我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

醫藥／臉部疼痛 可能頭、眼都出問題

鄭智文
突然臉歪嘴斜，恐是顏面神經麻痺。顏面神經麻痺是不太會痛的，但感染到一定程度會腫脹而引起疼痛。（本報資料照片）
突然臉歪嘴斜，恐是顏面神經麻痺。顏面神經麻痺是不太會痛的，但感染到一定程度會腫脹而引起疼痛。（本報資料照片）

臉部疼痛的原因有很多，有時不易分辨，如何做出鑑別診斷很重要。

額頭附近的疼痛，其實是一種頭痛，不管是常見的緊縮性頭痛或偏頭痛，甚至是少見的叢集性頭痛，都會侵襲額頭至顳部的太陽穴位置，在眼眶周圍及深處形成疼痛。不過一般大眾額頭最常痛的原因，多是感染引起的。

大部分鼻炎感染到鼻腔，其黏膜因刺激而腫脹，到某種程度就會疼痛，若感染的膿液流入上下的鼻竇時，疼痛會有繞著眼眶一圈的感覺，甚至引起上排牙痛。另外，三叉神經痛、紅眼症、急性青光眼也要列入考慮，可從發作部位、時間、詳細的病史來做鑑別診斷。

還有眼痛合併眼球不能轉動，則要考慮痛性眼肌麻痺症（Tolosa-Hunt syndrome），必須做腦血管影像來診斷。要小心的是，若合併明顯的神經學症狀，例如意識不清，或半身麻痺等，就要強烈懷疑腦部損害，如腦膜炎感染或是腦血管疾病，要送急診馬上做檢查及治療。

臉頰附近的疼痛，有幾個狀況要考慮的。

一是三叉神經痛，即在耳道前方深處三叉神經核的位置，多半呈現電擊或燒灼感覺般的疼痛，外觀幾乎無異狀。

二是顳顎關節炎，在上下顎關節附近會有明顯觸痛，可能略呈現腫脹，病人多半很難張開嘴巴。

三是顏面神經麻痺。基本上顏面神經麻痺是不太會痛的，它的成因多半是疱疹病毒感染 ，但感染到一定程度會腫脹而引起疼痛。若只是感染簡單性疱疹病毒（HSV），治療後大都會痊癒，但是少數感染水痘帶狀疱疹病毒的人，多半會同時影響第5及第7對腦神經，會引起嚴重的發炎，外觀腫脹，甚至有紅疹及水泡產生，稱為雷式症候群（Ramsy-Hunt syndrome），這是急症，不快速治療會有顯著後遺症。

四是其他病症，如咽喉或扁桃腺炎、淋巴結腫脹、中外耳炎、上排牙齦炎等，而老人則要考慮巨細胞動脈炎（Giant cell arteritis），它侵襲頭部兩側表面血管，除了疼痛外，嚴重會導致失明。

（作者為台灣台中市杏鴻耳鼻喉科診所神經內科醫師）

大都會 台灣

上一則

醫藥／意識混亂、情緒起伏 隱球黴菌作怪

下一則

旅遊／盧比安納 歐洲龍的傳人

延伸閱讀

疫苗加強針 研究：混打甚至更好

疫苗加強針 研究：混打甚至更好
醫藥短波／男人沒長「胸」 怎會罹患乳腺癌？

醫藥短波／男人沒長「胸」 怎會罹患乳腺癌？
215公分 她是世界上最高的女人

215公分 她是世界上最高的女人
抖音網紅傳播妥瑞症？看了影片後 許多少女不自主抽動

抖音網紅傳播妥瑞症？看了影片後 許多少女不自主抽動

熱門新聞

1950年蔣經國全家合影。後排左起蔣孝文、蔣孝章，前排左起蔣孝武、蔣方良、蔣經國和蔣孝勇。（取材自維基百科）

蔣經國4子女 在台都有義父

2021-11-07 13:39
WeChat（微信）仍然是美國華人之間，最常用的社交工貝。（路透）

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

2021-11-07 19:41
兒童稅適用於18歲及以下，或者已滿18歲但未滿19歲者，民眾可多加運用進行未來的稅務計畫。（Getty Images)

稅務漫談／免稅贈與子女 兒童稅怎申報?

2021-11-07 01:15
臉書的成癮風險、隱私問題以及對民眾產生身心影響，愈發受到關注。（路透）

封面故事／隱私把關要靠自己 千萬別讓社媒操控

2021-11-07 15:19
青少年用戶流失至其他平台，讓Instagram備感憂心。(Getty Images)

封面故事／為留住青少年 Instagram砸大錢不手軟

2021-11-07 12:07
臉書將公司名稱改為Meta，由科幻用語「元宇宙」(Metaverse)而來，反映出該公司在社交媒體之外不斷成長的雄心。（路透）

封面故事／AI審查不給力 你的臉書隱私還好嗎？

2021-11-07 13:30

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機