自序中提到，約200年前，法國美食家布里亞．薩瓦蘭寫下傳頌至今的名句：「告訴我你吃什麼，我就可以說出你是誰」。善哉斯言，從一個人或一戶人家餐桌上的菜，往往就看得出其人或那一家人的文化和社會背景。韓良憶說，自家桌上的三道菜合起來就是她：一個由江蘇爸爸、高雄媽媽孕育而成的台北人，嫁給荷蘭人，在旅居歐洲港都13年後，回歸家鄉，在亞熱帶盆地過著家常的日子。

她始終慶幸自己能夠擁有家常的日子，更喜歡以一道道家常菜，讚頌普通生活的美好。特別是在一場疫情改變這世界的現在，許多人原是不得已走進家中廚房，如今卻已逐漸體會到下廚這件事蘊含著安定的力量；不論世事再怎麼出乎意料又不可測，盤中的一條魚始終是一條魚，料理檯上的一方豆腐不會變成一塊牛肉，在人心惶惶的時代，這有多麼令人安慰，而下廚者唯一該做也做得來的事，就是設法將這些食材，變成合胃口的食物。

對韓良憶來說，烹調家常菜，並非為了炫技或證明自己有多麼能幹，單純只想端出從小吃到大的一些菜，還有在歐洲生活時嘗到的美味，與人分享，更希望能將這些好味道留下來。她表示，在烹調的過程中，燒菜的人因為專注於手中廚事，常會忘掉腦中千般雜思、心底萬種糾結，當熱騰騰的飯菜一一端上桌時，我這個煮婦早已平心靜氣，以跨文化但適口的家常菜，告別白天，迎接安適的夜晚。

作家兼傳播學者朱全斌表示，家常菜是最有溫度的料理，是暖心的家廚做給家人吃的；身為作者有口福吃過這本書中不少菜的姊夫，他可以掛保證韓良憶的確煮的跟寫的一樣精彩！

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