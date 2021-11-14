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醫藥／意識混亂、情緒起伏 隱球黴菌作怪

江良誠
到戶外接觸鴿子、野鳥，要注意清潔，避免感染隱球菌。（本報資料照片）
到戶外接觸鴿子、野鳥，要注意清潔，避免感染隱球菌。（本報資料照片）

一名40歲男子頭痛超過兩周，吃止痛藥無法改善，在家跌倒後還出現意識混亂、情緒起伏大，家人緊急送他就醫，醫師從腦脊髓液檢查，發現他是隱球菌引發腦膜炎經抗生素治療後，現已出院，後續需返診追蹤。

台灣南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，隱球菌是種黴菌，存在土壤、鴿糞、植物等環境中，可從呼吸道吸入感染，也可能經由傷口或飲食感染。健康成人不易遭受感染，但是免疫力缺陷患者是高風險族群。

隱球菌入侵身體後，不一定會有症狀，取決於患者的免疫狀況。根據侵犯肺、皮膚黏膜、泌尿道、眼睛等不同器官，可能會出現不同症狀，若感染中樞神經系統，則可能引起腦膜炎。有些民眾遭受感染後，由於不了解疾病的嚴重性而隱忍或自行服藥，而拖延了就醫時機，嚴重恐危及生命。

該名患者接受詳盡檢查，醫師發現他罹患少見的免疫疾病「抗GMCSF因子抗體症候群」，南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，目前致病機轉尚未明確，不清楚兩者間是否具有關聯性，但已在多名隱球菌併發腦膜炎患者檢測出該自體免疫抗體。

過去也曾有30歲男子因視力模糊就醫，眼科醫師檢查發現他眼壓升高，視神經異常腫大，經抽取腦脊髓液檢查，再作核磁共振後，確診是隱球菌感染，入侵腦部所致，影響了視神經。

鄭耕兆提醒，隱球菌感染症狀較不典型，容易被以為是感冒而忽略，導致病情延誤。醫師表示若出現肺炎、頭痛、發燒、視力喪失甚至合併意識不清、譫妄、抽搐等症狀時應盡速就醫，並主動告知醫師相關訊息，如接觸史等資訊，以及早治療。

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