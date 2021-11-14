醫藥／環境溫暖潮濕 耳道長黴菌

吳昭寬醫師提醒民眾耳朵經常發癢，應就醫治療，避免發炎、聽力受損。（圖：南投醫院提供）

耳朵也會發黴！一名65歲男子耳朵奇癢無比，至醫院就診，經內視鏡檢查後發現男子耳膜和內耳道上長滿一顆顆黑白小點，竟然孳生黴菌，經清理耳道內分泌物與真菌團塊，並使用藥物治療後，症狀慢慢好轉。

台灣 南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬抽絲剝繭後，發現男子在菇寮工作，由於溫度控制在71℉至82℉、濕度則維持在60至90%之間，長時間處在溫暖潮濕的環境，且空氣中又有很多菌絲與孢子，可能導致黴菌孳生腳部。

男子購買棉花棒也放在菇寮裡，只要耳朵一癢就抽出一支掏耳朵，潮濕環境促使每根棉花棒都發黴，燈光昏暗也看不清，才會將黴菌孢子推到耳膜最深處，演變成「耳朵養菇菇」局面。

吳昭寬說，生活中本就充斥著黴菌或稱真菌，比較常見的菌種為黑麴黴菌或白色念珠菌。一般身處熱帶或亞熱帶地區的朋友，因為環境潮濕悶熱，適合黴菌生長。另外免疫功能低下，如糖尿病 控制不佳、癌症 接受化學藥物治療、器官移植接受免疫抑制劑或愛滋病朋友，也容易發生。

耳朵癢可適度使用棉花棒、耳耙子摳挖，但若長時間不適請盡早就醫，因為有些嚴重黴菌性耳道炎，恐因為發炎物質持續破壞，造成耳膜破裂、影響聽覺功能甚至造成癌變的可能。

臨床上也常常在過度清洗耳朵發現耳朵發黴現象，原因在於外耳道會分泌適量的耵聹，有殺菌抗黴保護耳道的作用，過度掏耳朵容易造成耳道皮膚受傷，進而影響防護能力，黴菌也容易滋生。