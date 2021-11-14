星座／11/14-11/20星座運勢 處女座好運接踵 雙魚座愛情穩定
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足
，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘
若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
雙子座
總運指數：★☆☆☆☆
缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。
需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。
幸運色彩：草地綠
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、
求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。
幸運色彩：古銅色
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處
的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做
到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場
，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而
困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
射手座
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因
此增添新的色彩。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財
富方面有進財機會，注意做好投資理財計畫。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心
中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資
訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。
幸運色彩：雲母白
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
【延伸閱讀】
上一則
旅遊／斯洛維尼亞 歐洲綠化之都
下一則
FB留言