星座／11/14-11/20星座運勢 處女座好運接踵 雙魚座愛情穩定

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作 中的助力也明顯不足

，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘

若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。

需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、

求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：古銅色

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處

的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做

到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場

，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而

困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

射手座

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因

此增添新的色彩。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財

富方面有進財機會，注意做好投資 理財計畫。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心

中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資

訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

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